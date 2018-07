In der letzten Woche wurde die Öffentlichkeit von der Nachricht überrascht, daß Staatsfinanzrat Hermann Schilling demnächst aus dem Hamburger Bankhaus Brinckmann, Wirtz & Co. ausscheiden will, dem er seit 1947 als persönlich haftender Gesellschafter angehört. Wenn er diesen Schritt vollzieht, dann werden die ehemals preußischen Gesellschaften die Gewinner des ihm gewiß nicht leicht gewordenen Entschlusses sein. Es handelt sich dabei um die Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks AG (VEBA), die Muttergesellschaft der Preußischen Bergwerks- und Hütten AG (Preußag), der Preußischen Elektrizitäts AG (Preag) und der Bergwerksgesellschaft Hibernia AG. Die Leitung der VEBA hatte Schilling trotz seines Eintritts in die Firma Brinckmann, Wirtz & Co. beibehalten, weil er sich diesen Gesellschaften auch nach 1945 als Mitglied des Direktoriums der Preußischen Staatsbank (Seehandlung) verpflichtet fühlte. – Schilling ist Aufsichtsratsvorsitzer der Preußag, der Preag, der Nordwestdeutschen Kraftwerke AG und der Schlesischen Dampfer-Compagnie – Berliner Lloyd AG. Die Doppelstellung in Bank und Industrie führte zu einer auf die Dauer kaum tragbaren Teilung seiner Arbeitskraft. Mit ganzem Herzen war Schilling Privatbankier (und ist es auch heute noch), gleichzeitig trug er die Verantwortung für eine staatliche Unternehmensgruppe (ohne selbst Beamter oder gar Politiker zu sein), die in der Kohle- und Erdölversorgung einen entscheidenden Faktor darstellt und die außerdem die Stromversorgung weiter Gebiete Nord- und Nordwestdeutschlands sicherstellt. Daß diese in der Bundesrepublik wohl einmalige Position mit einer ungewöhnlichen Arbeitslast verbunden ist, braucht nicht näher erläutert zu werden. Sieben Tage harter Arbeit in der Woche lassen sich jedoch auf die Dauer nicht durchhalten, und so rückte für Schilling aus gesundheitlichen Gründen die Notwendigkeit heran, sich für das eine oder andere zu entscheiden.

Die Wahl ist dem Zweiundsechzigjährigen schwergefallen, denn nur ungern verläßt er das Haus Brinckmann, Wirtz & Co., in dem er zehn Jahre lang mit Freude und mit Erfolg tätig war, um sich nunmehr auf die Aufgaben der VEBA konzentrieren zu können. Diese sind nicht – wie es unmittelbar nach dem Kriege zunächst schien – kleiner geworden, sondern haben von Jahr zu Jahr einen größeren Umfang angenommen. Deshalb kann sich der Bund glücklich schätzen, an der Spitze der VEBA einen Mann zu wissen, der in den Fragen der Finanzierung und der sparsamen Haushaltsführung (das preußische Erbteil!) nun wirklich zu Hause ist. Seit Jahren wird hier vorexerziert, daß auch im Staatsbesitz befindliche Betriebe „privatwirtschaftlich“ geführt werden können, ohne daß dabei die gemeinwirtschaftlichen Interessen zu kurz zu kommen brauchen.

Als im vergangenen Herbst Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard seinen Feldzug gegen die Preissteigerungen begann, hat Schilling zur Unterstützung dieser Politik bei den von ihm betreuten Versorgungsunternehmen Strompreissenkungen durchgesetzt. Der Staat sollte mit gutem Beispiel vorangehen! Schilling bremste die Investitionen, als in der Konjunktur Reibungen entstanden, obwohl gerade innerhalb der Elektrizitäts- und Kohlewirtschaft ein unabdingbarer Investitionszwang besteht. Für den Bankier Schilling war es eine absolute Notwendigkeit, daß die Gesellschaften eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften mußten. Mögen sich diese Beträge auf der Einnahmenseite des Bundes auch bescheiden ausmachen, so sind sie jedoch der Ausdruck einer gesunden Geschäftsführung, die für manche allein in Privatbesitz befindliche Aktiengesellschaft ein Vorbild sein kann. Ebenso beispielhaft ist die Publizitätsfreudigkeit, auf die besonders bei öffentlichen Unternehmen Wert gelegt werden muß.

Obgleich Staatsfinanzrat Schilling als aktiver Bankier ausscheidet, hat ihn der Bundesverband des privaten Bankgewerbes jetzt wieder in seinen Vorstand gewählt. Diesem Gremium wird Schilling, der sich um die Durchführung der Pauschalwertberichtigungen bei den Banken besonders verdient gemacht hat, weiter zur Verfügung stehen. Der Kampf um die Höhe der Pauschalwertberichtigungen muß eines Tages wieder aufgenommen werden. Vielleicht wird Schilling, losgelöst von eigenen Bankinteressen, ein noch überzeugenderer Verfechter dieses Anliegens der Kreditinstitute beim Bundesfinanzminister und bei den Länderfinanzministern sein können. K. W.