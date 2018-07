Dem höchsten Beamten im Bundesernährungsministerium, Herrn Sonnemann, ist ein Mißgeschick passiert. Um seinem Herrn und Meister im nervenzerrüttenden Partisanenkrieg um die Lebensmittelpreise Schützenhilfe zu leisten, hat Minister Lübkes Staatssekretär in eilfertiger Beflissenheit zur Feder gegriffen und in einem Korrespondenzartikel „festgestellt“, daß „alle Preise und Löhne in einer offenbar anhaltenden Aufwärtsentwicklung begriffen sind, die Preise für Lebensmittel jedoch weniger als die für andere mehr oder weniger lebenswichtige Güter“. Herr Sonnemann hat dabei mit bemerkenswertem Mut und vollem Griff in das Füllhorn der Statistik gegriffen, um „mit unwiderlegbaren Zahlen zu einem gerechten Urteil zu kommen“. Er griff – im Eifer des Gefechts – peinlich daneben.

Um ein der Wirklichkeit wenigstens einigermaßen angenähertes Bild von der Preisentwicklung und ihrer Auswirkung auf den Verbraucher zu bekommen – wir müssen leider, weil es offenbar notwendig ist, etwas schulmeisterlich werden –, wird vom Bundesstatistischen Amt seit Jahr und Tag allmonatlich der Preisindex für die Lebenshaltung errechnet. Dieser Preisindex sagt nichts über die tatsächlich von den Haushaltungen gemachten Aufwendungen für den Lebensunterhalt aus, sondern nur über die Preisveränderungen der für den Lebensunterhalt notwendigen Güter – wobei zu beachten ist, daß die Zusammenstellung dieses „Warenkorbes“ aus statistischen Gründen auf der Basis 1950 unverändert beibehalten wird. Um aber auch darüber nicht ganz im dunklen zu tappen, wie sich seit dem Jahre 1950 die Verbrauchsgewohnheiten und damit der Inhalt dieses Warenkorbes verändert haben, wird vom Statistischen Bundesamt über die monatlichen Ausgaben je Haushaltung Buch geführt. Die Ergebnisse, auch „Wirtschaftsrechnungserhebungen“ genannt, publiziert das Amt gleichfalls regelmäßig. Für diese „Wirtschaftsrechnungen“ werden von einigen hundert Haushaltungen in der Bundesrepublik (140 Haushaltungen für die „untere Verbrauchergruppe“ und 265 Haushaltungen für die „mittlere Verbrauchergruppe“) Haushaltsbücher geführt, die monatlich den statistischen Ämtern vorgelegt werden und in denen vom Hosenknopf und der Flasche Coca-Cola bis zu den Raten für das Motorrad oder den Kühlschrank alle Ausgaben, also die Verwendung des Einkommens, vermerkt sind.

Beide Zahlenreihen sind auseinanderzuhalten. Wie der Preisindex für die Lebenshaltung sich über die Entwicklung der effektiven Lebenshaltungsausgaben ausschweigt, so besagen die Wirtschaftsrechnungserhebungen nichts über die Entwicklung der Preise. Natürlich kann man beide Reihen gegenüberstellen, und man wird dabei sogar zu recht interessanten Ergebnissen kommen: im Augenblick etwa zu dem, daß auch in den vergangenen Monaten trotz stark gestiegener Nahrungsmittelpreise die Haushaltungen für die Küche ganz erhebliche Mehreinkäufe und Qualitätsverbesserungen vornehmen konnten (jedenfalls die für die Bundesstatistik Haushaltsbücher führenden Familien), und daß darüber hinaus weitere nicht unbeträchtliche Teile des Einkommens für mehr Zigaretten und bessere Bekleidung freiblieben. Nicht aber ist es erlaubt, mit den stärker als die Preisindizes gestiegenen Haushaltsbudgets die tatsächlich eingetretenen Preiserhöhungen wegeskamotieren zu wollen, und ein Zeichen für betrübliche Ignoranz ist es, beide Indizes unter dem alles und nichts sagenden Titel „Lebenshaltungskostenindex“ in einen Topf zu werfen –, wie es Herr Sonnemann in seinem Aufsatz getan hat.

