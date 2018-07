Rudolf Brunngraber machte sich einen Namen durch Bücher wie „Radium“, „Opiumkrieg“, „Zucker aus Cuba“, „Der tönende Erdkreis“ und „Heroin“, in denen er „individuelle Schicksale im Feld weltpolitischer Kräfte“ aufzeigte. Mit diesen Bänden schuf Brunngraber den Begriff des „Tatsachenromans“, einer Prosaform, die dem Autor eine Gesamtauflage von fast einer dreiviertel Million Exemplaren und Übersetzungen in insgesamt 17 Ländern einbrachte. Brunngräber legt nun ein Werk vor, in dem es weder um Geldrausch, Gifte oder Elemente geht, sondern ausschließlich – wie es in der Vorankündigung heißt – um einen Menschen, genauer um das Seelenleben eines aus der Ordensgemeinschaft desertierten Dominikaners:

Rudolf Brunngraber: „Fegefeuer.“ Rowohlt Verlag, Hamburg. 240 S., 12,80 DM

Man erkennt hier, daß der von Bernanos und Greene in der modernen Literatur vorgestellte, mit Gott und dem Satan hadernde Priester seine Anziehungskraft nicht verloren hat. Doch während es bei jenen Romanciers reale Mächte sind, mit denen ein Mensch ringen muß, ringt Brunngrabers Ordensbruder mit – Aphorismen.

Der Besuch eines Amphitheaters ist Rops – so heißt der zweifelnde Held – Anlaß, uns eine um Lückenlosigkeit bemühte Märtyrerologie zu bieten; der Anblick einer Kirche hat ein Traktat über die „Unglückseligkeit“ des Menschengeschlechts zur Folge, das, beginnend bei den Sumerern und Babyloniern über Zarathustra und Laotse, bei den Presbyterianern endigt.

Das ist ein feuilletonistisch geschürzter Streifzug durch dreitausend Jahre Geistesgeschichte. Der Roman beginnt erst im zweiten Drittel des Werkes:-Rops macht mit seinem Zimmermädchen Dalila eine Autotour nach Venedig – und erstaunlicherweise gelangt er in die Lagunenstadt und wieder zurück nach Triest, ohne die gesamte Elite abendländischer und asiatischer Geistigkeit bemüht zu haben.

„Fegefeuer“ zeigt, daß Brunngraber der reine Roman wohl doch nicht liegt. Sein Metier ist das Buch, in dem er aktuelle Zeiterscheinungen romanhaft und stets sehr eindrucksvoll behandelt. Diese Kunstgattung möge er zur Freude seiner großen Lesergemeinde, weiterhin pflegen.

Günther Specovius