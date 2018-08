Zweifellos besteht in England die liebenswerte, auch uns nicht fremde, jedoch in vieler Hinsicht fragwürdige Vorstellung: es gebe neben, unter oder über der politischen Ebene eine andere, wo „die Menschen zueinander finden“, wo „Kulturgüter ausgetauscht werden“, wo die Welt so schön ist, wie sie nach weitverbreiteten Auffassungen sein könnte, „wenn es keine Politik gäbe“.

Jetzt freilich wäre solchen Träumereien beinahe der Boden der Popularität entzogen worden durch eine Kette von Ungeschicklichkeiten, die so beispielhaft sind, daß sie einige Aufmerksamkeit verdienen.

Wenn die russische Diskuswerferin Nina zum Gerichtstermin erschienen wäre, dann wäre ihr als einzelner Frau, als Besucherin und Sportlerin, die ohne klar erkennbare Schuld in die Räder der Justizmaschine geraten war, eine Welle der allgemeinen Sympathie entgegengeschlagen, und kaum ein Magistratsrichter wäre bereit gewesen, sie schuldig zu sprechen. Statt dessen beging sie den schlimmsten Vertrauensbruch, den es im englischen Gerichtswesen gibt – sie löste die Bürgschaft (die ein Angestellter der Sowjetbotschaft für sie gegeben hatte) nicht durch ihr Erscheinen vor Gericht ein.

Als dann die vierzigtausend, die – mit Karten in der Tasche – gekommen waren, den englischrussischen Leichtathletikkampf zu sehen, der nicht stattfand, schwer enttäuscht nach Hause gingen, blieb nur noch der gute Wille der Ballettfreunde. Das schlangengewohnte London hatte noch nie solche Schlangen gesehen. Fünfzigtausend. hatten sich ihre Karten für die Gastvorstellungen des Bolschoi-Theaters mit der berühmten Ulanowa in des Wortes buchstäblichem Sinne „erstanden“. Zwei Tage und zwei Nächte hatten viele von ihnen auf der Straße vor der Königlichen Oper von Covent Garden kampiert, um dann glücklich mit den heiß begehrten Eintrittskarten nach Hause zu ziehen.

Man muß vielleicht selber Ballettomane sein, um sich vorstellen zu können, wie die Nachricht gewirkt hat: das Bolschoi-Theater droht, sein Gastspiel wegen der „Provokation“ an Nina abzusagen. Wer die Engländer in ihrer Gesamtheit vor den Kopf stoßen und alle freundlichen Gefühle ersticken wollte, hätte es nicht wirkungsvoller tun können.

Gerade das hat nun wohl jemand den Sportlern und Ballett-Tänzern der Sowjetunion klarzumachen verstanden – jemand, der England gut genug kannte, um auch all jene Imponderabilien zu fühlen, die man „öffentliche Meinung“ nennt.

Die Bolschoi-Truppe sah sich jedenfalls bewogen, noch einmal über ihren Entschluß nachzudenken. Der Beifall am 3. Oktober in Covent Garden wird zeigen, ob sie dadurch noch fünf Minuten vor zwölf einen Teil des Schadens wiedergutmachen konnte. Leo