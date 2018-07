Inhalt Seite 1 — Aufforderung zur Hemmungslosigkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

R. H., Hamburg

Ein Mensch, der seine Stimme gestalten kann, wird nie vor schlafenden Zuhörern sprechen!“ erklärt der Redner. Ein junger Mann unter seinen Zuhörern, der nach ermüdendem Arbeitstag auf seiner Bank eingenickt ist, wird bei diesen Worten wacht und hört fortan aufmerksam zu. Denn dazu ist er ja gekommen: zu erfahren, wie man seine Hemmungen los wird, frei zu sprechen lernt und sicher aufzutreten, und wie man, ist man seiner selbst Herr geworden, es womöglich über andere werden kann.

Die Kurse, in denen er es zu lernen hofft, finden in einem Tiefbunker vor dem Hauptbahnhof statt, in Räumen, die ehemals für weniger befreiende Vorgänge gebaut worden sind. Der einführende Vortrag des Redelehrers hallt von der Betondecke wider. Der Sauerstoff zum Atmen wird im Verlauf des Vortrags etwas knapp; die Forderung, der Mensch müsse zuallererst lernen, richtig zu atmen, ist daher nicht besonders überzeugend.

„Und nun kommen Sie – bitte vielleicht der junge Mann von da hinten links – einmal hierher nach vorn!“ Errötend und widerstrebend geht der Angeredete im blauen Parallelo durch den Mittelgang zum Rednertisch. Da steht er, die Hände ruhig an den Seiten – denn er hat eben gehört, daß es wichtig ist, zu wissen, wo man mit seinen Händen bleibt – und wartet ängstlich.

„Sprechen Sie bitte mit deutlicher Stimme Ihren Namen, buchstabieren Sie ihn und reden Sie vor- und nachher Ihre Zuhörer freundlich an.“

Der junge Mann atmet tief und wahrscheinlich falsch ein und sagt dann: „Meine Damen und Herren, ich heiße Uwe Weber, ich buchstabiere U-w-e-w-e-b-e-r, ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.“