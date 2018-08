Zehn Schriftsteller im Gefängnis. Die verschärften Zensurbestimmungen in Spanien brachten zehn junge spanische Schriftsteller ins Gefängnis, weil sie in ihren Schriften größere geistige Unabhängigkeit vom Regime gefordert hatten. Das neueste Werk eines Dramatikers, mit der Person des Schweizer Freiheitshelden Wilhelm Teil im Mittelpunkt, wurde einen Tag nach der Uraufführung auf die Verbotsliste gesetzt, die bereits Werke von Calderon, Lope de Vega und dem spanischen Klassiker Tirso de Molina enthält.

Technik schlägt die Phantasie. Arthur C. Clarke, der bedeutendste amerikanische Verfasser von Zukunftsromanen auf pseudowissenschaftlicher Grundlage, bedauerte auf einem Kongreß von über tausend Zukunftsroman-Schriftstellern in New York, daß die eigene Phantasie zu langsam sei und nicht mehr mit dem Tempo der Technik Schritt halte.

Lenaus „Faust“ feierte Auferstehung. Vor hundertzwanzig Jahren kam Lenaus „Faust“ zum letztenmal auf die Bühne. In der „Pikkolomödie“ in Wuppertal und in Mainz wird das Stück jetzt – in der Bühnenbearbeitung von Hans Dieter Schwarze – seine Erstaufführung erleben.

„Sperlingsgasse“ wurde nicht fertig. Die gesamte Spreegasse in Ostberlin, die Wilhelm Raabe, als er dort einige Jahre wohnte, zu seiner großen „Chronik der Sperlingsgasse“ inspirierte, sollte jetzt, zum 125. Geburtstag des Dichters, stilgerecht nach Plänen des Ostmagistrats wiederhergerichtet sein. Die Materialbeschaffung machte jedoch so große Schwierigkeiten, daß lediglich mit dem Aufbau der Raabe-Diele im Haus Nummer 11 begonnen werden konnte. Die Umgebung liegt noch in Trümmern wie bei Kriegsende.

Uneinige Professoren. Zum ersten Male seit Bestehen hatten jetzt auf einem Kongreß der Internationalen Professoren- und Lehrervereinigung in München die afrikanisch-asiatischen Hochschulen mit 26 von 42 Delegationen ein entscheidendes Übergewicht, das eine „ungute Atmosphäre“ unter den „weißen Delegationen“ hervorrief. „Die politischen Spannungen in der Welt“, so wird berichtet, „haben selbst auf derartige wissenschaftliche Kongresse übergegriffen“. Die „Hauptschuld“ daran wird den Ägyptern, Juden, Engländern, Franzosen und nicht zuletzt den Deutschen gegeben, „deren unterschiedliche parteipolitische Zugehörigkeit zu oft evident wurde“.

Keine Einreise für die Freiheit. Die Verletzung der akademischen Freiheit in der Sowjetzone, Südafrika, Paraguay und Venezuela ist eines der Hauptthemen der Internationalen Studentenkonferenz, die bei einer Teilnahme von Delegationen aus 55 Ländern jetzt auf Ceylon stattfindet. Eine Untersuchungskommission hat diese Länder bereist – mit Ausnahme der Sowjetzone, die eine Einreisegenehmigung verweigerte.