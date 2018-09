Es lag auf der Hand, daß sich der Funk des erfolgreichen, brillanten Romans von Hans Scholz „Am grünen Strand der Spree“ annahm. Die Frage war nur, in welchen Rahmen sich die prallen Prosaszenen pressen ließen, ohne ihn zu sprengen. Wie konnte man auch dem Hörer das ungewöhnliche Fluidum jener Nacht vermitteln, die jede Zeile des Buches ausstrahlt. Der Südwestfunk Baden-Baden überließ dem Autor selbst die funkische Form. Scholz raffte den Stoff und schuf in einer fünfteiligen Hörspielreihe ein gültiges und faszinierendes Bild der Zeit, die wir heute bereits mit der freundlichen Patina des weit hinter uns Liegenden, Überstandenen, zu betrachten pflegen. Die Dynamik der Erzählung wurde durch das gesprochene Wort eher noch gesteigert, die dokumentarische Präzision der Zeugnisse menschlicher Angst, menschlichen Versagens und menschlicher Bewährung noch durchsichtiger herauskristallisiert.

Mit Jürgen Wilms Tagebuch aus dem Ostfeldzug hebt das erste Kapitel „Einer fehlt in der Runde“ an. Die Begegnung mit einem russischen Mädchen und die groteske Geschichte eines deutschen Offiziers in Norwegen geben dem zweiten Kapitel „Der OI spielt Sinding“ eine unheimliche, aber auch komische Note. Über „Die Chronik des Hauses Bibiena“ und „Kastanien und märkische Rübchen“ bis zum turbulenten Schlußkapitel „Kennst du das Land...“ steuert Hans Scholz sein literarisches Selbstporträt mit sicherem Gefühl für das „Funkische“, hervorragend assistiert von Gert Westphal, der die fabulierfreudige Runde (Autor Hans Scholz sprach den Part des Ich-Erzählers Hans Schott) leitete. (Der SWF wiederholt das trefflich gelungene Zeitbild über UKW II. Das erste Kapitel ist am 8. September, 20.30 Uhr, zu hören.)

*

Erlebnisse aus Krieg und Gefangenschaft spielen auch in M. Y. Ben-gavriêls differenziertem Hörspiel „Ein Löwe hat den Mond verschluckt“ (RIAS) eine bedeutsame Rolle. Das anfänglich klar scheinende Bild einer gespenstischen Doppelexistenz verdunkelt sich immer mehr, bis sich aus der Tiefe der Düsternis plötzlich alles entwirrt. Der blitzgescheite Autor weiß die Fäden seines schwierigen Spiels gedanklich und atmosphärisch so dicht zu knüpfen, daß das ungewöhnliche Porträt eines ungewöhnlichen Menschen in allen Regenbogenfarben schillert.

*

Die ein wenig blaß gewordene Popularität des amerikanischen Schriftstellers und Bühnenautors Thornton Wilder, dessen Stücke – vor allem „Unsere kleine Stadt“ und „Wir sind noch einmal davongekommen“ – in den ersten Nachkriegsjahren auf den westdeutschen Bühnen Furore machten – dieser verblaßten Popularität also einen neuen und farbkräftigen Anstrich zu geben, mag wohl das Motiv gewesen sein, das den Autor Gerhard Marx-Mechler an die Schreibmaschine und ein Aufgebot hervorragender Sprecher vor die Mikrophone des Kölner Funkhauses brachte. Ihre Sendung hieß: „Das Ende der Welt ist noch nicht gekommen. Eine Improvisation über Thornton Wilder“, und sie wurde am 29. August um 20.45 Uhr über den WDR ausgestrahlt.

Haben wir das vermeintliche Motiv schon genannt, so sei auch das Motto noch vermerkt: „Nichts ist bei Wilder unrettbar verloren“ (Gerhard Marx-Mechler). So, aber wirklich nur so gesehen, ist dann wohl auch diese Sendung nicht ganz verloren, diese Sendung, die mehr versprach als sie hielt und deren sogenannte Improvisation kaum etwas anderes war, als ein ziemlich wahllos zusammengestelltes Potpourri aus Szenen und Passagen des Wilderschen Werkes. Was als Essenz gedacht war, blieb ein Konglomerat von Bruchstücken, und die zur Auflockerung, Verknüpfung und Information eingestreuten Szeneben, in denen die Sprecher im (schlecht kopierten) Wilder-Stil aus ihren Rollen heraustraten und allerlei forciert Originelles zum Besten gaben, waren eher störend als unterhaltsam, eher peinlich als aufschlußreich.