Dann kommt man allerdings zu solchen erstaunlichen „Feststellungen“, wie wir sie eingangs zu zitieren uns nicht versagen konnten. Sie sind so ibsurd, daß man als friedfertiger Staatsbürger Bachgerade fragen muß: Was haben Ihnen, Herr Staatssekretär, die Statistiker getan, daß Sie sie zum Kronzeugen eines solchen blühenden Unsinns machen? Ernsthaft kann man sich nicht damit auseinandersetzen, was wir denn hier auch nicht wollen. Wir hätten überhaupt über diesen faux pas schamhaft das Tuch des Schweigens gebreitet, wenn diese Zahlenhuberei nicht so typisch wäre für die Art und Weise, wie man (im Bundesernährungsministerium) Verständnis für eine Sache schaffen möchte, die besserer Argumente wert wäre.

Statt klipp und klar zu sagen, was ist und warum es so ist, werden wertvolle Energien verschleudert, um zu beweisen, was nicht zu beweisen ist. Statt in der Öffentlichkeit um Verständnis dafür zu werben, daß eine jahrzehntelang protektioristisch nach außen abgeschirmte Landwirtschaft nicht von heute auf morgen dem vollen Druck der ausländischen Konkurrenz ausgesetzt werden kann und daß wir deswegen „Marktordnungen“ brauden, die diesen Wettbewerbsdruck dosieren und in tragbaren Grenzen halten, versucht man, dem Verbraucher weiszumachen, daß diese Marktordnungen zu seinem Heil ersonnen worden sind. Statt die beharrliche Ablehnung von Zollsenkungen für Ernährungsgüter handfest zu begründen, operiert man mit dem Hinweis, daß diese Zollsenkungen wegen der hohen Preise im Ausland zu keinen, Preissenkungen im Inland führen würden – als ob der Mann auf der Straße unfähig wäre zu dem naheliegenden Schluß, daß es dann doch recht verwunderlich ist, wenn sich unsere Bauernverbände so sehr gegen diese Zollsenkungen, die ihnen keinen Nachteil bringen, zur Wehr setzen! Und statt den Hausfrauen plausibel zu machen, daß ein Bauernhof kein beliebig rationalisierbarer Fabrikbetrieb ist und daß sich deswegen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse – genauso wie die Dienstleistungen, die sich nicht unbegrenzt mechanisieren lassen – im Verhältnis zu den Erzeugnissen der industriellen Produktion verteuern müssen, versucht man ihnen das, was für sie Gegenstand täglicher Erfahrung ist, auszureden, als ob sie das ständige Opfer einer chronischen Angstpsychose seien. Wo bleiben da die Herren der „Volks- – wirtschaftlichen Abteilung“ – so etwas Ähnliches wird es ja wohl auch im Bundesernährungsministerium geben –, die den landwirtschaftlichen Experten mit gutem Rat aus der offenbaren Verlegenheit und auf die Sprünge helfen?

Und dabei sind wir ja schon seit geraumer Zeit auch in der Agrardebatte aus den Kinderkrankheiten heraus. Das sogenannte „Landwirtschaftsgesetz“ ist mit den Stimmen aller Parteien beschlossen worden. Auch der ja nun inzwischen wenigstens offiziell beigelegte Streit zwischen den Ministern Erhard und Lübke geht oder ging ja nicht darum, ob die Landwirtschaft nun schon in das kalte Wasser des Wettbewerbs geworfen werden soll oder nicht, sondern darum, wie man sie zu der notwendigen Beschleunigung der Gangart auf den Wettbewerb hin veranlassen kann – genauer: um die Taktik, wie das zu bewerkstelligen ist. Minister Erhard, der einen aufreibenden Kampf um die Preisstabilität in der Vollbeschäftigung führt, ist für offene Subventionen. Minister Lübke will solche „Almosen“ nicht und ist der Meinung, daß auch die Arbeit des Bauern seinen „Preis“ wert ist. Auch dafür lassen sich Gründe finden. Der Meisterschuß seines Staatssekretärs aber lag weit ab vom Ziel. Bundesernährungs-Hauptfeldwebel Sonnemann schoß bedauerlicherweise eine Fahrkarte. Wolfgang Krüger