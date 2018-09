E.R.S., New York, im September

Man täusche sich nicht: Auch Diskonterhöhungen unterliegen der Gefahr der inflatorischen Entwertung, und sie können unter Umständen sogar noch inflationsfördernd wirken, anstatt einer weiteren Steigerung der Produktions- und Lebenshaltungskosten entgegenzuwirken. Das wird immer dann geschehen können, wenn die Diskonterhöhung an sich zu geringfügig ist, um eine wirklich elementare Kreditnachfrage bremsen zu können, und wenn womöglich noch zur gleichen Zeit Preisheraufsetzungen auf den verschiedensten Gebieten erfolgen und weitere von beträchtlichem Ausmaß erwartet werden. In solchen Zeiten lohnt es sich für Industrie- und Handelsfirmen, schleunigst weitere Kredite aufzunehmen und die Lager aufzufüllen, ehe sich die notwendigen Materialien und Waren weiter in einem Ausmaß verteuern, das die erfolgte Diskonterhöhung und die daraus resultierende Erhöhung der Kreditkosten gänzlich unbedeutend erscheinen läßt. In Anbetracht der stetig steigenden Produktions- und Lebenshaltungskosten wird es dann privatwirtschaftlich richtig erscheinen, auch noch die Verteuerung mit in Kauf zu nehmen, die von der Kreditseite her erfolgt.

So stellte sich die hiesige Situation für viele dar, als am 24. August die Federal Reserve Banken von New York, Philadelphia, Chikago und Richmond ihren Diskontsatz von 2 3/4 auf 3 v. H. erhöhten und damit dem Beispiel der Banken von Minneapolis und San Franzisko folgten, die den dreiprozentigen Satz bereits im April für ihre Bezirke eingeführt hatten. (Man nimmt an, daß die übrigen sechs Federal Reserve Banken in kürzester Zeit ebenfalls zum Satz von drei v. H. übergehen werden.)

Zur Zeit dieser Diskonterhöhung, der sechsten im Laufe von 16 Monaten, waren bereits die Stahlpreise in Verfolg der letzten Lohnerhöhungen um 8.50 $ je Tonne heraufgesetzt worden, und Aluminium hatte sich um einen Cent pro Pfund verteuert. Fernsehapparate kosteten bis 10 v. H. mehr als bisher, ebenso elektrische Eisschränke, Waschmaschinen und andere Haushaltsapparate; Gummisohlen, Matratzen, Stahlschränke und viele andere Gegenstände des täglichen Bedarfs verlangten höhere Preise. Nach Erhebungen von Mitte August erwartet man, daß etwa 75 v. H. der befragten Fabrikanten demnächst mit Preisheraufsetzungen herauskommen würden. Inzwischen haben die Preise von Werkzeugmaschinen um 5 bis 10 v. H. angezogen; es heißt, daß die 1957er Personenwagen-Modelle von 30 bis 300 $ je Wagen mehr kosten werden als die Modelle von 1956. Hinzu kommen die höheren Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse, und so ist es denn nicht sehr überraschend, daß die Kosten der Lebenshaltung in den USA heute höher sind als je, und daß sie aller Voraussicht nach noch weiter hinaufgehen müssen; denn ein großer Teil der von den Fabrikanten und den Großhändlern vorgesehenen Preissteigerungen hat sich im Einzelhandel bisher überhaupt noch nicht auswirken können. Fünf Monate hintereinander ist der Index der Konsumentenpreise gestiegen, heute liegt er um 17 v. H. über den Durchschnittspreisen der Jahre 1947 bis 1949.

