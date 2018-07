Boykott statt Krieg: Die Suezkrise erreichte ihren Höhepunkt mit einer Debatte im englischen Unterhaus. Oppositionsführer Gaitskell nötigte am Ende dieser Debatte Premierminister Eden eine Erklärung ab, die einem endgültigen Verzicht auf Gewaltanwendung im Suezkonflikt sehr nahe kam. Außenminister Dulles hatte kurz vorher erklärt, daß die USA an einem Versuch, die Durchfahrt durch den Suezkanal notfalls mit Waffengewalt zu erzwingen, nicht teilnehmen würden. Damit war der „harten“ Politik Edens der Boden entzogen. Einen letzten Versuch, den Suezkanal doch noch zu internationalisieren, machten England und Frankreich mit dem Vorschlag, eine Kanalbenutzer-Organisation zu gründen, die sowohl Lotsen anstellen wie Gebühren einziehen soll. Zu diesem Zweck hat England die hauptsächlichsten Benutzerländer zu einer neuen Konferenz nach London eingeladen. Ohne die Zustimmung Nassers und ohne Gewaltanwendung ist dieser Plan jedoch ebensowenig durchführbar wie der einer internationalen Kanalverwaltung (Dulles-Plan). Einen Ausweg aus dieser Sackgasse sieht Washington in einem Boykott des Suezkanals durch Umleitung – vor allem der Öltransporte – über das Kap der Guten Hoffnung. Derartige Zwangsmittel können Nasser zwar in große wirtschaftliche Verlegenheit bringen, aber sie sind auch geeignet, die Kluft zwischen der weißen und der arabischen Welt zu erweitern und den Sowjets neue Einflußmöglichkeiten im Nahen Osten zu eröffnen.

Dehler–Adenauer: Zwischen Dehler und Adenauer kam es auf Wunsch einflußreicher CDU-Kreise zu einer Aussprache, um Möglichkeiten einer Rückkehr der FDP In die Regierungskoalition zu erörtern. Die FDP hält es jedoch nach wie vor für tckrisch unklug, sich schon jetzt, ein Jahr vor den Bundestagswahlen, durch Koalitionsabsprachen de Hände zu binden. Adenauer sucht vor allem die Unterstützung der FDP für seine Außenpolitik. In inner-, vor allem wirtschaftspolitischer Hinsicht, gibt es ohnedies zwischen ihm und Dehler keine unüberbrückbaren Gegensätze. Die FDP will sich aber auch die Möglichkeit einer Koalition mit der SPD offenhalten, wie sie in Nordrhein-Westfalen bereits besteht. Auch eine „große Koalition“ SPD-CDU hat Fürsprecher. Vor allem auf dem linken Flügel der CDU-CSU. Eine Aussöhnung Adenauer – Dehler wäre ein wirksames Mittel, solche Pläne, die dem rechten CDU-Flügel mißfallen, zur durchkreuzen.

12 Monate Wehrdienst: Auch die CDU tritt jetzt für eine zwölfmonatige Dienstpflicht ein. Die Bundesregierung wird ihre ursprünglichen Vorschläge, die eine achtzehnmonatige Dienstpflicht vorsahen,entsprechend abändern. Nur für die Waffengattungen, die höheres technisches Können erfordern, sind 18 Monate vorgesehen, doch soll die Meldung zu diesen Truppenteilen freiwillig sein. Sowohl die Überzeugung, daß mit einer Verschärfung der Ost-West-Spannungen inder nächsten Zeit nicht zu rechnen sei, wie Argumente militärischer Fachleute (vor allem des Vorsitzenden des Verteidigungsausschjsses Jaeger, CSU), haben Aderauer bewogen, der Diensfzeifverkürzung zuzustimmen. Auch die SPD befürwortet eine zwölfmonatige Dienstzeit, wird aber am grundsätzlichen Erwägungen gegen das Wehrdienstgesetz stimmen. Umrüstung: Der Ministerrat der Westeuropa-Union gab auf einer Sitzung in Paris Außenminister von Brentano die gewünschte Versicherung, daß kampfstarke englische und amerikanische Truppen trotz „Umrüstung“ in Europa bleiben würden. Hinsichtlich der Truppenzahl wurden keine Zusicherungen gemacht. Die vollen Auswirkungen der amerikanischen und englischen Umrüstungspläne wird man erst Ende des Jahres erkennen können, wenn die NATO-Mitglieder ihre Verteidigungspläne für das Jahr 1957 bekanntgeben.

*

Notopfer fällt: Der Vermittlungsausschuß von Bundestag und Bundesrat hat vorgeschlagen, das Notopfer Berlin fallen zu lassen, das bedeutet eine Steuererleichterung für alle Einkommenstufen von rund 10 v. H. und eine wesentliche Steuervereinfachung. Mit aus diesem letzten Grund gab der Vermittlungsausschuß einer Streichung des Notopfers den Vorzug vor den Plänen einer Senkung der Einkommensteuer. Der gänzliche Fortfall des Notopfers ist im übrigen auch vorteilhafter für den Steuerzahler.

*

Saar-Kompromiß: Die Staatssekretäre Faure und Hallstein einigten sich über wichtige, noch offene Fragen des deutsch-französischen Saarabkommens und räumten damit weitere Hindernisse auf dem Weg zu einer Rückkehr der Saar zu Deutschland aus dem Wege. Die Einigung betraf die Warndt-Kohle und die Einfuhrkontingente, nicht behandelt wurde die Währungsfrage und die Mosel-Kanalisierung, beides Probleme, die vor einer Ratifizierung des Saarvertrages gelöst werden müssen. Ernsthafte Schwierigkeiten erwartet man hierbei jedoch nicht.

Sirius (20. 9. 56)