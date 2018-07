Das neue Buch von Albert Camus weist unmittelbar auf sein erstes zurück — die in Algier spielende Erzählung "Der Fremde". Man erinnert sich: Camus ließ da einen zum Tode Verurteilten, der seiner bevorstehenden Exekution als der Befreiung vom "Absurden" entgegensieht, ein Leben berichten, das der Mühe nicht wert gewesen, doch von der Gewißheit getragen ist, der einzelne vermöge sein Glück in einer äußersten Gleichgültigkeit zu finden. Eine Philosophie, die in gerader Linie zu der berühmten Sisyphos Deutung führte, den Camus als einen Glücklichen vorstellt, weil ja "da Ankämpfen gegen die Gipfel" an sich hinreiche, um "ein Menschenherz auszufüllen".

Wie Sisyphos ist indessen Meursault, der Titelheld von Camus Erstling "U£tranger", allein auf sich gestellt — ein Mensch ohne Du! Und schlechterdings undenkbar wäre in seinem Munde ein Satz wie: "Der Mensch kann nicht lieben, wenn er sich selber nicht liebt Dieses Wissen, daß der einzelne mit sich nicht zerfallen darf um seiner Bezüglichkeit zu den änderen willen, stand dem "Monsieur FAntechrist" (wie der algerische Untersuchungsrichter jenen Meursault einmal nennt) noch nicht an. Dieses Wissen aber du chzieht wie ein Leitmotiv die seit ihrem Erscheinen bereits mit den gegensätzlichsten Auslegungen bedachte Erzählung: Albert Camus: "La Chute Recit. Librairie Gallimard, Paris. 170 S, 390 fr. B. C + T. L. Auch hier nimmt der Autor, wie in "LEtranger", nirgends das Wort zu direkter Ansprache an den Leser. Auch in "La Chute" bestimmt ausschließlich ein imaginäres Ich Farbe und Sicht, Mitteilung und Ausdruck. Aus den vehementen sechs Kapiteln des großen Monologs ersteht jedoch die bedrängend lebensvolle Physiognomie einer bewußt ins Fragwürdige gerückten Gestalt, die auch ein naives Interesse am Individuell Kreatürlichen befriedigt. Wer genauer zublickt, erkennt in diesem ehemaligen Pariser Anwalt, der den Namen Jean Baptiste Clamence angenommen hat, eine weitere Figuration des Camusschen "LHomme revolte". Es ist der Absturz ("La Chute") aus der Honettität, aus der Gleichgewichtslage des guten Gewissens, worum es geht — ein Absturz, der zugleich ein Absprung ist, eine Selbstbezichtigung vor einem unsichtbaren Gericht, das seinen Spruch in schrecklicher Schwebe