„Führung In der freien Gesellschaft, Untersuchungen der menschlichen Beziehungen auf Grund einer Analyse der industriellen Zivilisation der Gegenwart.“ Der Verfasser dieses Buches, der englische Soziologe T. N. Whitehead, gehört zu der Forschungsgruppe, die seit Ende der zwanziger Jahre unter Führung von Elton Mayo in großen amerikanischen Industrieunternehmungen systematisch Tatsachenmaterial über die menschlichen Beziehungen durch Beobachtung, Befragung und Experiment gesammelt haben. Aus seiner Grundthese, daß die moderne Industriegesellschaft durch einseitige Berücksichtigung nur ökonomischer Gesichtspunkte in bedrohlichem Ausmaß des sozialen Zusammenhalts entbehrt, entwickelt der Verfasser eine Reihe therapeutischer Gegenmaßnahmen, die in ihrer Betriebsnähe dem sozialpolitisch aufgeschlossenen Unternehmer wertvolle Erkenntnisse vermitteln. Das Buch wurde, erstmals 1936, in Amerika mehrfach aufgelegt und liegt nun auch in deutscher Sprache als Band III der vom Westdeutschen Verlag (Köln und Opladen) herausgegebenen Reihe „Der Mensch im Betrieb“ vor.

Unter dem Titel „Obst und Gemüse in Westeuropa“ beschäftigt sich Prof. Dr. Fritz Baade mit der Erzeugung und Marken Verflechtung dieser landwirtschaftlichen Erzeugnisse (Landwirtschaftsverlag GmbH, Hiltrup i. W.; 209 S., 21,60 DM).

Ein Kompendium für Reifenwartung hat die Continental Gummi-Werke AG mit der Broschüre „Luftdruck und Wartungsdienst“ zusammengestellt.

Die Druckschrift „Krupp im Dienste des technischen Fortschritts“ unterrichtet über den Beitrag der Firma Fried. Krupp zur technischen Entwicklung. Sie umfaßt den Zeitraum von 1812 bis 1955,

Der Vortrag „Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis“, den Dr. Dr.-Ing. E. h. Fritz Könecke, der Vorsitzende des Vorstandes der Daimler-Benz AG, an der Technischen Universität Berlin hielt, kam in Form einer Broschüre bei Duncker & Humblot, Berlin, heraus.

Im „Asgard-Verlag“, Bad Godesberg, kam die Broschüre „Produktivitätsrenten sichern den Lebensabend“ heraus.

Heft 6 der Fachzeitschrift „Graphik Werbung + Formgebung“ ist der Werbung der pharmazeutischen Industrie gewidmet (Verlag Maiwald, Stuttgart N).

Die in zwangloser Folge veröffentlichten wirtschaftlichen Lageberichte der Dresdner Bank-Nachfolgeinstitute behandeln nach der Veröffentlichung der Broschüre „Südafrikanische Union“ nunmehr „Föderation von Rhodesien und Njassaland“, „Burma“ und „Jordanien“.