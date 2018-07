Inhalt Seite 1 — Erschließung östlicher Provinzen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor neun Jahrhunderten zogen Nowgoroder Kaufleute über, den Ural, um das Land zu erobern, in dem Zobel "Hermelin, Biber, Schwarz- und Rotfüchse hausten, wo Walrosse die Ufer der Meere bevölkerten und Elfenbein in der Erde verborgen lag. Einzelgänger entdeckten, eroberten und bewältigten den ungeheuren Raum, der heute elf Millionen Quadratkilometer umfaßt. Planmäßig döhnten sich, wie ein gigafttisches Spinnennetz, die russischen Stützpunkte, Festungen und Wachtürme über Sibirien aus. Vom Volke wurde das unwirtliche Land besiedelt. Dann (1637) nahmen die Zaren in Besitz, was Kaufleute, Jäger, Bauern, Kosaken und Deserteure für sie gewonnen hatten.

In China erst stießen die gewaltigen Expansionsbestrebungen auf Widerstand: zwischen Sibirien und der Mongolei wurden Grenzen gezogen. Danach wanderten die Entdecker dem Ozean zu. Sie nahmen Kamtschatka, die Aleuten und Alaska in Besitz. Mit der bolschewistischen Revolution setzt die wirtschaftliche Erschließung Sibiriens ein, die noch heute nicht beendet ist.

Das sowjetische Sibirien aber erstand durch Zwangskolonisation, Zwangsarbeit und Zwangsinvestierungen: eine menschliche Tragödie unermeßlichen Ausmaßes und zugleich der Triumph des menschlichen Willens über den unmenschlichen. Raum.

Im Nachtprogramm des NDR — "Sibirien Epos einer Kolonisation" — zeichnete Werner Horst die Phasen dieser dramatischen Entwicklung nach. Der Hörer gewinnt ein erforderlich plastisches Bild des Landes, das vielfältige Verlockung und unheimliches Grauen gleichermaßen in sich birgt. Vor zweihundert Jahren begrenzte China das Vordringen der russischen Kolonisatoren. Heute hat der Kommunismus dort Einzug gehalten. "Peking blickt nach Moskau" heißt darin der Titel einer aufschlußreichen und aktuellen Hörfolge Erwin Wickerts (SWF). Er untersucht diese Tatsache, deren Auswirkungen noch immer nicht zu übersehen sind.

Sibirien war menschenleer; russische Völkerstämme besiedeltepres im Laufe der Jahrhunderte. China war dagegen ein übervölkertes Land, wo der russische Einfluß auf dem Wege über den Kommunismus Boden gewonnen hat. Universitäten lehren in russischer Sprache. Russische Literatur gibt politische Richtlinien. 156 wichtige Industrieunternehmen stehen unter russischem Einfluß; Gewerkschaften sind nach russischem Muster aufgebaut; Kolchosen lösen die Bauernwirtschaft ab. Und genau wie in Rußland forderten große Säuberungsaktionen Millionen von Menschen.

