Gute und schlechte Kreditnehmer

Das „Foreign Credit Interchange Bureau“ in den Vereinigten Staaten gibt auf Grund der Erfahrungen amerikanischer Exporteure halbjährlich eine Übersicht über das Verhalten latein-amerikanischer Länder bei Aufnahme und Rückzahlungen von Handelskrediten bekannt. In der vor kurzem erschienenen Übersicht über das erste Halbjahr 1956 stehen Kuba, Nikaragua und Panama als „erstklassige“ Kreditnehmer und „sehr prompte“ Zahler an erster Stelle. Ihnen folgen die britischen, französischen und niederländischen Besitzungen im latein-amerikanischen Raum, die Dominikanische Republik, Kostarika, Guatemala, Uruguay, Argentinien, Mexiko, Peru, Puerto Rico, Haiti, Honduras und Brasilien. Diese Länder werden für Kredite als „gut“ und in ihren Zahlungen als „prompt“ bezeichnet...

Venezuela, El Salvador, Ekuador und Chile erhielten das Prädikat „ziemlich gut“ für Kredite und „ziemlich prompt“ für Zahlungen, während Bolivien, Paraguay und Kolumbien „sehr langsame“ Zahler und „schlechte“ Kreditnehmer sind. Gegenüber dem zweiten Halbjahresbericht 1955 haben neun Länder ihre „Beurteilungen“ verbessern können, wobei Chile, Argentinien und Brasilien die bemerkenswertesten Fortschritte machten. E. K.