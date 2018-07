*

SAS–Lufthansa versöhnt: Nach unglücklichem Start und einem Austausch unfreundlicher Worte kam das neue deutsch-skandinavische Luftfahrtabkommen unter Dach. Die in Kopenhagen unter Teilnahme der Verkehrsminister Deutschlands und Dänemarks sowie des dänischen Ministerpräsidenten geführten Verhandlungen endeten mit einem Kompromiß: die Landungen der SAS in Hamburg und Frankfurt werden etwa um die Hälfte vermindert, um der Lufthansa mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Die SAS wird bei ihren Flügen nach Afrika und dem Nahen Osten weiterhin westdeutsche Lufthäfen anfliegen und nicht, wie skandinavische Zeitungen für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen angedroht hatten, ostdeutsche, was die Aufnahme diplomatischer Verbindungen zwischen den skandinavischen Ländern und Pankow bedeutet hätte.

Suez-Krieg: Der Fünfmächte-Ausschuß mit Australiens Premier Menzies an der Spitze ist in Kairo angelangt, zu Gesprächen über eine internationale Verwaltung des Suez-Kanals (Dulles-Plan). Beide Parteien sagen, es handle sich um „Gespräche“, nicht um Verhandlungen. Nasser, weil er den Eindruck vermeiden will, er habe den Dulles-Plan als Verhandlungsgrundlage angenommen, Menzies, um zu pointieren, daß an den Grundsätzen dieses Plans nicht gerüttelt werden dürfe. Die Einigkeit in der Ausdrucksweise ist also ein Ausdruck der Uneinigkeit. Theoretisch wären für Nasser sowohl eine internationale Verwaltung wie eine internationale Kontrolle wie ein Kompromiß zwischen beiden annehmbar, praktisch kann er keinen Vorschlag akzeptieren, der ihm unter militärischen Drohungen vorgelegt wird, ohne sein Ansehen im eigenen Lande und in den arabischen Nachbarländern aufs Spiel zu setzen. Nasser verhandelt mit dem Rücken gegen die Wand unter dem Druck des Ultimatums der Suez-Lotsen: Annahme des Dulles-Planes oder Arbeitsniederlegung, was die Stillegung des Kanals und damit einen Vorwand zum militärischen Eingreifen bedeuten würde. Unterdessen treffen in Zypern laufend neue englische und französische Truppentransporte ein. Die Suez-Krise nähert sich rasch ihrem Höhepunkt. Aus der Krise kann leicht Krieg werden. (Sirius, 6. 9.)