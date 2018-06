Bei der soeben zu Ende gegangenen gesamtdeutschen Tonkünstlertagung zu Koburg trafen sich in seltener Übereinstimmung namhafte Fachredner aus Ost und West in der Feststellung, die immer deutlicher hervortretende Krise, daß ernste Neue Musik kein breites Publikum finde, beruhe auf einem logischen Fehlschluß seitens der Mehrzahl zeitgenössischer Komponisten: da schön die Musik Mozarts und Beethovens von den Mitlebenden damals nicht verstanden worden sei, die doch so bedeutend war, so sei es ein Beweis für den Hochstand eigener Produktion, wenn sie wegen Rätselhaftigkeit abgelehnt werde.