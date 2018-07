Es ist der Wirtschaft und der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt, daß in der Bundesrepublik bis zur Stunde neben der Deutschen Lufthansa AG noch vier weitere Luftverkehrsgesellschaften mit zusammen elf Flugzeugen bestehen. Sie haben ihren Sitz in Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt und befassen sich alle mit derselben Aufgabe: Im Auftrage namhafter Reisebüroorganisationen die Abwicklung des scheinbar so großen Schlagers Gesellschaftsreisen im Flugzeug zu übernehmen.

Indessen stellte sich sehr zur Überraschung jener zum Teil mit nicht genügend Kapital ausgestatteten Bedarfsluftverkehrsunternehmen während der diesjährigen Reisesaison heraus, daß sich die meisten Reisebüros mit ihren Programmen etwas übernommen hatten: Eine Reihe von vorgesehenen Flügen mußten ausfallen, weil nicht genügend Passagiere gebucht hatten. Letzten Endes ergab dieser Umstand für die Luftverkehrsunternehmen eine empfindliche Umsatzschmälerung. Die je Flugzeug innerhalb von zwölf Monaten im allgemeinen notwendigen 1000 Flugstunden als Minimum, um einigermaßen über die Barriere des Defizits zu kommen, dürften nicht in jedem Falle erreicht werden. Von einer Konsolidierung des Geschäfts kann unter diesen Voraussetzungen nicht die Rede sein. Denn es steht ein Winter vor der Tür, der mit gleichbleibend hohen Personal- und allgemeinen Unkosten bei äußerst schmalen Flugaufträgen überwunden sein will.

Kein Wunder, daß sich deshalb der – allen Bedarfsluftverkehrsgesellschaften der Welt eigene – Trend zum lukrativen Linienverkehr bemerkbar macht. Machte die halbstaatliche Deutsche Flugdienst GmbH (DFG) in Frankfurt hier den Anfang, indem sie eines ihrer Flugzeuge ihrem Gesellschafter Deutsche Lufthansa AG für den Liniendienst vercharterte (ein für die DFG praktisch risikoloses Geschäft!), so ist es verständlich, wenn die übrigen privatwirtschaftlich orientierten Unternehmen etwas neidvoll auf die DFG blicken und sich überlegen, wie etwas ähnliches zur Überbrückung der Wintermonate auf die Beine zu bringen sei.

Dabei ist leider festzustellen, daß die Bedarfsunternehmen bisher nur mit wenig Eigeninitiative versucht haben, sich in das Luftfrachtgeschäft einzuschalten und sich kaum Gedanken über die innerbetriebliche Organisation sowie um die Kapitalausstattung gemacht haben. Mag dies in erster Linie darauf zurückzuführen sein, daß der Aufbau aller Unternehmen (mit Ausnahme der in Frankfurt neben der DFG sitzenden „Lufttransport Union“) von luftfahrtfremden Persönlichkeiten mit teilweise bewundernswertem Elan und erstaunlicher Zuversicht durchgeführt wurde, so wird doch das kommende Winterhalbjahr zeigen, ob sich der bundesdeutsche Bedarfsluftverkehr mit der Gründung von gleich vier Unternehmen für den Anfang nicht zuviel zugemutet hat... Kurt W. Streit