J. M., Hamburg

Die Finanzbehörde reagierte erfreulich schnell. In der vorigen Ausgabe der ZEIT war an dieser Stelle („Das Finanzamt fühlt sich stark“) über die Kontroverse eines Hamburger Kaufmannes mit dem Finanzamt Hamburg-Neustadt-St. Pauli berichtet worden: Der Kaufmann, dessen Geschäfte schlecht gingen, hatte gegen eine Steuerforderung von rund 26 000 Mark protestiert, und der Bundesfinanzhof hatte entschieden, daß die Steuerforderung zu Unrecht bestehe, aber längst war die Wohnungseinrichtung seiner Frau – Möbel, die vom Beamten des Finanzamtes auf etwa 26 000 Mark geschätzt waren – versteigert worden. Erlös: brutto 3806 Mark, netto 2960 ... Und da war ein Schreiben des Vorstehers des zuständigen Finanzamtes an den Rechtsanwalt des Kaufmanns, datiert vom 7. August 1956, und darin der Satz, den DIE ZEIT scharf kritisierte: „Die rechtlichen Verhältnisse sind im Falle der Vollziehung von Steueransprüchen ganz andere als bei der Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile.“ Das ist nun freilich ein Satz, der den Zorn des steuerpflichtigen Staatsbürgers erregen kann. Und eben deshalb ist es erfreulich, daß die Finanzbehörde der Hansestadt so schnell reagierte.

Amtszimmer des Oberpräsidenten, der um den runden Tisch auch die zuständigen Beamten versammelt hatte. Eine Atmosphäre von Offenheit. Kein Schleichen um den heißen Brei. Und zuerst ein paar Korrekturen: „Der Artikel im Hamburger Abendblatt‘ vom 8. September und der in der ZEIT vom 13. September“, sagte der Oberpräsident, „mögen beim unbefangenen Leser den Eindruck erwecken, als hätte die Versteigerung der Möbel erst nach dem Urteil des Finanzgerichts (das der betroffene Kaufmann in erster Instanz angerufen hatte) stattgefunden. Aber die Vollstreckung war bereits abgeschlossen. Außerdem: es wurde nicht erwähnt, daß die Frau des Kaufmanns mit der Versteigerung einverstanden war. Sie schrieb wörtlich: ‚Ich bitte Sie, über die ... Möbel zu verfügen.‘ Ferner: Kein ‚Schätzer‘ des Finanzamtes hat den Wert der Einrichtung auf 26 000 Mark geschätzt; das Finanzamt hat keine speziellen Schätzer; dies tat der Vollziehungsbeamte, und die geschätzte Summe, die er eintrug, war fast genausohoch wie die Steuerforderung. Schließlich: Das Schlafzimmer ist nicht, wie Sie schrieben, zu einem Preis von sage und schreibe 148 DM weggegangen, sondern für 512 Mark, von denen nach Abzug der Provisionen, Lager- und Speditionskosten allerdings nur 148 Mark blieben. Im übrigen bedaure ich es sehr, daß es überhaupt zur Versteigerung des Schlafzimmers gekommen ist. Das hätte nicht geschehen dürfen. Zuletzt ist wohl auch zu sagen, daß noch andere, und zwar rechtskräftig festgesetzte Steuerschulden in diesem Fall bestanden, so daß im praktischen Endergebnis kein Unrecht geschehen ist, weil schließlich nicht mehr eingezogen ist, als auf Grund heute noch bestehender Bescheide gezahlt werden mußte.“

Und die Loyalität, die der Bundesfinanzminister von den Beamten der Steuerbehörden im Verkehr mit den Steuerpflichtigen so dringend verlangt hat? Wir wandten gesprächsweise ein: „Der Vollziehungsbeamte, den ich fälschlich ‚Schätzer‘ nannte, hat vielleicht nicht korrekt gehandelt, als er den Wert des Mobiliars so hoch einschätzte, so hoch wie die Steuerforderung. Aber er handelte loyal, mehr als das! Wußte man aber, daß der Erlös so viel geringer sein würde, hätten die Möbel – wenn sie schon gepfändet werden mußten – schon aus diesem Grunde nie zur Versteigerung kommen dürfen! Aber wie steht es mit dem Punkt, der schließlich die eigentliche Zielscheibe der Kritik der ZEIT war? Wie steht es mit jenem Satz, der – um die Sache einfach zu machen – sagt, daß der Staat, die Steuerbehörde darf, was der einzelne Bürgel noch lange nicht darf?“

Pause. Der Vorsteher des Finanzamtes Hamburg-Neustadt-St. Pauli, derselbe Beamte, der den Brief an den Rechtsanwalt schrieb, ist zweifellos ein korrekter und juristisch beschlagener Mann. Zunächst weist er zurück – und er hat das Recht dazu –, daß er mit diesem Satz etwa eine Überheblichkeit der Behörde zum Ausdruck gebracht habe. Er hat dem Rechtsanwalt nur den Hinweis geben wollen, daß dieser auf Grund der von ihm angeführten Paragraphen nicht gegen den Staat klagen könne. Zivilrechtliche Paragraphen gelten hier nicht; der Rechtsanwalt muß andere Argumente finden. Natürlich ist nicht Sache des Steuerbeamten, dem Rechtsanwalt Winke zu geben; aber Hinweise, nun Hinweise gab er immerhin – und das ist freilich nicht unloyal.

Also keine Vorwürfe mehr in dieser Hinsicht! Aber, meine Herren der Steuerbehörde, soll der Staatsbürger nicht das Recht zur Kritik haben, wenn er sieht, daß für die Finanzbehörde ein anderes Recht gilt, wenn er sieht, daß sie vorberechtigt ist? Antwort: „Dies ist eine Kritik, die sich nicht gegen uns, sondern gegen die Gesetze richtet. Und diese Kritik ist Ihr gutes Recht.“ Immerhin aber wies der Oberfinanzpräsident auf einen Kommentar der namhaften Juristen Hübschmann-Hepp-Spitaler hin, in dem es heißt, daß der Staat als „Steuergläubiger Anspruch auf stärkeren Gläubigerschutz als der Gläubiger im bürgerlichen Rechtsleben“ haben müsse. Aber eben dies ist es, wogegen – nach unserer Ansicht – alle Sturm laufen müssen! Gewiß ist es wichtig, daß der Staat sein Geld bekommt; aber nicht minder wichtig ist es, daß der Staatsbürger seinen Staat nicht fürchtet (den er übermächtig sieht), sondern achtet, ja liebt, Jener andere Grundsatz mag juristisch respektabel sein, dieser unser Grundsatz jedoch ist politisch gewichtiger. In einem gesunden demokratischen Leben trägt der Staatsbürger den Staat. Daher gleiches Recht für Staatsbürger und Staat!

Bleibt hinzuzufügen, daß der Oberpräsident diesem Gedanken nicht widersprach ...