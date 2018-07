Mehr als die Hälfte aller Handwerksmeister der Hansestadt Hamburg verdienten im Jahre 1954 weniger als 4800 DM im Jahr, das sind also weniger als 400 DM im Monat. Diese erstaunliche Meldung lasen wir im Mitteilungsblatt der Hamburger Handwerkskammer. Aber sie stimmt, jedenfalls finanzamtlich, denn das Finanzamt selbst hat diese Zahlen auf Grund der Gewerbesteuermeßbeträge errechnet. In der Tat eine betrübliche Bilanz des Selbständigseins. Erfreulich ist aber der Kommentar, den die Handwerkskammer aus der Feder ihres Geschäftsführers dazu gibt. Keinen jener zum Morgen- und Abendgebet der Syndici gewordenen und bei solchen Gelegenheiten mit Inbrunst angestimmten Klagegesänge, etwa an die Adresse des Herrn Schäffer. Das wäre nichts Neues und also auch des Vermerkens nicht wert. Nein – man kann es kaum glauben: eine Kapuzinerpredigt an die eigenen Mannen.

„Wir glauben“, so schreibt die Handwerkskammer, „daß sehr oft zu wenig verdient wird, weil der kaufmännischen Betriebsführung zu wenig Beachtung geschenkt wird. Man faßt wichtige Entschlüsse rein gefühlsmäßig, macht sich über seine jeweilige finanzielle Lage kein klares Bild, gibt Angebote zu unauskömmlichen Preisen ab, sucht nicht die möglichen Vorteile beim Einkauf, versteht nicht, den Leistungswillen seiner Mitarbeiter zu steigern, verschließt sich modernen technischen Errungenschaften, verzichtet auf geeignete Werbemaßnahmen, scheut Ausgaben für eine fachkundige Beratung in allen finanziellen und steuerlichen Fragen, hat die Buchführung nicht in Ordnung, läßt sich von der guten Auftragslage verleiten, Investitionen durchzuführen, die weit über die finanziellen Möglichkeiten hinausgehen, paßt die Entnahmen nicht den erzielten Gewinnen an...“

Das sind wahre Worte. Sie sind ein guter Beitrag zum Mittelstandsproblem, das ja mehrere Aspekte hat und nicht nur den der Bedrohung von außen. Sie scheinen uns überhaupt beherzigenswert zu sein für alle diejenigen, die von Berufs wegen mit Investitionen befaßt sind, also die Unternehmer aller Proveniencen.

Investitionen sind immer gut und nützlich, und die marktwirtschaftliche Konkurrenzwirtschaft setzt einen gehörigen Druck dahinter. Aber sie müssen gesund finanziert sein. Niemand wird, auch in einer Marktwirtschaft, gezwungen, sich dabei in einer Höhe zu verschulden, daß eines Tages womöglich die Fürsorge eingreifen muß. Vierhundert DM Überschuß für den Inhaber eines Betriebes sind allerdings noch ein gut Stück vom Existenzminimum entfernt, aber, von Einzelfällen abgesehen, unter den heutigen Verhältnissen kein Ruhmesblatt für die Betroffenen und nicht einfach mit dem Hinweis abzutun: „Die Steuern und die übrigen öffentlichen Abgaben sind zu hoch ...“

Man kann nicht nur über seine Verhältnisse leben, sondern auch über seine Verhältnisse investieren. Wer um sich blickt, hat Beispiele genug an der Hand für die Tatsache, daß so etwas auch nicht zu den Seltenheiten gehört. Im Vertrauen auf die ewige Prosperität will mancher schneller wachsen, als es seiner Gesundheit bekömmlich ist. Investitionen, mögen sie auch noch so notwendig und sinnvoll sein, zehren an der Ertragsfähigkeit, wenn sie mit zu geringen Eigenmitteln und unter übermäßiger Inanspruchnahme von Lieferantenkrediten und kurzfristigen Bankschulden finanziert werden. Sie sind teuer und machen schlaflose Nächte, wenn die Anschluß auf träge ausbleiben. Und wer will dafür garantieren, daß es im bisherigen Tempo weitergeht...? kr