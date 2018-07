Die nicht gerade geringen Erfolge, die Willy H. Schlieker in den letzten Jahren erzielt hat, sind zum größten Teil seiner ungewöhnlicher. Beweglichkeit in geschäftlichen Dingen zuzuschreiben. Er hat die Chancen erkannt und genutzt ohne dabei den Boden unter den Füßen zu verlieren In konsequenter Fortsetzung dieser Linie stieß er jetzt in den Aufbauplan der Ottensener Eisenwerk AG, Hamburg-Altona, um, die auf Hamburg-Steinwerder eine neue Werft errichtet, indem er das Aufbautempo beschleunigte. Rechnete man bisher mit einer Zeit von fünf bis acht Jahren für die Ausführung der Planung, so sollen die Werftanlagen nunmehr schon Ende 1958 in der vorgesehenen Form „stehen“. Während sie bislang nur für Schiffe von 6000–7000 tdw gedacht waren, so sind inzwischen bereits Einheiten von 18 000 tdw in Auftrag genommen, die ab Mitte 1959 zur Ablieferung kommen werden. Darüber hinaus ist an den Bau von 20 000-tdw-Schiffen gedacht. Den Grund für das beschleunigte Tempo hat Willy H. Schlieker auf der HV der Ottensener Eisenwerk AG klipp und klar genannt: „Wir wollen noch möglichst viel von der Schiffbaukonjunktur mitbekommen!“

Um nicht ins Blaue hineinzubauen, hat die Gesellschaft ihre Investitionsvorhaben durch Aufträge untermauert. Ende 1955 ging der Auftragsbestand über 39 Mill. DM, inzwischen ist er auf 145 Mill. DM angewachsen, obgleich noch eine gewisse Zurückhaltung geübt wurde. In der gegenwärtigen Situation fällt es nicht schwer, Schiffbauaufträge zu bekommen, wenn einigermaßen günstige Lieferfristen genannt werden können, inzwischen ist aber auch Schliekers Werft bis 1960 voll beschäftigt, für Termine, die darüber hinausgehen, ist sie im Markt.

Über die Finanzierung des weiteren Ausbaus wurden auf der HV keine Hinweise gegeben. Bislang war gesagt, daß sie weitgehend aus Mitteln der Schlieker-Gruppe geschehen sollte. Ob das bei der verkürzten Frist auch noch möglich ist, bleibt offen. Fest steht, daß der Kapitalmarkt von der Schliekergruppe in diesem Jahr nicht beansprucht wird, denn Ottensener Eisen soll die zweite Kapitaler höhung. die früher einmal angekündigt worden ist, vorläufig noch nicht durchführen, und nur über diese Gesellschaft hat Schlieker Kontakt zum Kapitalmarkt. Daß er diese Nahtstelle besonders pfleglich behandelt, spricht für seinen Realismus. Nicht umsonst hat er an die wenigen freien Aktionäre (nur sechs Prozent) eint Dividende von 7 v. H. für 1955 ausgeschüttet, obwohl die von ihm übernommene Dividendengarantie nur auf 6 v. H. lautet. d t.

Die Hermes Kreditversicherungs-AG, Hamburg, hat die vom Bundesaufsichtsamt allen Vertrauensschadenversicherung auf deren gleichzeitige Anträge genehmigte Betriebstreuhandversicherung durch eine eigene Organisation sowie durch die Organisation der ihm nahestehenden Versicherungsgesellschaften Allianz, Bayerische Versicherungsbank und Frankfurter nunmehr aufgenommen. Die Betriebstreuhandversicherung ist vorteilhaft, weil sie die Betriebe gegen Schäden aus vorsätzlichen und fahrlässigen Handlungen ihrer sämtlichen Innenangestellten ohne deren Namensnennung pauschal versichert Auch alle neu in die Betriebe eingestellten Personen sind automatisch ohne Nachmeldung und ohne Nachprämie in die Versicherung einbezogen. Auf Antrag kann der Versicherungsschutz erweitert werden auf Schäden, die dadurch entstehen, daß die versicherten Personen schuldlos beraubt, erpreßt oder betrogen werden.

Die Volkshilfe Lebensversicherungs-AG, Berlin-Köln, deren Schwerpunkt in der Kleinlebens-Versicherung liegt, hatte in 1954 und 1955 günstige Ergebnisse zu verzeichnen. Bis zum 30. 6. 56 wurde die 800-Mill.-Grenze im Versicherungsbestand erreicht. In beiden Jahren stellte sich die Aktionärsdividende auf 8 v. H.