ig., Stolp

Partei und Regierung haben ein Interesse daran, daß sich die deutsche Bevölkerung hier wie zu Hause fühlt“. Das „hier“ in dem Ausspruch des maßgebenden Vertreters des Zentralkomitees der polnischen KP, Murawski, vor deutschen Kulturaktivisten in Waldenburg, bezog sich auf die unter polnischer Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete. In Pommern, wo die Deutschen in den Betriebsversammlungen auf den Staatsgütern seit Jahren eine Unterstützung von Partei und Gewerkschaften wenigstens für die Arbeit der deutschen Kulturgruppen verlangen, haben sie bisher keinen Anlaß gehabt, sich zu Hause zu fühlen. Um den guten Willen zu zeigen, hatte jetzt der Wojwodschaftsvorstand der Staatsgüter (im Hinblick auf die kommende Ernte) ein Treffen und einen Wettbewerb der deutschen Kulturgruppen der Wojwodschaft Köslin (Pommern, ohne das Gebiet von Stettin) im Stadttheater von Stolp organisiert. Es kamen weit mehr deutsche Kulturgruppen, als man erwartet hatte, und sie kamen von Staatsgütern, auf denen die übrige deutsche Bevölkerung von Pommern gar keine deutschen Kulturgruppen vermutet hätte. Eine solche Überraschung war die deutsche Kulturgruppe des Staatsgutes Gerbin bei Schlawe, der in einem Wettbewerb für ihre Aufführung des Theaterstückes „Die vertauschte Braut“ das Prädikat der besten deutschen Kulturgruppe Pommern zuerkannt wurde.

Es traten ferner deutsche Kulturgruppen aus Schweibern (bei Belgard), aus Zitzewitz und von anderen Staatsgütern auf, von denen bisher niemand berichtet hatte. Sie zeigten ausgezeichnete Leistungen selbst ihrer deutschen Kindergruppen. Die polnischen Funktionäre des Staatsgüter-Vorstandes, die schon etwas unsicher wahrgenommen hatten, wie die schwarz-rot-goldene Fahne neben der polnischen auf dem Stolper Stadttheater auf die Bevölkerung wirkte, machten erstaunte Augen, als sie die guten Aufführungen sahen. Die Vorführungen der Tanzgruppen allerdings gehörten nicht dazu. Sie fanden auch beim Publikum keinen Anklang, und man erfuhr, daß sich bisher keine Fachkraft um sie gekümmert hatte und Dilettanten ohne jede Anleitung nur ihr Bemühen, aber wenig Können bieten konnten. Am Abend dieses denkwürdigen Tages gab es Musikinstrumente, Geschenke für die erfolgreichsten Kulturgruppen. Spät nachts, nach stundenlangem Zusammensein, für viele das erste nach elf Jahren, fuhren die Kulturgruppen auf ihren Lastautos heim auf die Staatsgüter.

Auf diesen Staatsgütern sieht man, wie kürzlich die Breslauer „Arbeiterstimme“ schrieb, den „Wald vor lauter Bäumen nicht“ Die Zeitung meinte dabei, die Bemühungen, auf den Staatsgütern den dort tätigen landwirtschaftlichen Arbeitern das Leben lebenswert zu machen. Die meisten Klagen gelten den Wohnungen: „Hier muß unbedingt ein Ofen umgesetzt werden, dort warten Fenster auf Reparatur und so geht es fort“, stellte die Zeitung fest. Aber man wartet. Worauf? fragt die Zeitung. Auf die technische Baugruppe! Das Warten wäre aber gar nicht notwendig, denn das Gut verfügt über einen Arbeiter, der erstklassige Öfen setzt, Maurerarbeiten versteht und Dächer reparieren kann. Er muß jedoch auf den Feldern arbeiten, und man läßt die Leute warten, bis die technische Baugruppe kommt. Denn die Reparaturen müßten nach den dafür geltenden Lohnsätzen bezahlt werden. Da aber ist der vorhandene, sachkundige Arbeiter „nicht eingeplant“.

Ein Staatsgut, dessen Betriebsleiter zur Selbsthilfe griff, ist damit nicht gut gefahren. Er besorgte sich, als die Güterdirektion die Versprechungen wegen der Wohnungsreparaturen nicht einlöste, selber eine Menge Stammholz und wollte das Holz im Sägewerk zurechtschneiden lassen. Da aber rührte sich die Direktion; sie befahl dem Betriebsleiter, das Holz der technischen Baugruppe zur Verfügung zu stellen, denn Ordnung müsse sein. Der Betriebsleiter fand dann aber einen „direkten Draht“ zur Staatsgütervereinigung, deren Direktor entschied, daß das Holz doch zum Sägewerk gefahren und für die Reparaturen zurechtgeschnitten werden solle. Jetzt protestierte wieder die technische Baugruppe, die das Holz – anderswo verwenden wollte, weil sie sich selbst keines beschaffen kann.

Auch auf diesen Staatsgütern sollen sich nach dem Wunsch des Warschauer Regimes und seiner Gewerkschaften die dort lebenden Deutschen „wie zu Hause fühlen“. Aber man schätzt in Warschau das zivilisatorische und kulturelle Bedürfnis der Deutschen anscheinend sehr gering ein.