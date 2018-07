Zu den viel und laut gepriesenen sogenannten Errungenschaften der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik gehört die „Brechung des Bildungsmonopols der besitzenden Klasse“. Dazu wird dann behauptet, daß jedem befähigten jungen Menschen der Weg zu Oberschule und Universität offenstehe. Das hört sich gut an. Aber wie sind die Tatsachen?

Zwei Beispiele: Der heute 19jährige Klaus D. aus X. bestand im Juni 1954 – in der Sowjetzone beginnt und endet das Schuljahr mit den Sommerferien – sein Abitur mit der Note „Sehr gut“. Sein Vater ist leitender kaufmännischer Angestellter, also ein „Bürgerlicher“. Klaus wollte das Baufach studieren und bewarb sich frühzeitig zum Herbst 1954 um Zulassung an der Technischen Hochschule in Dresden. Abgelehnt und ein Jahr zurückgestellt! Statt einer Begründung kam lediglich die „Empfehlung“, zunächst praktisch zu arbeiten, was Klaus ohnehin beabsichtigt hatte, aber für die Ferienzeiten.Während Mitabiturienten mit weniger guten

Zeugnissen – aber mit den „richtigen“ Familienverhältnissen – sogleich die TH besuchen konnten, ging Klaus als Maurerlehrling in einen großen Baubetrieb, um wenigstens schon „im Fach“ zu lernen. Auch hier fiel er bald durch besonders gute Leistungen auf, und ein Jahr später, im Sommer 1955, wiederholte er seinen Antrag bei der TH Dresden um so zuversichtlicher, als sein Hochschulbesuch jetzt auch von dem (volkseigenen!) Baubetrieb nachdrücklich befürwortet wurde. Wieder Ablehnung und Vertröstung auf ein weiteres Jahr! Klaus arbeitete weiter auf dem Bau und beendete wegen seiner besonderen Leistungen „vorfristig“ die Lehrzeit. Zum dritten Male stellte er, wieder mit betrieblicher Befürwortung, dann im Frühjahr 1956 einen Antrag in Dresden. Abermals abgelehnt! Immerhin kam diesmal ein „Ersatz“-Vorschlag: er könnte in der berufspädagogischen Fakultät zugelassen werden! Da riß dem Jungen, der seinem Berufswunsch schon so viele Opfer gebracht hatte, endlich die Geduld; er verließ die Zone und ist heute bereits in einer westdeutschen TH immatrikuliert.

Jürgen R. in Y., 17 Jahre alt, bestand vor wenigen Wochen das Abitur, ebenfalls mit „Sehr gut“. Auch er hat das Pech, daß sein Vater, der einen freien Beruf ausübt und nicht der SED angehört, ein „Bürgerlicher“ ist. Jürgen möchte Chemiker werden. Ebenfalls Antrag in Dresden. Ebenfalls abgelehnt! Dafür auf ein Jahr vertröstet, aber mit der Bedingung, daß Jürgen während dieses Jahres am weiteren Aufbau der im Kriege stark zerstörten Dresdner Hochschule praktisch mitarbeitet! Was blieb dem zurückgestellten Chemiestudenten übrig, als Bauarbeiter zu werden? Er arbeitet als solcher bereits in Dresden und hofft – auf nächstes Jahr. Wird auch er wieder enttäuscht und hingehalten werden?

Zwei Beispiele, wie sie der Zufall verzeichnete. Sie stehen für viele! R. R.