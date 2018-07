Inhalt Seite 1 — Politik in der Lederkassette Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was in der Bundesrepublik eine ganze Messe wert ist, hat in der „Deutschen Demokratischen Republik“ Platz in einem einzigen Gebäude. Auf der Leipziger Herbstmesse bieten im Hansa-Haus 115 ostdeutsche und osteuropäische Verlage ihre Buchproduktionen des letzten halben Jahres an. Sie benötigten nicht einmal ein ganzes Haus, würden sie nur ihre Neuerscheinungen und Neuauflagen ausstellen, denn rund 60 Prozent der angebotenen Titel sind weniger gefragte Bestände.

Diese äußerlichen Unterschiede dokumentieren zumindest, daß staatlich forcierte Geistestriebe wenig Blüten tragen. Die angebotene Blütenpracht ist für den unbefangenen Betrachter aus jener Welt, in der Angebot und Nachfrage, Konkurrenz und Geschäftstüchtigkeit die Produktionen mitbestimmen, erschreckend eintönig: überwiegend rot, kaum schwarz, braun in rötlichem Mantel und alles übrige wirkt farblos.

Das hat sich nicht geändert seit der Frühjahrsmesse; auch nicht seit dem letzten Herbst. Aber die Herren der „DDR“ haben andere Maßstäbe für ihren Fortschritt: die Messenummer des Börsenblattes für den deutschen Buchhandel umfaßte laut Statistik vor einem Jahr 267 Anzeigenseiten, im Frühjähr 1956 ganze 291 und jetzt kam sie mit der stattlichen Seitenzahl von 346 heraus. Mit dem dargebotenen „Reichtum in der Thematik und in der Titelauswahl“ war man auch in den vergangenen Jahren zufrieden, heißt es im Vorwort zur neuen Messenummer, aber „weit weniger zufriedenstellend war oft die Art und Weise, in der es dargeboten wurde“. Die Form wird also kritisiert, nicht der Inhalt.

Der Inhalt aber stimmt verdrießlich. Schon die geringfügigen Bemühungen ost-westlicher Koexistenz rufen einiges Unbehagen hervor. Da wird erstmalig eine gesamtdeutsche Anthologie von einem west- und einem ostdeutschen Verlag herausgegeben. Verantwortlich zeichnen zwei in der Bundesrepublik und zwei in der Sowjetzone lebende Schriftsteller. Wenig bekannt sind sie alle vier. Warum fanden sich keine Bewährteren mit jenem ingekündigten „wahrhaft humanistischen Verantwortungsgefühl für die Einheit der deutschen Literatur“? Unbehaglich wird es vollends, wenn in einem Lebenslauf von wenigen Sätzen über einen der westdeutschen Herausgeber die Handwerker- und Bauernahnen Erwähnung finden und seine kurzfristige Beschäftigung als Holzfäller bevorzugter dargestellt wird, als sein Lehrerberuf. Geschah es mit Wissen des Schriftstellers, wird er als Repräsentant Westdeutschlands fragwürdig, geschah es ohne sein Wissen, sollten sich die angekündigten Autoren, etwa Reinhold Schneider, Wolf-Dietrich Schnurre, Manfred Hausmann, Albrecht Goes, überlegen, ob sie einem solchen Unternehmen ihre Stimme leihen können.

Erstmalig ist der Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung, Berlin, auf der Messe vertreten. Und da sehen wir dann die Titel: „USA-Militärstützpunkte bedrohen den Frieden“, „Die strategischen Ziele der westdeutschen Militaristen“, „Die Demagogie der imperialistischen Militärideologen in Westdeutschland.“ Eine Broschürenreihe gilt den „Gewehren in Arbeiterhand“. Dem Wehrfreudigen raten Broschüren „Bei den Felddienstübungen wie im Kampf handeln“ oder „Lernt Scharfschießen“, „Fahren in Kolonne Für geistige Ansprüche der Rekruten bietet der Verlag: „Mut und Heldentum“, „Wissenschaftliche Voraussicht – religiöses Vorurteil“. Und schließlich folgen Kriegsromane für jung und alt: „Ich greife an“, „Soldat auf Bewährung“, „Für Volk und Vaterland“ – na, und wie sie alle heißen, diese 90 Titel militärischer und pseudomilitärischer Pamphlete.

Dem schwerbewaffneten ideologischen Stoßtrupp folgt das Gros der Marschierer im gleichen Schritt, nur eben auf leiseren Sohlen. Die Unterschiede zur Frühjahrsmesse drücken sich nur in Nuancen aus: Brachte der Dietz-Verlag noch vor einem halben Jahr drei Stalin-Werke, so finden wir den Diktator diesmal weder als Autor noch als Thema vertreten. Dostojewskij suchte man bisher vergeblich, jetzt beginnt der Aufbau-Verlag, Berlin, mit der Herausgabe der gesammelten Werke, und zwei weitere Verlage kündigen Erzählungen an. Sartre erlebt ebenfalls im Aufbauverlag Neuauflagen seiner „Fliegen“ und der „Ehrbaren Dirne“. Thomas Mann ist mit seinem unvollendeten „Felix Krull“ vertreten. Das Bild, das der Aufbau-Verlag mit seiner Produktion gibt, ist typisch für jene ostdeutschen Häuser, die die laute Polemik vermeiden: Mitunter kommen prozentual genausoviel östliche wie westliche zeitgenössische wie frühere Autoren zu Wort. Aber wenn beispielsweise Feuchtwanger verlegt wird, dann seine satirischen Gedichte, die „gegen den Grundzug der amerikanischen Kommerzialisierung aller Lebensbereiche zu Felde ziehen“, Oder wenn der Verlag Volk und Welt einen gegenwärtigen Amerikaner zu Worte kommen läßt, dann ist es John O. Killens, der das Negerproblem behandelt. Ohne wenigstens ein Kitzeln der amerikanischen Achillesferse ist offenbar keine Publikation zeitgenössischer US-Bücher möglich.

Junge Romanautoren bevorzugen offensichtlich Rebellion, Auflehnung, Arbeiterprobleme, kämpferische Haltung des einzelnen gegen Althergebrachtes oder historische Führernaturen wie Gneisenau (gleich dreimal verarbeitet), Scharnhorst Thomas Müntzer und ähnliche.