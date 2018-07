Seitdem der Bundesfinanzminister ein zweites Verkehrsfinanzgesetz angekündigt hat, dessen Grundlagen eine Erhöhung der Dieselölsteuer um 5 Pf. je Liter und die Einführung einer allgemeinen Autobahngebühr sind, denkt man in Bonn an weitere Belastungen. Die bisherigen Kraftverkehrsabgaben erbrachten (ohne Beförderungssteuer) 1955 über 2,23 Mrd. DM. Abgesehen davon, daß sich die geplanten empfindlichen Steuererhöhungen – mit steigenden Transportkosten im Gefolge – im gesamten Wirtschaftsgefüge kostensteigernd auswirken würden, wird das Straßenbauprogramm des Bundesverkehrsministeriums durch die Vorschläge des Bundesfinanzministers um rund ein Drittel gekürzt. Innerhalb der CDU denken Abgeordnete, die Schäffers Auffassung zuneigen, an die Erschließung neuer Finanzquellen. Man spricht u. a. von einer Reifensteuer. Wie wirklichkeitsfremd diese Vorschläge sind, geht daraus hervor, daß man von der Kautschukindustrie erwartet, sie werde die Reifensteuer nicht auf den Endverbraucher abwälzen. Man erwartet überdies von der Mineralölindustrie, daß diese von jedem Liter Treibstoff zusätzlich 2 Pf an den Staat abführt. Auch diese Industrie soll die Verteuerung weitgehend selber verkraften!

Nun haben die Beschränkungen der Maße und Gewichte für Lkw und die Belastungen durch das Verkehrsfinanzgesetz nicht nur das Verkehrsgewerbe (und Teile der Automobilindustrie) getroffen, sondern in hohem Maße auch die Reifenindustrie, die schon seit längerer Zeit zur Kurzarbeit bei Schwerlastwagenreifen übergegangen ist. Es wird in dieser Sparte meist nur noch drei Tage in der Woche gearbeitet. Überdies steigen die Naturkautschukpreise am Weltmarkt – im Zusammenhang mit der Suezkrise – stark an: seit Anfang Juni um fast 50 v. H. Das wiegt um so schwerer, als die rohstoffintensive deutsche Kautschukindustrie 85 v. H. ihres Kautschukbedarfs in Naturkautschuk deckt. Die Amerikaner haben aus dieser jüngsten Preisbewegung bereits die Konsequenz gezogen, indem sie die Reifenpreise um 2 bis 3,5 v. H. erhöhten.

Trotz dieser Entwicklung ist die deutsche Reifenindustrie bestrebt, die Preise stabil zu halten. Es kann aber gar kein Zweifel darüber bestehen, daß sich bei der Anspannung der Kostenlage eine Reifensteuer in vollem Maße im Endverbraucherpreis auswirken müßte, wodurch die Regierung ihre Preisstabilisierungspolitik selbst durchkreuzen würde.

Auch hier kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß es letztlich darum geht, das Verkehrsgewerbe mit noch höheren Kosten zu belasten, um eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Bundesbahn erneut einzuschränken. In Wirtschaftskreisen wird einstimmig die Auffassung vertreten, daß derartige Vorschläge völlig unrealistisch sind – nicht zuletzt auch deshalb, weil eine Regierung kurz vor den Wahlen nicht die Kraftververkehrsabgaben erhöhen kann. -e-