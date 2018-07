Es gehört heute nicht mehr sonderlich viel Mut dazu, ein Buch gegen die „Vergötzung des Lebensstandards“, gegen die „Begehrlichkeit der Massen“ und die „Perfektion der Technik“ zu schreiben – oder wie man alle jene Schönheitsfehler unserer Zivilisation benennen will, mit denen wir die allenthalben spürbare „Malaise“ unserer sonst so wirtschaftswunderlichen Situation zu erklären bemüht sind. Seit der Klage Jacob Burckhardts über die „außerordentliche Steigerung des Erwerbssinnes“ und die daraus sich ergebenden Folgen für die Zukunft des Geistes und den Bestand der Gesellschaft („soll gar alles zum bloßen Business werden wie in Amerika!“) sind die Mahner immer zahlreicher geworden, und heute sitzt der große Katzenjammer des Fortschrittglaubens, der nicht hielt, was er versprach, uns allen in den Gliedern. Vollends nach dem zweiten Weltkrieg sind auf dem Büchermarkt aus der Feder von Theologen, Philosophen und Soziologen eine Reihe vorzüglicher Veröffentlichungen über die Tatsache und die Gründe (und die „Heilmittel“) des „allgemeinen Unbehagens“ erschienen, und keine Festversammlung, die etwas auf sich hält, wird heute noch wagen, auseinanderzugehen, bevor sie sich nicht von einem möglichst namhaften „Experten“ der Zeitkritik von hoher geistiger Warte den großen Ausverkauf der menschlichen Werte hat noch einmal bestätigen lassen.

Da gibt es also, so will es scheinen, nicht mehr viel Neues zu sagen. Und dennoch ist das „Thema“ längst nicht erschöpft. Denn von der erhabenen Abstraktheit geistiger Analysen und ihrer Moral ist ein weiter Weg zu den konkreten Nöten und Kümmernissen des wirtschaftlichen und politischen Alltags, mit denen sich der Zeitgenosse auseinandersetzen muß. Wer also jene uns seit Jahr und Tag bewegende und erregende Diagnose unserer Zeit an plastischen Beispielen aus unserer Umwelt deutlich zu machen versteht, der wird viele Leser finden. Das war der Erfolg des Buches von Robert Jungk („Die Zukunft hat schon begonnen“), der nur sagte, was viele wußten und dennoch nicht wußten, und das wird, wir glauben uns nicht zu täuschen, der Erfolg werden der in manchem recht ähnlichen Gesellschaftsreportage von

Peter Härlin: „Bericht für Morgen. Von der Gefahr, in der wir leben.“ Verlag Dr. Heinrich Seewald, Stuttgart, 212 S., 9,80 DM.

Härlin ist Journalist und gehört seit 1943 der Redaktion der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ an. Sein Buch ist eine Zusammenstellung von Aufsätzen, die zum Teil in dieser Zeitung in den vergangenen Jahren erschienen sind, um einiges ergänzt und erweitert. Das Buch ist also keine wissenschaftliche Abhandlung und auch kein in sich „geschlossenes Werk“, sondern eine lose Aufeinanderfolge von Arbeiten, wie sie einem Zeitungsmann von Fall zu Fall in die Feder kommen. Das ist lebendig und unmittelbar gesehen, und dennoch bleibt hinter allem, was da porträtiert und kommentiert wird, die Einheit eines Konzepts sichtbar. Was könnte man Besseres über die Arbeit eines Journalisten sagen, dessen Aufgabe es ist, auf der ganzen Wegstrecke am Mann zu bleiben und für den Tag zu schreiben. Mancher hat dabei schon die Orientierung verloren.

Dieser Bericht für Morgen beginnt mit einer der Wirklichkeit meisterhaft dicht auf den Leib geschriebenen Debatte über Löhne und Preise und endet – nach ausgedehnten Exkursionen kreuz und quer durch den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Alltag, wobei einiges nur angedeutet, anderes in treffsicherer Formulierung grell angeleuchtet wird – in den Schlußpassagen bei der „großen Frage nach unserem Verhältnis zu Gott“, die der „Fluchtpunkt ist, auf den alle anderen Fragen zulaufen“.

Daß Härlin dieses ohne gewaltsamen Sprung und ohne die Gangart zu wechseln gelingt, daß er auch dann, wenn er nachdenklich wird und die Verführung zu philosophieren sicher nicht gering war, immer am Gegenstand bleibt, das also ist das besondere Lob, das wir diesem Neuankömmling auf dem Büchermarkt spenden müssen. Deswegen ist dieses Buch auch wahr und überzeugend und – ohne Rezepte geben zu wollen – ein echter Beitrag zu der ja nicht unwichtigen Frage, was zu tun ist. Inhaltlich und gedanklich bringt es keine Überraschungen, jedenfalls für denjenigen nicht, der mit seinem Verfasser „noch etwas von dem notwendigen Gleichgewicht zwischen Freiheit und Bindung ahnt, und von der Ergänzungsbedürftigkeit des Gesetzes durch Moral und Sitte“. Aber nicht um geistige Sensationen kann es uns heute ja zu tun sein, sondern um das gewiß mühsame Durchdenken unserer konkreten Probleme, die ja eben leider nicht mehr den Reiz der Neuheit haben und deren gewiß nicht letztes immer noch die Frage nach der moralischen Substanz und ihrer Erneuerungsfähigkeit ist. Mag sein, daß sich Hoffnungen in dieser Richtung auch einmal als eine der vielen Utopien unserer Zeit herausstellen werden. Aber auch darin wird man Härlin wohl recht geben müssen: „An der Frage, ob wir imstande sind, diese Ordnung neu hervorzubringen, entscheidet sich unser Schicksal. Sind wir zu. schwach dazu, so wird uns eines Tages die Ordnung, eine Ordnung von anderen aufgezwungen werden...“ In der Tat, so ist es! Wolf gang Krüger