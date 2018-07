Die Sparquote ist trotz der vielen Appelle, im Sparen nicht nachzulassen, gesunken. Aus dem Zuwachs des Masseneinkommens, aus Lohn- und Gehaltserhöhungen und der höheren Beschäftigung wird in der letzten Zeit ein geringerer Anteil zurückgelegt. Die vorliegenden Zahlen sind noch nicht alarmierend. Aber wir können uns eine sinkende Sparquote nicht leisten, weil der Bedarf an langfristigen Ersparnissen – Kapital – nicht sinkt, sondern steigt. Die Erstaustattung des Heeres bedingt eine große Bindung von (wirtschaftlich unproduktivem) Kapital. Wegen der Erschöpfung des Arbeitsmarktes und zum Ausgleich der Arbeitszeitverkürzung sind zusätzliche leistungssteigernde Rationalisierungen erforderlich. Im Straßenbau und auf anderen Gebieten sollen größere Investitionen durchgeführt werden. Dabei zeigen die Vorgänge am Kapitalmarkt und der steigende Anteil an Fremdkapital in den Bilanzen der Unternehmungen schon deutlich, wie groß bereits jetzt der Bedarf an langfristigen Ersparnissen ist.

Gewiß hat der Rückgang der Sparquote mehrere Gründe. Aber der wichtigste scheint uns doch der, daß die Preisentwicklung im letzten Jahr den Sparer vielfach stutzig gemacht hat. Nicht die breiten Erörterungen über die Gefahren von Konjunktur und Währung, sondern die realen wirtschaftlichen Tatsachen – wie z. B. der Kaufkraftschwund von Ersparnissen durch die Preissteigerungen im Baugewerbe oder etwa der Vermögensschwund von Pfandbriefen, die steuerbegünstigt erworben wurden – haben die Sparerkreise verstimmt.

Jetzt wollen die Spitzenorganisationen der Sparkassen, der Banken und der Lebensversicherungsgesellschaften dem Sparer zu Hilfe kommen. Als „Gemeinschaft zum Schutz des deutschen Sparers“ wollen sie allen politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen entgegenwirken, die die Sparer schädigen könnten. Die Gemeinschaft will sich also gegen alles wenden, was die Stabilität des Kaufwertes von Ersparnissen gefährden könnte. So sehr die in jenen Spitzenverbänden vereinigten Unternehmen auch unmittelbar an einem stabilen Geldwert interessiert sind, diese Gemeinschaft ist keine Vertretung von „Interessen“, sie dient einer echten gesamtwirtschaftlichen Aufgabe.

Der Start der Gemeinschaft entstand aus der Sorge – sie besteht in allen Kreisen, die sich für diese Fragen verantwortlich fühlen –, daß die beabsichtigte Art der Rentenreform gefährliche Wirkungen für die Entwicklung von Konjunktur und Kapitalmarkt und damit auf die Stabilität des Geldwertes haben könnten. Man ist der Ansicht, daß die Umstellung der Finanzierung bei den Rentenversicherungsträgern, vor allem aber die „Dynamik“ in der Rentenbemessung noch einer sehr sorgfältigen Erörterung und Abwägung vor der parlamentarischen Entscheidung bedürfen. Dabei wird die Notwendigkeit einer Erhöhung der Renten und auch die Idee ihres Fortschreitens mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft eindeutig bejaht. Aber die Bedenken richten sich gegen die Methodik der beabsichtigten Reform, ferner dagegen, daß die Verhandlungen über eine so weittragende Wirtschaftsfragen aufwerfende Reform im Eiltempo erfolgen, und schließlich dagegen, daß bei manchen Parlamentariern offenbar die Vorstellung dominiert, es handele sich ja „nur“ um ein sozialpolitisches, nicht aber zugleich um ein wirtschaftspolitisches Problem. So wird man dem Tätigwerden dieser Gemeinschaft mit großer Aufmerksamkeit entgegensehen. Allerdings ist höchste Eile geboten. Denn es hat den Anschein, als ob im Bundestag starke Kräfte die Entscheidungen übers Knie brechen wollen... F. L.