In einer gewaltigen gemeinsamen Anstrengungist es uns gelungen, die härtesteNot der ersten Nachkriegsjahre zubannen. Wir dürfen über diese einmaligeLeistung stolz und froh sein, solltenuns aber an dieses Gefühl nicht verlieren;denn noch immer bleibt genug zutun.

Die Soziale Marktwirtschaft kennzeichnetja nicht nur ein wirtschaftlichesSystem, sondern sie weiß auch um diesittlichen Werte des Lebens. Wir alledie wir an dem wirtschaftlichen Aufschwungteilhaben durften, sollten eseinfach nicht ertragen können, daßnoch Menschen ohne eigene Schuld imSchatten leben, daß einzelne Schichtenunseres Volkes von dem wachsendenWohlstand wenig oder nichts verspürthaben. Ihnen – statt immer nur sichselbst oder der eigenen Gruppe – helfenzu wollen, müßte in uns allen zueiner bewegenden Kraft werden.

Mit einem Appell an die Regierung istes nicht getan, wenn jeder nur an sichdenkt und zu wenige das Ganze zusehen bereit sind. So billig können wirunser Gewissen nicht freikaufen! Solange nämlich die verschiedenen Gruppenin unserer Wirtschaft allein vonmassivem Zweckdenken beherrscht werden,solange sie nur die anderen überzeugenwollen, daß die Verdienste geradeihrer Gruppe zu wenig beachtet,gerade ihre Leistungen zu gering entlohntseien, solange drehen wir unsimmer im Kreise – und zur Erfüllunggemeinsamer Anliegen bleiben wir untauglich.

Das alles soll gewiß nicht besagen, daßwir aufhören sollten, im wirtschaftlichenFortschritt zu bleiben. Nein, Deutschlandhat überhaupt nur eine Zukunft,wenn es mit den großen Industrieländern der Welt leistungsmäßig Schritt zuhalten vermag.

Was wir aber außerdem brauchen, istein neuer Stil unseres Lebens. Die wachsendeProduktion allein hat keinenSinn. Lassen wir uns von ihr völlig inBann schlagen, geraten wir in solcherJagd nach materiellen Werten in denbekannten Tanz um das goldene Kalb.In diesem Wirbel aber müßten die bestenmenschlichen Eigenschaften verkümmern:Der Gedanke an den anderen, an den Menschen neben uns. DasGefühl für Dinge, die sich – wie etwadie Vorsorge für die Zukunft unsererKinder – nicht unmittelbar zu lohnenscheinen. Nur aus unserer Bescheidungnämlich können die Mittel fließen, dieunserer Jugend mehr und bessere Ausbildungsmöglichkeiteneröffnen. Undunser Beispiel wird ihr den Glaubengeben, daß materieller Gewinn nichtder Weisheit letzter Schluß, des Lebenseinziger Sinn ist. Schließlich haben wirauch eine geschichtliche Aufgabe, Werke und Werte der Kunst, der Kultur und derWissenschaft nachhaltig zu fördern.

Das bedeutet, wir sollten hinsichtlichunserer eigenen Wünsche hier und da Beschränkung üben. Wer unserem Volkenichts anderes zu geben vermag, als „besser leben“ oder „weniger arbeiten“,der wird die Geister und Herzen auf dieDauer nicht gewinnen können. Überdem löblichen Streben des einzelnenmüssen wir als Volk und Nation um dieVerwirklichung übergeordneter Zielebemüht sein. Dann werden wir überraschtfeststellen, daß wir mit dem allgemeinenWohl zugleich die Grundlagenunseres eigenen Lebens gefestigthaben.

So werden und müssen wir also beharrlichunsere Arbeit tun, und unser Fleißwird uns dabei immer höheren Wohlstanderreichen lassen. Mehr Wohlstandsoll uns jedoch aus materiellen Fesselnbefreien und nicht in materiellen Fesselnbinden. Eine neue und reifere Wirtschaftsgesinnungzu wecken, soll einAnruf an uns alle sein!

LUDWIG ERHARD BUNDESMINISTER FÜR WIRTSCHAFT