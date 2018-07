Die in den letzten Monaten verstärkt in Erscheinung getretene beunruhigende Entwicklung der Zweirad-Industrie, die in erster Linie auf die erhöhten Ansprüche aller Käuferschichten, aber auch auf eine irrtümliche Beurteilung des Marktes durch die Herstellerfirmen zurückzuführen ist, hat jetzt zu einer begrüßenswerten Konzentration geführt: Die Nürnberger Firmen Triumph AG und Hercules GmbH haben mit der Frankfurter Adler Werke AG ihr Zweirad-Verkaufsprogramm vereinigt. Der Zusammenschluß soll zu einer besseren Ausnutzung der Leistungsmöglichkeiten dieser Firmen führen, die gemeinsam einen Marktanteil von zehn v. H. haben. In den Direktions- und Konstruktionsbüros der drei Unternehmen verspricht man sich von einer Typenbereinigung, einer Rationalisierung und einer gestrafften Händlerorganisation größere Verkaufserfolge in der Bundesrepublik und auch im Ausland.

Es ist durchaus nicht notwendig, die Produktions- und Verkaufszahlen für Mopeds, Motorräder und Roller der letzten Monate einem genauen Studium zu unterziehen, um festzustellen, daß der keinesfalls saisonbedingte Rückgang recht erheblich ist. Die Entlassungen an zahlreichen Produktionsstätten und der zum Teil recht drastische Übergang zur Kurzarbeit sprechen eine recht deutliche Sprache ...

Die Sehnsucht des Mannes auf der Straße nach einem wirtschaftlichen Fahrzeug mit einem „Dach über dem Kopf“, seinem schmalen Geldbeutel angepaßt, ist eigentlich uralt. Daß sich dieser Strukturwandel aber so überraschend schnell vollzog, wurde selbst von der Industrie, die ja die Marktlage immer scharf beobachtet, nicht erwartet. Selbstverständlich gab es eine Reihe von Firmen, die dann sehr bald mit neuen Fahrzeugmodellen kamen. Dabei handelte es sich um Fahrzeuge, die weder mit der schon vor 25 Jahren, geforderten „Fahrmaschine“ noch mit den sogenannten Klein- oder Kleinstwagen etwas zu tun haben. Die „Mobile“ – wie man sie nun ganz allgemein nennt – sind ganz einfach eine neue Fahrzeugkategorie, wie es auch die Motorroller waren, und man stuft hier eine Reihe von Fahrzeugen ein, von denen sich einige zwar ähneln, aber andere wieder konstruktiv grundverschieden sind. Einige Dinge haben sie allerdings alle gemeinsam: den Zug nach besonderer Wirtschaftlichkeit und die Preisgrenze, die zwischen 2500 und 3500 DM liegt.

Während die Produktionszahlen allgemein gesehen schnell anstiegen und viele Motorradproduzenten glaubten, daß der rückläufige Umsatz von Motorrädern, Rollern und Mopeds nur durch die Neuaufnahme der Produktion eines Mobiles aufzuhalten sei, muß man nun feststellen, daß auch hier ein gewisser Stopp zu verzeichnen ist. Ob nun der Besitzer eines Mobiles auf den Geschmack gekommen ist und noch mehr Fahrkomfort und höheie Leistung will, oder ob die Meldungen von der Planung neuer Kleinwagen deutscher und ausländischer Fabriken die Ursache für diesen Stopp sind, sei dahingestellt. Jedenfalls steht fest, daß in absehbarer Zeit mehrere Kleinwagen mit einem Kubikinhalt zwischen 400 und 500 ccm auf dem Mark erscheinen werden und wahrscheinlich zu einen Preis, der sich im oberen Bereich der Mobile bewegen wird. Da es sich hierbei um sehr große, bedeutende und dazu leistungsfähige Firmen handelt, ist es verständlich, daß dann auch das Mobilgeschäft, das das Zweiradgeschäft bereits so ungewöhnlich beeinflußt hat, sehr leiden wird.

Die technische Entwicklung ist ständig im Fluß, und das, was heute noch gut und modern war, kann morgen schon sehr unmodern und zudem überzahlt sein. Wer kann aber sagen, wie lange diese neuen Kleinwagen ein Geschäft sind? Sicher werden sie billiger in der Anschaffung und auch wirtschaftlicher im Betrieb als größere Wagen sein, für die sie heute (noch) keine Konkurrenz bedeuten. Aber in Wolfiburg und auch anderenorts wird man sicher sehr wachsam sein und schon jetzt die Maßnahmen bereit haben, die man anwenden wird, wenn die neuen Kleinwagen eines Tages doch zu einer ernsthaften Konkurrenz werden würden.

Den Nutzen hätte dann – und das erscheint urs durchaus erfreulich zu sein – der Verbraucher, dem (bedingt durch den industriellen Wettbewerb) trotz aller Preissteigerungen von Löhnen und Rohmaterialien sicher ein noch preisgünstigeres und vielleicht technisch noch besseres Fahrzeug angeboten werden wird. P. Sch.