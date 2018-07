Die Zuwachsrate der industriellen Produktion, die sich nach dem winterlichen Einbruch im April wieder auf 12,4 v. H. erholt hatte, ist im Juni auf nur noch 5,7 v. H. abgesunken. (Sie hat sich aber im Juli wieder auf 8 v. H. erhöht.) Insbesondere die Bauwirtschaft, die noch im I. Quartal den höchsten Zuwachs aller Industriezweige aufgewiesen hatte, lag im II. Quartal nur um 2,3 v. H. über der gleichen Vorjahresproduktion. Auch der Bergbau hatte mit 5,3 v. H. im Vierteljahresdurchschnitt nur eine geringe Produktionszunahme aufzuweisen, wenn sie auch leicht über der des I. Quartals lag. Ebenfalls leicht zugenommen hat der Produktionszuwachs in den Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien (8,8 v. H. gegen 7,6 v. H. im I. Quartal), während in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie die Zuwachsrate auf 7,7 v. H. weiter abgesunken ist und die Produktion dieses Zweiges im Juni sogar leicht unter der des gleichen Vorjahresmonats blieb.

Gegenüber diesen Gruppen, deren Produktionszunahme unter dem Durchschnitt der gesamten Industrie blieb, erzielten die Energieerzeugung mit 13,3 v. H. und die Investitionsgüterindustrie mit 11,8 v.H. auch im II. Quartal eine relativ hohe Produktionssteigerung, obwohl auch in diesen Zweigen ein starkes Absinken der Zuwachsraten gegenüber dem 1. Quartal (15,7 v. H. bzw. 14,4 v. H.) zu beobachten war. Lediglich in den Verbrauchsgüterindustrien entsprach der Produktionszuwachs im II. Quartal mit 10,1 v. H. dem des I. Quartals (9,9 v. H. gegenüber der gleichen Vorjahreszeit), wobei allerdings einer relativ hohen Zuwachsrate im April von 12,5 v. H. ein wesentlich niedrigerer Junizuwachs von 8,5 v. H. gegenüberstand.

Die Zahl der Beschäftigten lag Ende Juni mit rd. 18,4 Mill. um etwa 0,9 Mill. über dem Vorjahrsstand: demgegenüber hat die Zahl der Erwerbslosen nur um 170 000 abgenommen. Die Zahl der Erwerbspersonen hat sich also – wider Erwarten – aus den verschiedenen zur Verfügung stehenden Reserven (natürlicher Nachwuchs, Zuwanderung und stärkere Erwerbstätigkeit der Frauen) beträchtlich erhöht. – Die Einzelhandelsumsätze, deren Entwicklung neuerdings auf der Basis 1954 ausgewiesen wird, lagen im II. Quartal 1956 um etwa 9 v. H. über denen im entsprechenden Vorjahrszeitraum. Ein Vierteljahr vorher hatte die Steigerung sogar 15 v. H. betragen. Der Unterschied ist im wesentlichen durch den Ostertermin bedingt. Von der Umsatzsteigerung entfallen etwa zwei Punkte auf Preissteigerungen. Der Preisindex der gesamten Lebenshaltung lag etwa 3,5 v. H. über der Vorjahrszeit, jedoch ist die Preissteigerung in beiden Bereichen seit geraumer Zeit zum Stillstand gekommen. – Einfuhr und Ausfuhr sind weiter stark gewachsen. Die Juniergebnisse lagen bei der Einfuhr um 25 v. H., bei der Ausfuhr sogar um 36 v. H. über denen des entsprechenden Vorjahrsmonats. Der Ausfuhrüberschuß hat im II. Quartal 1956 knapp 1 Mrd. DM betragen, die Gold- und Devisenbestände haben sich sogar um über 1,5 Mrd. DM erhöht. Die Differenz beruht auf der Phasenverschiebung zwischen Zahlungseingängen und Außenhandelsleistungen, aber auch auf der Entwicklung der Salden des Dienstleistungsverkehrs und des Kapitalverkehrs. – In den USA und in Großbritannien war die Zunahme der industriellen Produktion nur noch gering, während in Frankreich der Produktionsindex im II. Quartal 1956 um mehr als 10 v. H. über dem Vorjahrsstand lag.