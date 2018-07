Inhalt Seite 1 — Der Ritter ohne Furcht und Tadel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Theodore Joyner war der jüngste Sohn des alten Bären aus erster Ehe und hatte — wie viele spätere Sprößlinge von Leuten, die zu Geld gekommen sind — eine sorgfältigere Erziehung genossen als seine Brüder. Er sollte, wie seine beiden tüchtigeren Brüder, den Beruf des Juristen, ergreifen, ging ebenfalls nach Pine Rock und studierte ein Jahr lang die Rechte; Als Anwalt war er jedoch ein unrühmlicher Versager, und auch bei einem zweiten Versuch scheiterte erkläglich.

Er wandte sich nach einem weiteren Schulbesuch der Schulmeistere! zu, und da sich Libya Hill inzwischen vergrößert und einigen Bedarf an höherer Bildung hatte, etablierte er sich als "Professor". Er bekam für den Anfang zwanzig bis dreißig Schüler zusammen. Das Schulgeld betrug fünfzehn Dollar für je fünf Monate, und der Unterricht fand in einer Holzkirche statt.

" Nach einiger Zeit vergrößerte sich "fessor Joynej s Schule" derart, daß sich Theodore nach größeren Räumlichkeiten umsehen mußte. Sein Vater überließ ihm eines seiner Grundstücke — einen Hügel jenseits des Flusses drei Kilometer vor der Stadt —, und dort errichtete Theodore ein hölzernes Wohnhaus und ein zweites Holzhaus, in dem der Schülerschlafsaal und die Unterrichtsräume untergebracht wurden.

Das Institut gedieh einigermaßen; es war nicht gerade ein blühendes Unternehmen, aber, wie die Leute sagten, für Theodore "allerhand". Er hätte sich seinen Lebensunterhalt auf keine andere Weise verdienen können, und so hatte er wenigstens sein Auskommen. Die Jahre verstrichen ohne, besondere Ereignisse, und Theodore schien sich für immer in seinem bequemen kleinen Nest vergraben zu haben.

Dann aber, drei Jahre vor Ausbruch des Bürgerkrieges, vollzog sich ein verblüff ender Umschwung. Zu jener Zeit war der ganze Süden bereits vom Fieber des bevorstehenden Konfliktes erfaßt; Theodore sah seine große Chance und ergriff sie begierig, indem er seine Schule über Nacht in die " Joyner Höhen Militärakademie" umwandelte. Durch diesen einfachen Trick brachte er die Anzahl seiner Schüler binnen kurzem von sechzig auf achtzig, und mehr noch: aus dem schlichten Landschulmeister wurde ein Militärpädagoge.

Soviel ist erwiesen und läßt sich nicht wegleugnen — so sehr auch Zachariah in seiner Respeklosigkeit Theodores Leistungen zu verkleinern suchte. Immerhin hatte Zachariah insofern recht, als Theodore eine etwas unglückliche Liebe zur Uniform hatte und mit einem Lehrkörper, der nur aus ihm und einem einzigen anderen Lehrer bestand, an die Arbeit der militärischen Instruktion, des Exerzierens und der Disziplin mit einer Vertrauensseligkeit heranging, die zwar erhaben, aber auch etwas unsachlich wirkte. Trotzdem — Zachariah war ungerecht.

"Ich habe sagen hören", pflegte Zachariah in späteren Jahren mit unverkennbarem Genuß und einer gewichtig feierlichen Miene zu sagen, "daß Narren auf Wegen wandeln, vor denen Engel zurückscheuen, aber im Fall meines Bruders Theodore wäre es richtiger zu sagen: er springt in Dinge hinein, denen sich Gott der Allmächtige nur kriechend naht! Ich habe so manches bemerkenswerte Beispiel für ein militärisches Chaos erlebt", fuhr er fort, "vor allem zu Anfang des Krieges, als sie den Landarbeitern und Gebirgstölpeln in zwei Wochen die Anfangsgründe des Soldatenhandwerks beibringen wollten. Aber so etwas wie meinen Bruder Theodore habe ich noch nicht erlebt. Wenn der, von einem krummbeinigen, krätzigen Burschen assistiert, den Versuch machte, siebenundzwanzig verpickelte Jünglinge in die hohe Kunst des Rechts um! einzuführen, stolperte er regelmäßig über seinen Säbel und fiel auf den Bauch " "Theodore", fuhr Zack in dem übertriebenen Stil fort, zu dem sein humorvolles Geschwätz ihn stets hinriß, "Theodore war so klein, daß er sich bei jedem Furz den Staub in die Augen blies; und der krummbeinige, krätzige Bursche war so groß, daß er sich auf den Bauch legen mußte, damit der Mond über ihn wegziehen konnte. Ich weiß nicht, wie es kam, aber irgendwie hatten sie ihre Uniformen vertauscht, so daß Theodore die Uniform , des großen, krummbeinigen Burschen anhatte und der x beinige, lange Kerl diejenige von Theodore. Theodores Hose war um die Knie herum so ausgebeult, als hätte ein Wurf Känguruhs ein halbes Jahr lang darin gehaust, während die des x beinigen Burschen so stramm saß, daß seine Beine zwei langen Würsten glichen. Und Theodores Kopf hatte Form und Größe eines Luftballons, während der x beinige Bursche statt des Kopfes eine Erdnuß auf den Schultern trug. Nun waren mit den Uniformen auch die Hüte vertauscht worden, itnd wenn Theodore Haltung annahm und einen Befehl brüllte, flog sein Hütchen wie von einer Kanone abgeschossen in die Luft, und wenn der auf der friedlichen Hogwart Höhe nichts mehr übrigblieb. Als 1861 der Krieg erklärt wurde, zog die ganze Mannschaft der Akademie, angeführt von Theodore, in die Schlacht.