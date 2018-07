Vor Jahren ist Clamence, TOB der Wohnung seiner damaligen Pariser Freundin zurück , kehrend, in einer Novembernacht über den Pont Royal gekommen. Im niedersprühenden Regen an der Brüstung der Brücke hat er eine schwarzgekleidete junge Frau lehnen sehen, die auf den Fluß hinunterstarrte. Im Vorbeigehen ist ihm, zwischen den dunklen Haaren und dem Mantelkragen, ein jugendlicher, regenfeuchter Nacken aufgefallen, der ihn so wenig gleichgültig ließ, daß er einen Moment zögerte. Doch ist er weitergegangen, den Seine Quai entlang, in der Richtung zur Place Saint Michel.

Plötzlich hört er einen Körper aufs Wasser klatichen. Mehrmals drang an sein Ohr ein Schrei, der dann, vom Wasser verschluckt, jäh erstarb. Clamence ist, zitternd vor Schwäche, stehengeblieben. Zwar hat er registriert, daß da in seiner Gegenwart ein Mensch ertrank; aber zu einer Rettung hat er nichts unternommen. Und die Verleugnung ieiner Zeugenschaft bei dem nächtlichen Sturz von der Brücke hat er so weit getrieben, daß er in den folgenden Tagen gar nicht erst in die Zeitung zu schauen wagte.

Im Amsterdamer Exil büßt Clamence ab, was ihm jener Vorgang ins Herz gebrannt hat: "Oh, junge Frau, spring noch einmal ins Wasser, damit ich ein zweites Mal die Chance habe, uns beide zu retten!" Indessen: Zerknirschung empfindet Clamence nicht. Vielmehr genießt er seine Reue mit derselben Zungenfreudigkeit, mit der er sich sowohl über den "Malconfort" der Inquisition als auch über die eigene don juan eske Lasterhaftigkeit verbreitet. Ein Fallensteller des "Absurden", der selber im Netz sitzt, in das er seinerseits den Leser hineinlockt. Und in seiner Leibhaftigkeit ein wahrer Widerleger jener "Litterature noire", die es Camus zufolge gar nicht gibt.

Wie hieß es in seinem Essayband "Der Mensch in der Revolte"? Selbst wenn der Roman "nur von der Heimatlosigkeit, der Verzweiflung, dem Unvollendeten" handle, schaffe er "die Form und das Heil. Die Verzweiflung beim Namen nennen, heißt, sie überwinden. Die "Literatur der Verzweiflung" ist ein Widerspruch in sich Nun, die Erzählung "La Chute" unterbaut diese These um so stärker, als sie das Vergnügen an einer mitunter fast gauklerhaft anmutenden, weil vom Dichter nicht interpretierten Gestalt zur Verstrikkung in die Widersprüchlichkeit, die ganze Antinomie unseres heutigen Daseins nutzt. Mit jenem Richtpunkt auf das Unbedingte, dank dessen das große Selbstgespräch des "LHomme revolte", als das sich uns Albert Camus Gesamtwerk darstellt, unweigerlich an die Nieren geht Hansgeorg Maier