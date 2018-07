Armes Amerika! Deine Autoren sagen dir so gründlich die Wahrheit, daß du vor Scham die Freiheitsstatue verhüllen müßtest. Glückliches Amerika, deine Autoren dürfen dir so schonungslos die Wahrheit sagen, daß du die Freiheitsstatue nicht zu verhüllen brauchst! Und das Seltsamste, mit dieser Wahrheit läßt sich sogar Geld verdienen. Vorläufig scheint es noch so, als ob es sich dabei um den lang aufgespeicherten Zorn der Gerechten handelt. Und das ist auch in Deutschland bald fällig, denn was jetzt im Land der noch immer unbegrenzten Möglichkeiten zum Guten oder Bösen geschieht, haben wir traditionsgebundenen Schüler Amerikas vielleicht noch vor uns. Es lebe also eine Zukunft mit Fernsehtruhen, elektrischen Waschmaschinen, gut verdienenden Psychologen, Psychiatern und entfesselten Halbstarken! – Um diese Halbstarken geht es in dem Buch

„Nacht ohne Morgen“ von Nelson Algren. Rowohlt-Verlag, Hamburg, 230 S., 12,80 DM.

Der Autor Nelson Algren wurde 1909 in Detroit geboren und begann 1933 als Saisonarbeiter zu schreiben. Sein erstes Buch hatte nur geringen Erfolg. Nach dem Kriege kam „Der Mann mit dem goldenen Arm“ heraus und wurde von Otto Preminger verfilmt. „Nacht ohne Morgen“ erschien schon 1942. Zwischen Korruption und Lastern dämmern hier die Halbstarken in faden Träumen dahin, spielen, saufen, huren, boxen und langweilen sich zum Erbrechen. Einer von ihnen ist Bruno Bicek, der Weltmeister im Schwergewicht werden möchte, seine Freundin einer allgemeinen Vergewaltigung preisgibt, einen Griechen erschlägt, seiner Faulheit als Zuhälter frönt und schließlich in einer Weise endet, für die man den Namen „Gerechtigkeit“ nicht mißbrauchen darf.

Diese besorgniserregenden Typen sind von Algren so gut nachempfunden, daß man ihm nicht verübeln kann, wenn er kein Morgengrauen für diese Nacht der Verworfenheit sieht. Da nützt kein Lamentieren mehr und keine auf Happy-End geschminkte Hoffnung, keine Entschuldigung für jugendlichen Übermut! Aber ist das nur in Amerika so? Man braucht nur nachts durch gewisse Gegenden unserer Großstädte zu wandern, dann trifft man Bruno Bicek, den Wüstling „Katzenpfote“, den schleichenden „Bibelforscher“, den Radauhelden „Feuerball“ und all die anderen Bücher im Ungeist auch hier.

Wenn also dem Leser der Zorn kommt, ist der Zweck des Buches erfüllt. Über den literarischen Wert läßt sich streiten. Gewisse harte Ausdrücke sind zwar schon seit Hemingway und Sartre salonfähig, aber nicht alle Salons sind ein echter Wertmaßstab. Bisweilen hätte weniger Deutlichkeit die gleiche Wirkung erzielt – wobei es aber noch ein langer Schritt von der Roheit des Ausdrucks zur literarischen Pornographie ist, denn der Autor steht im Schlamm, schmeißt mit Schlamm um sich und sucht doch nicht den Schlamm, sondern das Gold. Deshalb haucht er auch dem polnischen Bicek und seiner Steffi sanfte Sehnsüchte ein, und schließlich kommt sogar etwas wie ein Bedauern für diese haltlosen Naturen dabei heraus, als die Katastrophe eintritt und Bruno nach siegreichem Boxkampf wegen Mordes verhaftet wird. Man sollte sich auch davor hüten, diese 280 harten Seiten als Sensation zu nehmen und das geistige Unterweltserlebnis schon am nächsten Tag durch neue Sensationen totzuschlagen. Denn so steht der Alltag auch vor unserer Tür: nicht immer ganz so gemein, nicht immer leicht sentimental, aber mit demselben faulen Kern. Und wer sich dann ehrlich fragt: „Was nun?“, der ist schon einen großen Schritt weiter. Ingolf Jungclaus