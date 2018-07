Die Serie der achtprozentigen Industrieanleihen scheint noch nicht zu Ende zu sein. Zur Debatte stehen augenblicklich Industrieobligationen der Westdeutsche Kaufhof AG (20 Mill. DM), vom Kraftwerk Jochenstein sowie der BV-Aral. Vielleicht kommt noch ein Energieunternehmen hinzu. Damit ist das Angebot an diesen hochverzinslichen Anleihen jedoch noch nicht erschöpft, denn aus vielen Emissionen, die in den letzten Wochen zur Zeichnung aufgelegt wurden, steht hier und dort noch ein Betrag für die Bankenkundschaft zur Verfügung. Die Banken melden, daß ein immer größerer Anteil der Anleihen von privater Hand übernommen wird, während anfangs die Versicherungsgesellschaften und das Ausland den Löwenanteil schluckten. Es war also wie üblich: zunächst mußte es sich herumsprechen, wo es etwas zu verdienen gab. Aber sind die achtprozentigen Stücke überall eine reine Freude? Oftmals hatte man den Eindruck, daß vor dem Kauf dieser Stücke der nüchtern rechnende Bleistift reichlich zu kurz gekommen war.

Neben den Zinserwägungen spielen auf dem Rentenmarkt die steuerlichen Gesichtspunkte eine Hauptrolle. Die neuen „Achtprozenter“ sind tarifbesteuert, das heißt, die anfallenden Zinsen werden dem Jahreseinkommen zugeschlagen, das dann, entsprechend höher zu besteuern ist. Angenommen, der Einkommensteuerpflichtige verdient netto 16 000 DM im Jahr und er kauft sich für nom. 2000 DM achtprozentige Industrieobligationen, so hat er 16 160 DM zu versteuern. In der Steuergruppe II zahlt er auf die 160 DM Zinsen einen Steuermehrbetrag von 61 DM. Es verbleibt ihm also ein Nettozins von 4,96 v. H. Anders steht es dagegen bei dem Lohnsteuerpflichtigen, der keine sonstigen Nebeneinnahmen hat und für den bei solchen Einkünften ein Freibetrag von 600 DM jährlich besteht. Hier können also bis zu nom. 7500 DM übernommen werden, ohne daß für die Zinsen auch nur ein Pfennig Steuern zu zahlen wäre.

Für den Einkommensteuerpflichtigen verschieben sich die Gewichte allerdings erheblich, wenn er die hochverzinslichen Stücke zum steuerbegünstigten Wertpapiersparen verwendet. Zur Zeit ist hierfür noch eine Festschreibung auf sieben bzw. zehn Jahre Voraussetzung, während das bevorstehende Änderungsgesetz zum Einkommensteuergesetz die Rückkehr zur dreijährigen Sperrfrist bringen wird. Aber wird es, wenn das Änderungsgesetz Rechtskraft erlangt, noch achtprozentige Industrieobligationen zur Erstzeichnung geben (nur solche Papiere sind zum steuerbegünstigten Sparen zugelassen)? Wer möchte sich gern auf zehn Jahre festlegen lassen, wenn in nächster Zeit nur drei Jahre notwendig sein werden? Diese Fragen haben sowohl die Banken als auch das Bundesfinanzministerium beschäftigt. Wie die Commerz- und Disconto-Bank dazu erfuhr, ist seitens des Bundesfinanzministeriums eine verständnisvolle Übergangsregelung vorgesehen, die es dem Sparer ermöglichen soll, nachträglich auf die Sperrfrist von drei Jahren überzugehen. Diese Übergangsregelung bezieht sich auf alle Sparverträge, die in der Zeit nach dem 31. Dezember 1954 bis zur Verkündung der Gesetzesänderung geschlossen worden sind. Aber es muß ein solcher Sparvertrag vorliegen. Man kann also achtprozentige Papiere, die ohne Steuersparvertrag erworben worden sind, nicht nachträglich als steuerbegünstigt ansehen wollen.

Kehren wir zu den reinen Zinsüberlegungen zurück, die beim Abschluß von Steuersparverträgen nicht die Hauptrolle spielen. Entscheidend sollten sie dagegen die Anlagekäufe beeinflussen. Durch den Druck der restriktiven Kapitalmarktpolitik haben sich auf dem Rentenmarkt reizvolle Möglichkeiten ergeben. Nach der Diskontsenkung sieht es nicht so aus, daß sich diese Gelegenheiten noch verbreitern werden. Im Gegenteil: die nicht geringen Anlagekäufe in einigen Typen zeigen, welche Konsequenzen potente Kreise aus der jetzigen Situation gezogen haben. Interessanterweise hat man alle währungspolitischen Bedenken fallen lassen, die übrigens von Seiten des Auslandes schon seit geraumer Zeit nicht mehr vorgebracht werden („Die D-Mark ist eine der härtesten Währungen der Welt!“).

Wer den Rentenmarkt näher prüft, wird schnell bemerken, daß die neuen achtprozentigen Industrieanleihen nicht allein begehrenswert sind. Wer in der Spitze einer Einkommenversteuerung von mehr als 30 v. H. unterliegt, steht sich zum Beispiel mit den alten „Achtprozentem“ besser, bei denen die Einkommensteuer mit der 30 prozentigen Kapitalertragssteuer, die sofort abzugspflichtig ist, abgegolten wird. Für körperschaftsteuerpflichtige Gruppen mit einer steuerlichen Belastung von rund 55 v. H. sollten die neueren achtprozentigen Obligationen ebenso indiskutabel sein wie für Einkommensteuerpflichtige mit hoher Progression. Für sie gibt es bessere Möglichkeiten! So zum Beispiel die 6 v. H. Dt. Reichsbahnanleihe, bei der die Nettorendite bei einem Kurs von 100 3/8 v. H. nur knapp unter 6 v. H. liegt, die steuerfrei ist. Allerdings wird diese Anleihe 1959 zum Nennwert zurückbezahlt. Es muß heute also mehr bezahlt werden, als man später wiederbekommt, doch, ist die Tatsache des baldigen RückZahlungstermins auch ein Schutzvor Kursverlusten. Bleiben wir bei der Bahn: Im Falle der fünfeinhalbprozentigen Dt. Bundesbahnanleihe (96 1/4 G) ergibt sich eine steuerfreie Nettorendite (unter Berücksichtigung der Laufzeit) von 5,94 v. H. Die 5 v. H. Lastenausgleichsanleihe (94 v. H.) bringt gegenwärtig sogar 6,01 v. H. netto. Etwa der gleiche Ertrag läßt sich bei der fünfeinhalbprozentigen Industriekreditbank-Anleihe von 1949 (95 v. H.) erzielen, die bis 1963 rückzahlbar ist. Diese wenigen Rechnungen zeigen, daß man keiner Modekrankheit zum Opfer fallen sollte, indem man sich unbesehen auf die „Achtprozenter“ stürzt, die nicht in jedem Falle das Günstigste sind, was der Rentenmarkt zu bieten hat. K. W.