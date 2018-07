Sehen Sie sich bitte einmal die Fußballspieler des Sportklubs Valcorta an, wie sie an einem Sonntagabend im Zug nach ihrem Heimatdorf zurückfahren. Einsam und verlassen sitzen sie im Abteil. Draußen geht die Sonne unter, violette Bergspitzen wachsen unerreichbar und mächtig gegen den leuchtenden Abendhimmel und strahlen ihre Schönheit über die Menschen im Tal aus. Doch die Elf vom Sportklub Valcorta – die in der Stadt 7:0 verloren haben, sehen von all dem nichts. Jeder Stoß des Zuges, der mühselig und schnaufend in die Höhe klimmt, läßt ihre Köpfe voll bitterer und beschämter Gedanken hin und her schaukeln. Von den bescheidenen Köfferchen und Rucksäcken in den Gepäcknetzen baumeln verbrauchte Schnüre und Lederriemen hernieder, die auch hin und her pendeln und „nein, nein“ zu sagen scheinen, so daß sich die elf nur noch häßlicher, noch verschwitzter und noch müder vorkommen und fremd und ausgeschlossen dem überwältigend schönen Schauspiel draußen gegenüberstehen.

Nach dem heutigen verlorenen Spiel ist die Valcorta definitiv an der letzten Stelle der Liga angekommen, noch eine verlorene Partie und sie wird endgültig zum Abstieg in die niedrigere Spielklasse verurteilt sein.

Und zu denken, daß... Die Stimme kommt aus der dunkelsten, entferntesten Ecke des Abteils, aber niemand achtet auf sie ...

... junge Leute, wie ihr es seid ...

Die elf schweigen noch immer, doch haben sie die Augen ein wenig zu der Stimme hingedreht und fragen sich, wer das wohl sein mag. Wenn man genauer hinschaut, so kann man dort im Schatten einen Mann, so an die Fünfzig, erkennen, mit einem dünnen schwarzen Schnurrbärtchen, der wie ein Mauseschwanz aussieht, und in einem auffallend gelb und lila gemusterten Hemd. Vielleicht ein Zigeuner, obwohl er dafür eigentlich zu ordentlich angezogen war. Aber was will er nur? In was mischt er sich ein? Da irrt er sich aber gewaltig, wenn er annimmt, er könne ein Gespräch mit ihnen anfangen, da haben die elf unglücklichen Fußballspieler andere Gedanken im Kopf!

Der Fremde kichert fast unhörbar vor sich hin: Und dabei wäre so wenig nötig ...

Endlich antwortete einer, Geco Luciano, der Mittelstürmer, der energischste von ihnen.