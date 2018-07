Auf dem Gebiet der Schokoladenindustrie hat die Steigerung des Lebensstandards breiter Bevölkerungsschichten zu einer verstärkten Nachfrage nach Qualitätsfalrikaten geführt. Unterstützt wurde diese Entwicklung offensichtlich durch vielerlei Enttäuschungen, die der Schokoladenkäufer in den ersten Jahren nach der Währungsreform hinsichtlich der Qualität mancher Produkte hinzunehmen hatte. Nutznießer der veränderten Situation sind die großen Markenartikel-Firmen, deren Lage sich in den vergangenen Jahren verbessert hat, wie sich aus den Bilanzen unschwer entnehmen läßt. So kann die „Sarotti“ AG, Hattersheim, für 1955 einen guten Abschluß vorlegen, in dem die kräftiger gewordenen Erträge ihren Ausdruck in der von 6 auf 7 v. H. gestiegenen Dividende finden.

Die Umsatzsteigerung, die in 1955 erzielt wurde, geht nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden, Hans Riggenbach, auf das Konto der Qualitätsfabrikate, Die Entwicklung ist im laufenden Geschäftsjahr so weitergegangen. Mit dieser günstigen Aussage ist allerdings nichts über die Lage der Süßwarenindustrie an sich gesagt. Immerhin haben 280 Betriebe dieser Branche in den letzten Jahren ihre Tätigkeiteinstellen müssen. Nach Riggenbachs Ansicht spielen bei der Schließung die Steigerung der verschiedenen Kostenfaktoren und die steuerlichen Belastungen eine Rolle. Eine echte Kostensenkung, und damit eine Ertragssteigerung, ließe sich durch eine mit den Verbraucherwünschen durchaus zu vereinbarende Sortimentsbeschränkung erzielen. Wir sind sicher, daß auch der Handel mit einer „Typenbeschränkung“ sehr einverstanden sein wird – und der Verbraucher dürfte den Fortfall dieser oder jener Sorte verschmerzen, wenn er mit einer weitgehenden Preisstabilität belohnt würde.

Auf das Fortbestehen der Preisbindung legt Riggenbach großen Wert, weil sie „geradezu im Interesse des Verbrauchers liege, der nicht zuletzt dem gebundenen Preis die gleichbleibende Qualität des von ihm geschätzten Produktes verdanke“. u e