Es wäre überraschend, wenn unter dem Einfluß der hier zur Zeit bestehenden großen Nachfrage nach Materialien und Waren aller Art, ohne die die Preissteigerungen der letzten Wochen niemals von den Abnehmern akzeptiert worden wären, nicht auch die Kreditkosten angezogen hätten. Um mehr als 1/2 v. H. sind innerhalb eines Monats die Kosten gestiegen, die mit der Placierung der „treasury bills“, der einundneunzigtägigen Bundesschatzwechsel, verbunden sind: von 2,375 v. H. am 19. Juli auf 2,818 v. H. am 20. August. Die „prime rate“, d. h. der Satz, zu dem ersten Firmen mit dem besten „credit rating“ seitens der Banken Kredite eingeräumt werden, ist am 21. August von 3 3/4 auf 4 v. H. heraufgesetzt worden. Im Laufe eines Jahres sind die Kosten für langfristige Industrieanleihen um etwa 1 v. H. je Jahr gestiegen, und viele Gesellschaften ziehen es daher vor, ihren langfristigen Geldbedarf für den Augenblick durch die Aufnahme von kurzfristigem Bankkredit zu decken. Gerade dadurch aber, ist wiederum die Nachfrage nach Bankkredit noch mehr gestiegen.

Es besteht in den Staaten überhaupt die Auffassung, daß der riesige Geldbedarf, der aus der Durchführung des Expansions- und Modernisierungsprogramms der Industrie resultiert, in erster Linie zu der gewaltigen Kreditnachfrage geführt hat. Aus der Verwirklichung des Expansionsprogramms und der durch Lohnerhöhungen vermehrten Kaufkraft der Industriearbeiter soll sich auch im wesentlichen die große Nachfrage nach Materialien und Warengruppen aller Art ergeben haben.

Man kann nicht gut sagen, daß die Federal Reserve Banken die Führung bei der letzten Heraufsetzung der Kreditkosten gehabt oder auch nur erstrebt hätten. Im Gegenteil, die Diskonterhöhungen sind erst vorgenommen worden, nachdem die Privatbanken die „prime rate“ und entsprechend ihre anderen Kreditsätze heraufgesetzt hatten. In den Kommentaren hierzu heißt es, daß mit Absicht so verfahren wurde, damit nicht der Regierung die Schuld an dieser neuerlichen Verteuerung der Kreditaufnahme gegeben wird. Das wollte man offenbar gerade in den Monaten des Wahlkampfes vermeiden. Ob das gelingen wird, ist aber doch sehr zweifelhaft. Schon hat Wright Patman, Mitglied des House of Representatives und Vorsitzender einer der parlamentarischen Kommissionen in Washington, erklärt, die letzten Diskonterhöhungen, die ja der Bekämpfung der Inflation dienen sollten, machten den Eindruck, als wolle man Feuer mit Öl auslöschen. Er meint, daß die Diskonterhöhung zu einer Kostensteigerung in Produktion und Einzelhandel führen wird, und das in einer Zeit, in der die Konsumentenpreise ohnehin hinaufgehen...

Mr. Patman hält also nicht allzuviel von den letzten Diskonterhöhungen – wenn man sich vorsichtig ausdrücken will. Ähnliche Auffassungen, wenn auch nicht mit der gleichen Schärfe, sind aus den Kreisen der Wirtschaft und der Finanz bekannt geworden. Man glaubt nicht daran, daß in einer „Boomzeit“ wie der jetzigen eine Diskonterhöhung von der Art der letzten auf das Volumen der weiteren Kreditaufnahme irgendwie retardierend einwirken könnte; Das ist aber auch kaum beabsichtigt, Offenbar war die jüngste Diskonterhöhung im wesentlichen nur eine Bestätigung und Sanktionierung der Kostensteigerungen, die sich vorher schon auf den Kreditmärkten durchgesetzt hatten. Man hört jetzt, daß weitere Kreditrationierungen von seiten der Banken zu erwarten sind, und zwar sollen sie besonders solchen Kreisen gegenüber zur Anwendung kommen, die bisher bei den Banken unbekannt waren, und fernerhin solchen Kreditnehmern gegenüber, die sich um die Finanzierung von Projekten bemühen, die unter den gegebenen Verhältnissen als zu weitgehend anzusehen sind. Solche Kreditrationierungen werden aller Voraussicht nach, d. h. wenn sie wirklich folgerichtig durchgeführt werden, bessere Ergebnisse in bezug auf die Eindämmung excessiven Kreditbedarfs haben als Diskonterhöhungen und andere Verteuerungen des Kreditbedarfs.