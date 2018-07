Inhalt Seite 1 — Nicht alle sind Torries Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn immer von der "Haltung Englands" im politischen Sinne die Rede ist, wird eine reservatio mentalis notwendig: Lies England, aber denke "die britische Regierung in ihrer augenblicklichen Form". Je stärker man ein stabiles und enges Verhältnis zu Großbritannien wünscht, um so wichtiger ist dieser Vorbehalt.

Nun ist es gewiß kein Novum, daß ein Land politisch — und insbesondere außenpolitisch — mit seiner amtierenden Regierung identifiziert wird. Neu sind die Bedenken und Zweifel, die ein solches, Verfahren im Falle von Großbritannien bei Beobachtern auslöst, denen gute Beziehungen zwischen dem Kabinett Eden und dem Kabinett Adenauer wichtig genug, gute Beziehungen zwischen England und Deutschland aber noch wichtiger erscheinen. Zehn erstaunliche Nachkriegsjahre lang war nämlich die "englische Haltung" nicht nur eine Arbeitshypothese, eine Fiktion, sondern ein politisches Faktum. Großbritannien stand im Zeichen des "Butskellismus" — eine aus dem wirtschaftlichen Raum stammende, polemisch gemeinte Formel für die Tatsache, daß sich in der britischen Nachkriegspolitik die gemäßigten Konservativen (repräsentiert durch Ex Schatzkanzler ßf ler) mit den gemäßigten Sozialisten (vertreten durch Parteiführer und Ex Schatzkanzler Gaits kell) über die entscheidenden Fragen der Innen- und Außenpolitik verständigten und zu gemeinsamen Lösungen kamen. Gaitskell und Butler standen einander wohl näher als Gaitskell und Bevan einerseits, Butler und Salisbury andererseits.

Der Butskellismus war ein Erbe der kriegsgeborenen Koalitionsregierung. Mit dem Wahlsieg Attlees wurde 1945 zwar die Regierungsgewalt wieder in die Hände einer Partei gelegt; jedoch bei politischen Entschlüssen von großer Tragweite hat sie sich nur ungern über entschiedenen Widerspruch der anderen Partei hinweggesetzt. Die englische Opposition war der amtierenden Regierung gegenüber wohl kritisch (natürlich), aber nicht feindlich eingestellt. Der Wohlfahrtsstaat und die Unabhängigkeit Indiens, die Abwertung des Pfundes und die deutsche Wiederbewaffnung, die Erhöhungen des Diskontsatzes und die Pariser Verträge — sie wurden von Regierung und Opposition gemeinsam durchgeführt.

Bei den Parlamentswahlen der Jahre 1950 und 1951 hatte man im konservativen wie im sozialistischen Lager g<~ wisse Schwierigkeiten, ein Programm zu formulieren, das sich vom Programm der anderen Seite in wesentlichen Punkten recht deutlich abhob. Eine wichtige außenpolitische PropagandaInstitution konnte damals jahrelang von einem Sozialisten und einem Konservativen abwechselnd geleitet werden, ohne daß sich daraus merkbare Schwierigkeiten für eine gemeinsame — also nicht sozialistische oder konservative, sondern englische — Linie ergeben hätte.

Alle Zeichen deuten darauf hin, daß diese Epoche der britischen Nachkriegspolitik, die man schon fast für den natürlichen 1 Zustand zu halten begonnen hatte, zu Ende gegangen ist. Die Konservativen sind weiter nach rechts, die Labour Sozialisten weiter nach links gerückt. Indikatoren dieser Bewegung nach den Flügeln hin sind auf konservativer Seite der Premierminister, der sein Zögern mit einem Ruck nach rechts überwunden hat, auf sozialistischer Seite die Gewerkschaftsführer, die ihre vermittelnde Stellung zwischen Regierung und Arbeiterschaft jetzt aufgekündigt haben. Immer hatte die Konservative Partei ihren militanten rechten Flügel. Sein prominentester Exponent war lange Zeit Lord Beaverbrook. Beaverbrooks Tageszeitung Daily Express zeigt in ihrem Kopf einen Krieger in Fesseln— den imperialen Kreuzzugfahrer, in die Fesseln jenes "liberal verweichlichenden Fortschrittsglaubens" geschlagen, für den gern (unter anderen) Amerikas Präsident Woodrow Wilson verantwortlich gemacht wird. Zu den "Kreuzrittern" gesellten sich jene konservativen Abgeordneten, die 1954 gegen den angloägyptischen Vertrag über die Räumung der Suezkanalzone rebellierten — die "Suez Rebellen", geführt von Captain Waterhouse.

Zu dieser "erzkonservativen" Gruppe gehörten aber auch — ihrer Einstellung, nicht unbedingt ihrem Auftreten nach — schon immer viele Nachkommen alter englischer Aristokratenfamilien, für die das Empire nicht nur eine Sache der politischen Überzeugung, sondern darüber hinaus der emotialen Bindung war. Ihre Großväter und Väter, zum Teil noch sie selber hatten für den Aufbau, dieses Weltreiches ihre besten Kräfte eingesetzt und dabei zum Teil Vorbildliches geleistet; ihre höchst eigenen Felle waren es, die dann auf dem Ganges und auf dem Nil davonschwammen. Ein sympathischer Repräsentant dieser Gruppe ist in der heutigen britischen Regierung Lord Salisbury.

Undank und Rücksichtslosigkeit, wie sie nationalen Bewegungen nun einmal eigen sind, und Männer wie Nasser und Makarios haben auch die zunächst Zögernden dahin gebracht, an den Möglichkeiten einer liberal konservativen Politik zu verzweifeln. Zypern und Suez haben es bewirkt, daß auch Eden und Macmillan, daß auch Daily Telegraph und Times Positionen beziehen, die früher Waterhouse und dem Daily Express vorbehalten waren. Eine verständliche, doch darum nicht notwendig begrüßenswerte Entwicklung. Früher nannte man, sogar im konservativen Lager, denjenigen einen Blimp, der noch immer in Weltmachtträumen schwelgte, der — mit englischem Schnurrbart und imponierender Körperfülle — von der Gottgewolltheit britischer Vorherrschaft überzeugt war und Ideale wie "Selbstbestimmungsrecht der Völker" auf außenpolitischem, "die gleiche Chance für jeden" auf innenpolitischem Gebiet als törichtes liberales Gefasel abtat. Diese Figur des Colonel Blimp wirkte in England schon zuzeiten des ersten Weltkrieges komisch und respektgebietend zugleich (Engländer haben die glückliche Gabe, alles Respektgebietende etwas komisch zu finden) und wurde von Karikaturisten so dargestellt. Doch sie ist nicht nur in der Karikatur am Leben geblieben; und die politischen Gegner der Konservativen Partei entdecken würdige Vertreter des BlimpTyps heute in Regierungsstellen.