Der Bundesvorstand des privaten Bankgewerbes (E. V ), Köln, benutzt in seinem Bericht über das Geschäftsjahr 1955 die Gelegenheit, die Auffassung des Bankgewerbes zu Fragen der Konjunktur , Steuer- und Finanzpolitik darzulegen. Das ist natürlich im gegenwärtigen Zeitpunkt besonders reizvoll, weil sich diese Fragen immer mehr in den Vordergrund sämtlicher wirtschaftlicher Überlegungen geschoben haben. Andererseits ist es unter diesen Umständen schwer, mit neuen Gedanken die Diskussion zu beleben. Der Verband verteidigt das Bankwesen gegen eine Reihe von Vorwürfen, die ihm in den vergangenen Monaten gemacht worden sind und die in ihrem Ursprung fast alle auf Spannungen zurückgehen, mit denen sich die Wirtschaft in der Periode der Kreditrestriktionen auseinanderzusetzen hatte.

über diese — in der Hauptsache brennend aktuellen —- Probleme hinaus wird in dem Bericht wieder von den Vorschlägen gesprochen, die bereits im Vorjahr gemacht worden waren und deren Verwirklichung ohne Zweifel einen erheblichen Fortschritt bedeutet hätte. Gemeint ist hier die zu Erwägung gestellte Prüfung, ob das in den USA bewährte Systemder Steuerund Anlagekontendes Schatzamtesbeiden Geschäftsbanken nicht auch auf Westdeutschland übertragen werden sollte. Als dieses Thema im Vorjahr zur Debatte gestellt wurde, kam es dem privaten Bankgewerbe auf die Vermeidung jener Störungen am Geldmarkt an, die aus der Umwandlung von Bankgiralgeld in Zentralbankgeld und umgekehrt entstehen müssen, namentlich dann, wenn Guthaben der öffentlichen Hand längere Zeit im Zentralbanksystem stillgelegt werden und nicht unmittelbar nach der Vereinnahmung durch Wiederverausgabung in den allgemeinen Geldkreislauf zurückfließen. Damals ließ sich noch nicht übersehen, daß diese Frage durch das erhebliche Anwachsen der Guthaben des Bundes eine unmittelbarewirtsehaftspolitische Bedeutung erlangen würde, dadurch nämlich, daß praktisch der Stillegungseffekt von Milliardenbeträgen von Guthaben des Bundes im Zentralbanksystem zu einem entscheidenden Bestandteil der Kreditpolitik als Mittel der Konjunkturdämpfung wurde.

Als um die Wende 195556 Überlegungen bekanntwurden, wonach unter Umständen bereits im Zentralbanksystem angesammelte Guthaben des Bundes auf eine Reihe von Geschäftsbanken nacheinembestimmten Schlüssel"zurückverteilt" werden sollten, hat der Verband dem Bundesfinanzministerium einen anderen Vorschlag unterbreitet, der vor einer "Rückverteilung" warnte und die Möglichkeit vorsah, bei allen Geschäftsbanken Steuerkonten einzurichten, so daß der Steuerschuldner seine Abgaben an das Finanzamt bei der Hausbank einzahlen könnte. Ausdrücklich wurde vor einer willkürlichen Auswahl der Geschäftsbanken gewarnt, bei denen Steuerkonten des Bundes oder auch der Länder zu unterhalten seien, weil es hierfür kaum geeignete Kriterien gäbe.

Das Bundesfinanzministerium hat dem Verband zugesagt, an diesen Plänen weiterzuarbeiten, auch nachdem zwischen dem Ministerium und der Bank deutscher Länder die Vereinbarung getroffen worden war, den Plan einer Rückverteilung von Steuergeldern auf die Geschäftsbanken nicht mehr zu verfolgen. Der Verband hat durchaus Verständnis für den Wunsch der Notenbank, sich ihren Einfluß auf die kontraktive oder expansive Wirkung des Zustromes oder Abzuges von Guthaben des Bundes und der Länder zu erhalten. Dazu würde es nach Meinung des Bankgewerbes aber schon ausreichen, Wenn man der Notenbank das Recht geben würde, vom Bund und den Ländern die Übertragung ihrer Guthaben von den Geschäftsbanken in das Zentralsystem. zu verlangen, wenn die kredit- und währungs politische Lage dies erfordert.

Es ist verständlich, wenn unter den augenblicklichen Aspekten der konjunkturellen Situation diese Gespräche nicht zu einem Ziel geführt haben. Da sich die äußeren Umstände jedoch schnell zu ändern vermögen, wäre es bedauerlich, wenn man den Gedanken, Steuerxmd Anleihekonten nach amerikanischem Muster bei uns einzuführen, grundsätzlich fallen lassen würde. Niemand weiß, wie lange die gegenwärtige Liquiditätslage der Banken anhalten wird. Deshalb wäre es zweckmäßiger, schon jetzt Wege für beweglichere Einsatzmöglichkeiten der öffentlichen Mittel zu suchen, als wir sie zur Zeit besitzen.

Die Chance für einen weiteren Vorschlag des privaten Bankgewerbes, der die massiven Liguiditätsbelästungen der Kreditinstitute an den Hauptsteuerterminen verhindern sollte, scheint ver- paßt zu sein. Angeregt war, die Vierteljahrestermine für die veranlagte Einkommensteuer einerseits und die Körperschaftssteuer andererseits auf verschiedene Monate zu legen. Diese vom Bundesfinanzministerium aufgegriffene Neuregelung ist dann aber am Widerstandder Ländergescheitert. Gerade gegenwärtig entsteht durch erhebliche Steuerüberschüsse und Steuerreserven nicht nur beim Bund, sondern neuerdings auch wieder bei den Ländern ein Spielraum, der ausreicht, um in einem Rechnungsjahr auf einen Vierteljahreseingang der Körperschaftssteuer oder der veranlagten Einkommensteuer zu verzichten. In Zukunft wird schwerlich wieder ein so günstiger Zeitpunkt für eine solche Regelung kommen.

Mit Recht blickt das deutsche Bankwesen nach den trüben Erfahrungen, die es machen mußte, wenn der Fiskus im Spiele ist, neidvoll auf die Entwicklung in den Staaten, wo das Schatzamt und auch das Federal Reservesystem ein besonderes Verständnis für Aufgaben der Kreditinstitute haben dt.