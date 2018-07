Als der Professor am Morgen des Sonnwendtages zum Frühstück herunterkam, fand er den Kaffeetisch festlich gedeckt. Das gute Silber schimmerte auf dem Leinen mit der eingewebten Jahreszahl 1825, das seit Urgroßtante Ebba in der Familie Larsson nur zu besonderen Gelegenheiten aus der Truhe geholt wurde. Sein Gedeck war mit Rosen umlegt, und an der Meißner Tasse lehnte zusammengefaltet die Zeitung, eine blau angekreuzte Meldung darbietend. Der Professor kannte den Inhalt. Es war soweit!

Seine Nichte begrüßte ihn mit einer Mischung von Vergnügen und Unmut: „Meinen Glückwunsch auch, Onkel!“

Der Professor war bewegt: „Das ist hübsch von dir, Dagny, wo du die ganze Sache nicht billigst.“

„Das tue ich auch heute nicht, Onkel Ivar. Man soll die Toten ruhen lassen.“

„Die Toten! Als ob ich beabsichtigte, etwa Frau Großhändler Peterson in ihrem Sarg aufzustöbern und nicht einen Helden, der vor vielen hundert Jahren starb, ans Licht zu bringen!“

Mit dem ersten Schluck Kaffee sog der Professor gleichzeitig die Nachricht des Ortsblattes ein: „Wir freuen uns, mitteilen zu können, daß die gestrige Stadtverordnetenversammlung auf Antrag des Herrn Bürgermeisters den öfters geäußerten Vorschlag des Herrn Ivar Larsson, Professor an der hiesigen Mittelschule, auf Öffnung der sogenannten Königshügel zum Beschluß erhoben hat. Die Leitung der Arbeiten wurde Herrn Professor Larsson übertragen. Diese dankenswerte Entscheidung wird die vaterländische Geschichte um ein neues, wichtiges Blatt bereichern. Wie bekannt, vertritt Herr Professor Larsson seit langem die Überzeugung, daß die Hügel im Winkel unserer Bucht die Überreste des Jaris Erik Sturmzunge und seines Gefolges enthalten, deren kühne Fahrten die Sage bewahrt hat. Wir hören, daß unsere Jugend, heute vom Fest der Sonnenwende in Anspruch genommen, morgen abend ihrem beliebten Lehrer anläßlich der Krönung seines Lebenswerkes einen Fackelzug darzubringen gedenkt. Nach Andeutungen unseres wissenschaftlichen Berichterstatters in der Hauptstadt steht Professor Larsson noch eine höhere Anerkennung, diesmal vom Mittelpunkt unserer nationalen Geistesbestrebungen, bevor.“

„Gut gemeint und auch gut gesagt“, urteilte der Professor und ließ trotzdem das Blatt etwas enttäuscht sinken. Nichts stand darin von dem langen Traum, der für ihn um die riesigen Hügel wehte und ihn immer wieder dorthin bannte, bis ihre Erforschung das Lebensziel des alternden Junggesellen wurde. Nichts war gesagt von seinem unablässigen, bis gestern stets vergeblichen Ansturm auf die maßgebenden Kreise, die Grabung zu erlauben und zu fördern. Ganz innen wußte Larsson, daß es nicht die verborgenen Schätze waren, die ihn anzogen, oder die erhofften Antworten auf wissenschaftliche Fragen, sondern der Nachhall eines ungeteilten, machtvollen Daseins, den er aus den Hügeln wachrufen wollte.