Die alte Agora in Athen, die an der Ostseite des antiken Markt- und Versammlungsplatzes gelegene „Stoa des Attalos“, wurde am 3. September als Museum für die mehr als 60 000 bis jetzt registrierten Fundstücke der 25jährigen amerikanischen und früheren deutschen und griechischen Ausgrabungen eingeweiht. Damit fand die mit Millionenbeträgen der Marshallplanhilfe, von seiten Rockefellers und anderen Institutionen geförderte Forschertätigkeit einen vorläufigen Abschluß- und Krönungspunkt.

Ein unerwartetes Nebenergebnis der Erforschung des klassischen Marktplatzes von Athen und seiner Umgebung waren die Funde aus der vorklassischen Geschichte der Stadt mit den neolithischen und späteren Bestattungen und Totenausrüstungen. Sie reichen bis in die Zeit um 3000 v. Chr. zurück. In den tiefsten Schichten fand man rund 150 Bestattungen unter den Gebäuden, an den freien Stellen des Platzes und an den Abhängen der Hügel.

Eine große Reihe der zahlreichen in klassischer und späterer Zeit entstandenen öffentlichen Gebäude und Heiligtümer konnte weiter erforscht und in ihrer Bedeutung genauer bestimmt oder neu gedeutet werden. Dom steht noch etwa die Hälfte der Deutungen für die zahlreichen Gebäude aus.

In der hellenistischen Zeit fanden auf der Agora durchgreifende bauliche Veränderungen statt. Aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. stammt die Stoa, welche der pergamenische König Attalos II. zum Gedenken an seine Studienzeit in Athen der Stadt stiftete.

Eines jener charakteristischen Gebäude, welche die antiken Marktplätze abschlössen und deren Dächer an einer Seite von einer Mauer, an der anderen Seite von einer Säulenhalle gestützt wurden. Sie aber einst Schutz vor Regen und Wind und enthielten die besten Läden der Stadt. Hier wurde promeniert und philosophisch diskutiert. Von hier aus pflegten die Athener den panathenäischen Festzug zu beobachten, wenn er über die Agora zur Akropolis zog. Die Wände dieser Wandelhallen waren gewöhnlich mit schönen Malereien ausgestattet, wie jene im alten Athen so berühmte „Stoa Poikile“, die bunte Halle“ an der Nordseite des alten Marktplatzes, wo die Schlacht von Marathon, die Einnahme von Troja und andere historische Ereignisse wiedergegeben waren.

Die jetzt als Museum wiederhergestellte „Stoa des Attalos“ war eine der prächtigsten mit ihrer Länge von 127 Meter und einer Breite von 21 Meter. Im unteren Stockwerk sind nun die prächtigen Skulpturen aufgestellt, unter denen die römische Sillensfigur und der Torso einer griechischen „Venus genetrix“ hervorragen. Die Reihe schöner Tonvasen erstreckt sich von der kretischminoischen Zeit bis zu den schönsten Exemplaren der rotfigurigen klassischen Zeit. Ostraca erzählen von den Verbannungen durch das „Scherbengericht“, und eine hohe Marmorstele aus dem Jahre 336 v. Chr. gibt ein Gesetz gegen Diktatur und Tyrannei wieder. H. Müller-Feldmann