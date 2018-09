A. F., Rom, im September

Die Suezkrise hat dem Palazzo Chigi in Rom, in dem Außenminister Martino seines Amtes waltet, eine heikle Aufgabe gestellt. Italien ist ein Mittelmeerland par excellence, andererseits ist es mit Mächten eng verbündet, die die Mittelmeer-– Probleme im Spiegel ihrer weiter gespannten Interessen betrachten und behandeln. Aus diesem Dilemma versucht die italienische Diplomatie sich herauszuwinden, indem sie sich, ohne viel Aufhebens, von den harten britischen und französischen Methoden distanziert und für geduldige Verhandlungen mit Nasser eintritt. Repressalien oder scharfe Sanktionen gegen Ägypten würden, wie man in Rom meint, wenn nicht zum Ärgsten, so doch mindestens zu einer Blockierung des Suezkanals führen, und schon das würde die Wirtschaft der sich tief ins Mittelmeer erstreckenden Apenninenhalbinsel schwer treffen.

Natürlich hütet sich der Palazzo Chigi davor, die Solidarität mit dem Westen zu durchlöchern. Italien hat die Londoner Entschließung mit unterschrieben. Die vom australischen Premier Menzies geführte Fünfer-Abordnung verhandelt mit Nasser auch im Namen Italiens. Außenminister Martino ist die Korrektheit selbst. Er wäre der letzte, der sich nicht an die getroffenen Vereinbarungen hielte. Der Spielraum, der der italienischen Diplomatie in dieser Lage bleibt, wird jedoch voll ausgenutzt.

Bezeichnend für Italiens Haltung in der Suezkrise ist der Schritt des italienischen Botschafters in Kairo Ende vergangener Woche, über den die Fünfer-Abordnung allerdings vorher unterrichtet wurde. Das ausführliche Gespräch, das der Vertreter Italiens mit Nasser hatte, war nach der offiziellen römischen Version ein Versuch, mäßigend auf den ägyptischen Staatschef einzuwirken. Der Ausdruck Vermittlungsaktion wird sorgfältig vermieden. Es heißt, man habe vielmehr nur der Fünfer-Abordnung sekundieren wollen. Welcher Erfolg der italienischen Operation auch immer beschieden sein wird, die Regierung Segni kann der moralischen Unterstützung von seiten der italienischen Öffentlichkeit und der Rückendeckung durch den einflußreichen Staatspräsidenten Gronchi sicher sein. Er war es auch, der vor Monaten Nasser zu einem Staatsbesuch nach Rom einlud. Die Einladung wurde angenommen. Der Termin steht indessen noch nicht fest. Fast alle Zeitungen von Mailand bis Palermo begrüßen die diplomatische Initiative Italiens. Das Organ der christlichdemokratischen Partei schreibt, Italien müsse eine Brücke zwischen der arabischen und der westlichen Welt schlagen. Die Mobilisierungsmaßnahmen Frankreichs und Großbritanniens haben hingegen südlich des Brenner keine gute Presse gefunden.

Das Verhältnis zwischen Italien und Ägypten ist ausgesprochen gut. Unter den NATO-Ländern dürfte Italien in Kairo gegenwärtig am höchsten im Kurs stehen. Es hat nicht nur keine Kolonien mehr, sondern es ist außerdem seit jeher sehr geschickt mit der islamischen Welt umgegangen. Italiens Freundschaft mit Ägypten hat zudem tiefe geschichtliche und kulturelle Wurzeln. Heute leben rund 50 000 Italiener am Nil. Sie hatten es selbst während der faschistischen Epoche verstanden, durch ihre angeborene tolerante Haltung ein gutes Einvernehmen mit den Einheimischen herzustellen. Diese freundliche Grundstimmung ist von der Politik der „aktiven Präsens“ noch ausgebaut worden, die Martino Ende vorigen Jahres gegenüber den aufstrebenden Nationen in Afrika und Asien einleitete. Leitende politische Beamte bereisen intensiv den Nahen und Fernen Orient. Martino selbst besuchte kurz nacheinander Japan, Thailand, Indien, Pakistan und Ceylon. Der Palazzo Chigi bemüht sich um die Herstellung enger Kontakte, aus denen sich automatisch ein gewinnbringendes Geben und Nehmen ergeben soll.

Seitdem befindet sich Italien wirtschaftlich fast überall im Orient im Vormarsch. Symptomatisch ist die starke Beteiligung der arabischen Staaten an der diesjährigen Levante-Messe in Bari. Besonders die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen Ägypten und Italien ist im Wachsen begriffen. Der staatliche Erdöl- und Erdgas-Konzern ENI bohrt als Teilhaber der International Egyptian Oil Company auf der Halbinsel Sinai mit Erfolg nach Petroleum. Bisher sind 15 Quellen erschlossen worden. Der ENI hat ferner im Auftrag der ägyptischen Regierung eine 147 km lange Erdölleitung von Suez nach Kairo gebaut. Vor kurzem hat der Handelsattache Ägyptens in Rom der italienischen Presse Erklärungen abgegeben, die zur Verstärkung der ägyptisch-italienischen Zusammenarbeit ermuntern.

Es ist in diesem Zusammenhang auch bekanntgeworden, daß der italienische Ingenieur Marcello im Auftrage der italienischen Edison-Gesellschaft, einem der leistungsfähigsten industriellen Unternehmen Italiens, ein Projekt für den Staudamm von Assuan fertiggestellt hat, das angeblich gute Aussichten hat, verwirklicht zu werden, wenn die Finanzierung erst einmal gesichert ist. Es heißt, Ingenieur Marcello habe schon früher das erste Becken von Assuan geplant, das vorwiegend mit Hilfe italienischer Arbeitskräfte gebaut wurde.

Zweifellos ist die Konjunktur für Italien in Ägypten günstig. Rom stellt in den Augen Ägyptens, obwohl es eindeutig zum Westen gehört, eine Art dritter Kraft dar, zumindest ist es politisch nicht suspekt. Es wäre vielleicht klug, wenn die in mancher Hinsicht in Nordafrika kompromittierten westlichen Hauptmächte diese in Ar.betracht des westöstlichen „kalten Wirtschaftskrieges“ äußerst wertvollen Möglichkeiten Italiens mehr als bisher in Rechnung stellen würden.