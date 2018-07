Inhalt Seite 1 — Spannungen in der belgischen Wirtschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

E. A. G., Brüssel ‚ im September

Zwar kann man die Entwicklung der belgischen Wirtschaftslage insgesamt als günstig bezeichnen, doch hat die Hochkonjunktur gewisse, vom Binnenmarkt ausgehende Spannungen mit sich gebracht. Die Preise, die in Belgien an sich schon relativ hoch sind, zeigten in den letzten Monaten eine deutliche Neigung zu weiterem Anziehen. Die Regierung sah sich daher im Mai veranlaßt, dieser Tendenz durch eine Reihe von Maßnahmen einen Riegel vorzuschieben. In belgischen Wirtschaftskreisen beurteilt man allerdings diese Maßnahmen (Abschaffung der Ausgleichssteuer bei der Einfuhr, die der innerbelgischen Umsatzsteuer entspricht, straffere Kreditpolitik) ziemlich skeptisch, da man die höheren Preise in erster Linie auf die durch die verkürzte Arbeitszeit bedingte Steigerung der Produktionskosten zurückführt. Da aber auch in anderen Ländern die Preise in Bewegung geraten sind und entsprechende Gegenmaßnahmen erforderlich wurden, bleibt diese Auffassung der belgischen Unternehmerschaft lebhaft umstritten.

Tatsache ist jedoch, daß in der belgischen Schwerindustrie, in der schon seit geraumer Zeit Vollbeschäftigung herrscht, die 45stündige Arbeitswoche, die auf Grund eines Abkommens zwischen Regierung, Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu Anfang dieses Jahres bei den wichtigsten Wirtschaftszweigen eingeführt wurde, zu einer Verengung des Arbeitsmarktes und dadurch zu gewissen Störungen geführt hat. Belgien besitzt gewiß noch größere Arbeitskraftreserven, auch wenn die Zahl der Unbeschäftigten von Jahr zu Jahr zurückgeht und mit 116 000 augenblicklich einen für Belgien beachtlichen Tiefstand erreicht hat (1953 = 184 000), doch wirkt sich hier die Sprachgrenze zwischen Flamen und Wallonen recht hemmend aus.

Etwa 75 v. H. der Arbeitslosen sind in Flandern beheimatet. Wenn auch ein dichtes Eisenbahnnetz bei relativ kurzen Entfernungen und ein System verbilligter Fahrkarten für Berufstätige die Fahrt vom Wohnsitz zur Arbeitsstelle ganz erheblich erleichtern, sind viele Flamen nur schwer dazu zu bewegen, in den wallonischen Gebieten Arbeit anzunehmen, obwohl die notleidenden Konsumgüterindustrien überwiegend in Flandern liegen.

Die belgischen Zechen beschäftigen daher schon seit längerer Zeit Fremdarbeiter unter Tage; doch seitdem in einigen Bergwerken infolge unzulänglicher Schutzmaßnahmen Zechenarbeiter ums Leben kamen, zeigen vor allem die Italiener nur noch wenig Lust, sich für die Arbeit unter Tage anwerben zu lassen. Andererseits schnürten viele Nordafrikaner ihr Bündel, um in ihrer Heimat an der „Erhebung gegen Frankreich“ teilzunehmen. Zwischen Januar und April 1956 verminderte sich dadurch die Zahl der unter Tage eingesetzten Grubenarbeiter von 115 704 auf 111 924. Die Besprechungen innerhalb des Nationalen Gemischten Zechenausschusses über die Verkürzung der Arbeitszeit verliefen schon im Hinblick auf den hohen Arbeitskräftebedarf sehr mühevoll. Immerhin gelangte man für 1956 zu einer Einigung.

Augenscheinlich hat die verkürzte Arbeitszeit keinen nachteiligen Einfluß auf die Kohlenförderung gehabt: In den ersten drei Monaten d. J. (73,5 Arbeitstage) wurden rd. 7,8 Mill. t Kohle gefördert, gegen 7,5 Mill. t in der Vergleichszeit 1955 (74,3 Arbeitstage). Daß diese Produktionstendenz anhält, zeigt ein Vergleich zwischen den ersten vier Monaten der Jahre 1955 und 1956: In der Zeit Januar bis April 1955 wurden 9,9 Mill. t gefördert, in der gleichen Zeit 1956 hingegen 10,3 Mill. t. Ob hier eine stärkere Regelmäßigkeit in der Arbeit oder eine erhöhte Produktivität von Einfluß war, ist von den Fachstellen noch nicht einwandfrei geklärt worden.

Während die Produktion der eisenschaffenden und der metallverarbeitenden Industrie im Steigen begriffen ist und die meisten Werke gut bis sehr gut beschäftigt sind, machen sich seit einiger Zeit im Baugewerbe heftige Spannungen bemerkbar. Der strenge und langanhaltende Winter verursachte erhebliche Verzögerungen, und im Zusammenhang mit der Weltausstellung in Brüssel müssen jetzt wichtige Bauvorhaben (Ausstellungsbauten, Brücken, Unterführungen, Straßen, Hotels) in Angriff genommen werden. Seit dem 1. Mai ist aber auch im Baugewerbe die 45-Stundenwoche eingeführt worden. Zum Ausgleich will man in Belgien ausländische Arbeiter anwerben, Arbeitslose umschulen und weniger dringliche Bauvorhaben der öffentlichen Hand zurückstellen. Dennoch herrscht unter den Bauunternehmern große Besorgnis, die ihren ersten Niederschlag in höheren Preisen fand. So haben sich in Brüssel die Baupreise inzwischen um rund 20 v. H. erhöht. Gewiß darf man hier die verkürzte Arbeitszeit nicht allein dafür verantwortlich machen. Der durch den Winter bedingte Rückstand und die durch die Weltausstellung hervorgerufene Konjunktur dürften zweifellos zum Anziehen der Baupreise beigetragen haben.