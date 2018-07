Dd., Wiesbaden

Einer seltsamen Herausforderung erlag der Totengräber einer kleinen Gemeinde im unteren Taunus, als er sich zur Erholung von seiner schweren und melancholisch stimmenden Arbeit im Dorfwirtshaus einen doppelten „Dauborner Korn“ genehmigte: ein Gast meinte, der Totengräber „traue sich nicht“, den Schädel eines 1917 verstorbenen Dorforiginals, des alten „Urschel“, auf die Theke zu legen.

Der Totengräber, der sich in seiner Ehre getroffen fühlte und außerdem die Sache so verstanden hatte, daß man ihm für die Besichtigung des Schädels eine Flasche Schnaps in Aussicht stelle, brachte die sterblichen Überreste des alten „Urschel“ tatsächlich – in Zeitungspapier gewickelt – in die Wirtsstube; er wurde aber mit barschen Worten und ohne die erhoffte Flasche Schnaps wieder auf den Friedhof zurückgescheucht. Dort war er gerade damit beschäftigt gewesen, das Grab aus dem Jahre 1917 für einen neuen Toten frei zu machen.

Mit diesem pietätlosen Vorgehen hatte sich jetzt das Wiesbadener Schöffengericht zu befassen; gegen den Totengräber hatte die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Störung der Totenruhe erhoben: „Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten eine Leiche, Leichenteile oder die Asche eines Verstorbenen wegnimmt, wer daran oder an einer Beisetzungsstätte beschimpfenden Unfug verübt oder wer eine Beisetzungsstätte zerstört oder beschädigt, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden“ (§ 168 StGB). Auch jener Wirtshausbesucher, der so gern den Schädel des alten Urschel gesehen hätte, mußte sich wegen Anstiftung zur Störung der Totenruhe verantworten.

Indessen stellte das Gericht in der Beweisaufnahme fest, daß es in der kleinen Taunusgemeinde wegen eines bedauerlichen chronischen Platzmangels auf dem Friedhof üblich sei, stets das älteste Grab frei zu machen, wenn sich ein neuer Todesfall ereignen sollte, und daß die Friedhofsordnung eine längere Belegung der Gräber als etwa vier Jahrzehnte nicht vorsehe. Wie üblich, so seien auch im Falle des alten Urschel die Hinterbliebenen von der bevorstehenden Neubelegung der Begräbnisstätte verständigt worden. Sie hätten aber lediglich darauf Wert gelegt, daß ihnen der Grabstein zurückgegeben werde, weil er sich leicht durch Abschleifen zu erneuter Verwendung aufbereiten ließe. Nach der Aussage des Totengräbers war auch der Sarg schon vollkommen zu Staub zerfallen, und die Gebeine lagen lose beieinander.

Aus all diesen Umständen schloß das Schöffengericht, daß nach der Verkehrsauffassung jener Gemeinde das Grab von 1917 überhaupt keine Leiche im Sinne des Paragraphen 168 mehr enthalten habe. Nach den Pietätsbegriffen der Dorfbewohner und des Angeklagten selber habe es sich gleichsam um „antike Gebeine“ gehandelt, wie man sie auch in den Heimatmuseen besichtigen kann. Auch verrate – so meinte Amtsgerichtsrat Dr. Jacobs – die Wesensart des beschuldigten Totengräbers keinen Hang zu besonderer Roheit oder gar zur Mißachtung von Sitte und Gesetz. Im Gegenteil: seine Aussage, daß er seine Arbeit überhaupt nur bei ständigem Konsum von Dauborner Korn verrichten könne, deute auf seine Zartheit.

Aus allen diesen Gründen kam das Gericht zu einem Freispruch.