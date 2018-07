Inhalt Seite 1 — Verratener Sozialismus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walther D. Schulz

Das Urteil darüber, ob ein Staat sozialistisch ist oder nicht, entbehrt heute mehr als vor fünfzig Jahren eindeutiger Maßstäbe. Ist es wahr, daß die Verstaatlichung der Produktionsmittel das entscheidende Kriterium ausmacht? Ist die Sowjetunion dann ein sozialistischer Staat oder ist sie nichts anderes, als eine Hochzucht staatskapitalistischer Ausbeutung mit allen terroristischen Attributen, die auch anderen totalitären Regimen innewohnen?

Daß Verstaatlichung nicht gleichbedeutend ist mit Vergesellschaftung, und daß zur sozialistischen Gesellschaft mehr gehört als ein bestimmtes Ordnungsprinzip der Wirtschaft, das hat der junge Marx auch gewußt, und es scheint, man besinnt sich wieder darauf, daß Sozialismus ein geistiges Ordnungsprinzip ist. Die Kritik an der Einseitigkeit der wirtschaftlichen Automatik hat mindestens psychologisch einen überzeugenderen Gehalt, wenn sie von Sozialisten, als wenn sie von geschworenen Feinden der sozialistischen Anschauung ausgesprochen wird. Aus diesem Grunde kommt dem Buche

„Gestohlenes Leben“ von Susanne Leonhard (Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt/Main, 856 Seiten, Ganzleinen, 19,80 DM

eine besondere Bedeutung zu.

Mit einundzwanzig Jahren bereits, 1916, stößt Susanne Leonhard zu Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg; sie wird aktiv im Spartakusbund und später in der KPD, die sie 1925 aus oppositionellen, aus „linken“ Gründen verläßt. Nebenher Studium in Göttingen und Berlin: Mathematik, Physik, Philosophie. Auseinandersetzung mit den Problemen des Marxismus, Leninismus, Trotzkismus, Stalinismus. Aus dieser Zeit stammt auch der enge persönliche Kontakt mit den agierenden Personen der deutschen Linken und Ultralinken. 1935 ging Susanne Leonhard in die Emigration, zunächst nach Schweden, auf Anraten von Freunden und mit Hilfe von Madame Kolontai, der sowjetischen Gesandtin in Stockholm, dann später in die Sowjetunion.

Moskau: zwölf Monate kärgliches Leben, wechselnde, manchmal „illegale“ Unterkünfte, ein Nomadendasein in einer fremden Stadt mit wenigen und im Gespräch äußerst vorsichtigen Freunden, wovon sich einer schließlich als NKWD-Spitzel, als agent Provocateur entpuppt und ihr zu Verhaftung, Tortur und zwölf Jahren Arbeitslager im hohen Norden, darunter Workuta, verhilft. Das bedeutet Trennung von dem geliebten zwölfjährigen Sohn Wolodja (Wolfgang Leonhard, den wir als Verfasser des Buches „Die Revolution entläßt ihre Kinder“ kennen), der ihr später, nach der Rückkehr 1947, als ein zunächst wildfremder Mensch in Berlin-Ost entgegentritt und sich nach dem Fazit dieser zwölf Jahre Sowjetunion von seiner Mutter brüsk lossagt, als sie ihm erklären muß: