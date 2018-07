Inhalt Seite 1 — Parkhotel Bremen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unterwegs zu Hause (3):

Das „Parkhotel“ in Bremen, ein Haus, das kürzlich eröffnet wurde, trägt seinen Namen ausnahmsweise zu Recht; denn es liegt im Bremer Bürgerpark. Die eine Seite des Hauses öffnet sich mit einer Freitreppe zum Hollersee. Die andere Front blickt auf die Parkwiesen. Und diese idyllische Ruhestätte im Grünen liegt nur wenige Minuten vom Bremer Hauptbahnhof entfernt! Für die Begriffe jener deutschen Reisenden, die sich an den Spesensätzen für Beamte orientieren müssen, mag dieses Hotel ein exklusives Haus sein. Die einmalige Übernachtung in einem Einzelzimmer kostet 30 Mark, Doppelzimmer 45 Mark. Das ist das Salaire für „internationalen“ Hotelrang. Auch im Düsseldorfer „Parkhotel“, das stärker als das Bremer vom Stadtverkehr umbrandet wird, muß man für das Einbettzimmer 22 bis 30 Mark bezahlen. Daß Bremen ein solches Hotel mit 150 Betten brauchen kann, mag überraschen. Aber die Bremer Geschäftswelt gibt dem Neubau eine große Chance. Er kostete zehn Millionen Mark. Die GmbH., die das „Parkhotel“ errichtet hat, stellt sich, genau besehen, als eine Gemeinschaftsaktion bremischer Bürger dar. 124 Inhaber von Bremer Firmen sind Gesellschafter des „Parkhotels“. Man wird mit dem neuen Haus außer auf die eigenen Geschäftsfreunde attraktiv auch auf auswärtige Firmen wirken, die im „Parkhotel“ einen idealen Rahmen für intime Konferenzen finden. Außerdem leiten die Amerikaner ihren Fremdenverkehr nach Deutschland über Bremerhaven. Verwöhnte Amerikaner finden dann im Bremer „Parkhotel“ das erste Haus auf dem Festland, das dem Schiffskomfort entspricht.

Trotz seiner Länge von 140 m und einer Kuppel über der Halle im Mitteltrakt wirkt der Bau schlicht. Hinter den hochgezogenen Fenstern des Erdgeschosses befinden sich auf der einen Seite die nach innen wohlgegliederten Restauranträume, auf der anderen Seite, in sich geschlossen, die Fest- und Konferenzsäle. Das gesamte Parterre läßt sich durch Wandversenkungen zu einer Saalflucht für 800 Gäste zusammenschließen. Normalerweise sind jedoch Konferenz- oder Festgäste, Restaurantbesucher und Zimmerbewohner gegeneinander und auch gegen den von der Halle abgetrennten „Empfangs“-Verkehr geschützt. Die Zimmer nehmei die beiden Obergeschosse ein. Der Hotelarchitektur ist mit diesem Bau, in Anlehnung an die Fassadenmaße von Schloß Sanssouci, doch streng in modernen Formen, ein Meisterstück übertragener Nachahmung gelungen.

Den Geist des Hauses repräsentiert die Hotelhalle. Auf ovalem Grundriß, Fliesen mit Teppichen belegt, erhebt sich durch mehrere Stockwerke ein hoher Saal, dessen Empore als Buen retiro für zurückgezogene Gespräche dienen mag. Es herrscht die Stimmung solider bremisch abgewandelter Modernität.

Was die Innenarchitektur, die vor eine große Aufgabe gestellt wird, zu leisten vermag, das zeigen auch die Fest- und Konferenzsäle. Ihre Außenflächen sind Licht, gefiltert durch Gardinen, die Wände nur angedeutet durch dunkelrote Stabverkleidung der tragenden Pfeiler. Abends ändert sich das Bild durch die Farben schwerer Vorhänge. Einige Vollwände sind durch große, französische Gobelins oder durch eine diskrete Relieftapete mit den abstrakten Symbolen der Schiffahrt geschmückt.

Auf die Spitze getrieben ist hier die Gastlichkeit. Das beginnt mit der Einfahrt der Wagen in eine unterirdische Garage, von der man auch bei Regen trockenen Fußes mit dem Lift ins Hotel hinauffährt. Die Zimmer sind ausnahmslos mit Privatbad versehen, das als kapriziösen Einfall ein zusätzliches Telephon bei der Wanne hat. Rundfunk in den Zimmern, Fernsehempfang in den Appartements, die Fußböden mit Girlon – wie in der Hamburger und Düsseldorfer Oper – belegt, darüber jedoch Perserbrücken, der Fahrstuhl ein automatisches Sesam-öffne-dich – diese Liste der ausgesuchten Annehmlichkeiten ließe sich fortsetzen.

Doch vergessen wir das Essen nicht. Bei der Auswahl der Kellner hat man anscheinend auf bremische, mindestens auf niederdeutsche Physiognomie Wert gelegt. Das Personal ist international versiert und zelebriert das Essen. Die Bremer, die Gourmets sind, sprechen voll Anerkennung von dem Restaurant ihres „Parkhotels“. Der Empfangschef meinte: Das Geschäft läßt sich gut an.