Bei der soeben zu Ende gegangenen gesamtdeutschen Tonkünstlertagung zu Koburg trafen sich in seltener Übereinstimmung namhafte Fachredner aus Ost und West in der Feststellung, die immer deutlicher hervortretende Krise, daß ernste Neue Musik kein breites Publikum finde, beruhe auf einem logischen Fehlschluß seitens der Mehrzahl zeitgenössischer Komponisten: da schön die Musik Mozarts und Beethovens von den Mitlebenden damals nicht verstanden worden sei, die doch so bedeutend war, so sei es ein Beweis für den Hochstand eigener Produktion, wenn sie wegen Rätselhaftigkeit abgelehnt werde. Man brauche also nur unverständlich zu schreiben, so daß das Publikum ablehne, dann sei der Wert bei der Nachwelt gesichert. Der logische Knick liegt natürlich in der Umkehrung: „Alle bedeutende Musik wurde zunächst abgelehnt, also ist alle abgelehnte Musik bedeutend“ – wie im bekannten Satz „Alle Flundern sind Fische, also sind auch alle Fische Flundern“.

Aber selbst die Voraussetzung, daß Mozart zu Lebzeiten nicht verstanden worden sei, wurde durch den Direktor der Ostberliner Musikhochschule, Knepler, mit reichem Material widerlegt. Als Westdeutscher kam der bekannte Freiburger Volkskundler Walter Wiora zu dem Ergebnis, daß die heutige schiefe Lage so vieler Tonschaffender aus der gewollten Vereinzelung hervorginge, die jedes Echo scheue und deshalb im Grunde bloßes Gewirr sich kreuzender Schwingungen bleibe, ohne das das aufnehmende Ohr erst Musik, Herzmusik daraus werden läßt. Es ist schon so, daß man zwar heute viel von Musiksoziologie redet, daß aber zur Soziologie der Wille zur societas, zur Gesellschaft, gehört, während der extreme Individualist, im Kern ein Anarchist gegenüber jeder Gemeinschaft weiterer Stilkonvention, sich selbst aus Musikwelt und Weltmusik ausschaltet. Wenn kürzlich ein Wortführer der „Avantgardisten“ riet, die Musikschaffenden sollten sich in einen „elfenbeinernen Turm“ einschließen, um von der bedenklichen Höhenstrahlung des Zusammenhanges mit der Zeit loszukommen, so scheint gerade dies die schlimmste aller Parolen, für die ohnehin an innerem und äußerem Anstoß armen Tonsetzer ebenso bedenklich, wie für die rezeptiven Zeitgenossen betrüblich – man sollte sie zueinander führen, statt aneinander vorbei. Gewiß soll der Schöpferische kein bloßer Bediener mehr von Bestellerkreisen sein, wie es im 18. Jahrhundert übrigens weder Künstlern noch Kunstfreunden schlecht bekommen ist, sondern soll Wege weisen – aber Wege, auf denen weitere Gemeinden im Bestfall zu folgen vermögen, sonst bleibt er ein donquixotischer Ritter Bayard ohne Armee. Und wo den Massen nichts an Brot geboten wird, verschreibt sich ihr Kunstbedürfen dem Kitsch und Schund.

Ein nur scheinbar musiktheoretisches Thema behandelte zu Koburg der in Stuttgart lebende Wiener Hermann Pfrogner unter ebenso soziologischer wie volkskundlicher Schau: daß die Zwölftöner das „diatonische Grundgefühl“ des Volkes negieren möchten, um nur noch eine enharmonische Verarmung der Chromatik als wesenhaft zu unterstellen; er verglich die Diatonik dem Baumstamm, die Chromatik den Zweigen, die Enharmonik den Blättern und bewies so, daß man nicht den Stamm wegsägen könne, ohne daß das übrige verdorren und einstürzen müßte. So ergab sich ein harmonischer Weckruf, Schaffende und Nehmende wieder zusammenzulenken. Hans Joachim Moser