Der hier zum ersten Male in deutscher Sprache veröffentlichte Brief von sechs amerikanischen Kongreß-Abgeordneten an Chruschtschow ist ohne Beispiel in der Geschichte des amerikanischen Kongresses. Mitglieder des amerikanischen Kongresses wenden sich hier an den Machthaber eines fremden Staates, um ihn aufzufordern, die Schuld seines Regimes an dem Verbrechen des Katyner Massenmordes zuzugeben.

26. Juli 1956

Herrn Nikita S. Chruschtschow

Kreml

Moskau, USSR

Sir,

die unterzeichneten ehemaligen Mitglieder des amerikanischen Kongreß-Ausschusses zur Untersuchung des Katyner Massenmordes erlauben sich hiermit, Sie zu fragen, warum Sie Stalins und Berijas Schuld an dem Katyner Massenmord von 4243 polnischen Offizieren im Frühjahr 1940, dem Massenmord, der das größte militärische Verbrechen der Neuzeit darstellt, noch nicht zugegeben haben.