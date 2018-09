Eine systematische, mit großen Mitteln und unter schweren Opfern ins Werk gesetzte Missionstätigkeit in Indien und Ostasien begann im 16. Jahrhundert der Jesuitenorden, dessen Patres gleichzeitig für die Erforschung weiter Gebiete und die Herstellung verbesserter genauer Landkarten Außerordentliches leisteten. Von dieser Arbeit der Ordensniederlassungen im Fernen Osten berichtet ausführlich und auf ein reiches Quellenmaterial gestützt das neuerschienene Buch von

Felix A. Plattner: „Pfeffer und Seelen.“ Die Entdeckung des See- und Landweges nach Asien. Benziger Verlag, Einsiedeln-Köln. 271 Seiten und 32 Tafeln, 16,80 DM.

Da der Verfasser in der Hauptsache nur die Geschichte der asiatischen Missionsarbeit der Gesellschaft Jesu behandelt, wird die Entwicklung der mehrhundertjährigen christlichen Missionstätigkeit die im 7. Jahrhundert von Nestorianern aufgenommen wurde, nur kurz in einem Eingangskapitel dargelegt. Der Untertitel des Buches bedarf also einer gewissen Einschränkung. Innerhalb des gestellten Themas aber ist das Werk ungemein reichhaltig, häufig von dramatischer Spannung erfüllt und in allen Einzelheiten objektiv und zuverlässig.

e. a. g.