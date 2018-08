J. P., Hamburg

Vor wenigen Jahren noch war Friedland ein niedersächsisches Dorf, nichts weiter. Es hatte nicht mehr und nicht weniger Bedeutung als andere deutsche Dörfer, in dem nette und anständige Menschen leben und vielleicht auch ein paar weniger nette und weniger anständige – wie überall. Man wird von einem fast ungläubigen Staunen erfüllt, wenn man erfaßt, wie dieses Dorf in wenigen Jahren zu einer Art nationalem Wallfahrtsort geworden ist. Wie so oft schon, war es auch am vergangenen Sonntag Reiseziel für viele Pilger, deren Leben vor einigen Jahren dort neu angefangen hatte.

Der Krieg und die Konferenz von Jalta, auf der Deutschland geteilt wurde, waren die ein unbekanntes kleines Dorf zum Grenzort und zum Auffangpunkt für viele Tausende von heimkehrenden Gefangenen und Umsiedlern machten. Durch einen geographisch-politischen Zufall wurde es zum Schnittpunkt ungezählter Wünsche und Ängste, des verzweifelten Hoffens wider jede Hoffnung, wurde es zum Symbol. Der kleine Ort mit dem gerade unter diesen Umständen paradox klingenden Namen wurde historisch mehr eine Stätte des Leidens als der Freude. Denn: die nationalen Wünsche haben sich bis heute nicht erfüllt. Abertausende von Gefangenen kehrten nicht heim.

Soll man diesem Dorf wünschen, daß es sich in seiner jetzigen Bedeutung im Bewußtsein des Volkes erhält oder daß es wieder zurücksinken darf in die Geschichtslosigkeit eines kleinen Dorfes?