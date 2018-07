Nassers Nein und die Folgen: Mit Nassers Nein in der Tasche kehrte Menzies von Kairo nach London zurück. Auch Mollet und Pineau begaben sich nach London, um mit Eden zu überlegen, was jetzt zu tun sei. Menzies erklärte, man stehe in der Suez-Frage dort, wo man zu Beginn der Londoner Konferenz Militärden habe. Einen Ausweg aus dem Dilemma: Prestigeverlust für Eden und Mollet oder Militäraktion gegen Nasser könnte die Einschaltung der UNO weisen, die man in London ernsthaft erwägt; aber Eden weiß, daß er in der UNO mit starkem Widerstand gegen seine „harte Politik“ rechnen muß. Dulles wird alles tun, um Eden den bitteren Weg eines Kompromisses mit Kairo zu erleichtern. Aber er wird auch nichts unterlassen, um im Rahmen des Möglichen die Bundesgenossen von militärischen Schritten abzuhalten. Solche Schritte sind nach wie vor denkbar, wenn auch im Hinblick auf die wachsende Opposition in England und den wachsenden Druck der Weltmeinung um einige Grade unwahrscheinlicher geworden. Außerdem hat Nasser durch einen neuen Vorschlag (eine Konferenz aller Kanalbenutzer) seine Position in den Augen vieler Amerikaner und der Neutralen weiter verbessert.

Rußlandnote: Von Monaten hat sein schon vor fünf Monaten angekündigtes Memorandum in der Wiedervereinigungsfrage fertiggestellt und an Moskau abgeschickt. London, Washington und Paris erhielten Abschriften. Das Memorandum versucht den sowjetischen Widerstand gegen die deutsche Einigung mit der Versicherung zu überwinden, daß nicht die Absicht bestehe, die militärische Lage einer der beiden Mächtegruppen zu verbessern, und erwähnt als Beispiel, wie das möglich sei, den Eden-Plan einer „entmilitarisierten Zone zwischen den Blöcken“. Voraussetzung hierfür sei aber die Wiedervereinigung durch freie Wahlen. Eine Entmilitarisierung des geteilten Deutschlands (um die Wiedervereinigung zu erleichtern, wie Molotow sie seinerzeit vorschlug), ist nicht im Sinne Bonns. – Abrüstung und Wiedervereinigung sollen „Hand in Hand“ behandelt werden, ein Vorschlag, der angesichts der ohnedies im Gange befindlichen weltweiten Ab- und Umrüstungsentwicklung nur geringes Gewicht hat. Moskaus Forderung nach Verhandlungen mit Pankow setzt die Note ein klares Nein entgegen. Die erste – negative – Reaktion Moskaus zeigt, daß die Sowjetregierung in diesem Punkt nicht locker läßt.

Europa beerdigt? Europa könne heute nur noch „reagieren, aber nicht mehr agieren“, erklärte der Vizepräsident des Bundestages Professor Carlo Schmid auf der Tagung des parlamentarischen Rates der Europabewegung in Wien. Eine europäische Integration setze ein europäisches Nationalbewußtsein voraus; statt dessen versuche jedes Land sich auf Kosten des Partners Vorteile zu verschaffen. Heftige Zusammenstöße englischer und griechischer Delegierter über die Suez-Frage unterstrichen Schmids düstere Prognose. Der CDU-Abgeordnete Kiesinger bemühte sich, die Situation zu retten, indem er erklärte, man dürfe „dem Europa-Rat nicht Dinge zumuten, die er nicht erledigen könne“.

Erhard contra Lübke: An der Frage, was wichtiger sei, Senkung der Lebensmittelpreise oder Stützung der Landwirtschaft, schieden sich erneut die Geister von Wirtschaftsminister Erhard und Landwirtschaftsminister Lübke. Erhard machte in einer Rede die Agrarpolitik Lübkes für das Ansteigen der Lebensmittelpreise verantwortlich und forderte als Abhilfe Zollsenkungen, Erhöhung der Einfuhrkontingente. Lübke verspricht sich wenig von einer Senkung der Einfuhrzölle und meint, die Lebensmittelpreise seien weniger gestiegen als die übrigen Verbrauchspreise. Beide Minister gehören der CDU an und werden ihre Meinungsverschiedenheiten im Schoße ihrer Fraktion austragen müssen.

Sirius (13. 9. 56)