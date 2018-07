(NWRV). Was im Hörfunk so reizvoll dabei war, nämlich die Illusion eines Dialogs mit dem Publikum, gelang im Sehfunk ebenso treffend: Eine Familie, die vorm Bildschirm sitzt, tauchte auf dem Bildschirm auf, und so wurde der Betrachter ioppelt davon überzeugt, daß man im Schulflugzeug den Steuerknüppel zart und unverkrampft bewegen muß. Daß Schnabels poetische Kraft jedoch größer ist als seine pädagogische, trat in der Schilderune eines Fluges üb Norddeutschland eindrucksvoll zutage. Seine Filmerfahrung kam dem Autor dabei zugute, der — hätte die deutsche Kinpproduktion nicht die Neigung, keine Ansprüche zu stellen — heute gewiß Ernst Schnabel hat sein funkisch so ausgezeichnetes Hörbild vom Fliegenlernen für das Fernsehen bearbeitet: "Fliegen Sie mit Hannibal" ein Drehbuchverfasser wäre, wie man ihn suchen möchte. Donnerstag, 27. September, 20 30 Uhr: Die Tragödie "Juno und der Pfau" des irischen Dramatikers Seai OCasey richtete Hellmut Krapp für das Fernsehen des Hessischen Rundfunks ein. Hauptrollen:Margrit Weiler und UlrichHaupt.

Freitag, 28. September, 20 40 Uhr; Ais zweiteiFernsehfassung eines berühmten Theaterstücks in dieser Woche i Emile Zolas "TheVöse Raquiii" in der Fernsehbearbeitung Max Gundermanns, der schon die Funkfassung besorgte. Anneliese Römer spielt die Titelrolle. Regte; Gustav Burmester.

Fernsehbearbeitung und unter der Regie von Wilm ten Haaf vom Bayerischen Rundfunk die Bearbeitung eines erfolgreichen Bühnenwerks! Wo war David Preston? von R. C. Sheriff, dem Autor des Kriegsstücks "Die andere Seite.

Dienstag, 2. Oktober, 21 IS Uhr: Der Berliner Festwochensplegsl 1956.

Donnerstag, 27. Okt, 20 45 Uhr au Bremen, 2. Progr : In einer Reihe von neun Sendungen "Kleine Geschichte der Heilkunde", dargestellt von Dr. P. Hühnerfeld, wird die Entwicklung der Heilkunde von den Anfängen bis in die Gegenwart aufgezeigt. Die erste Folge berichtet von Sagen und Mythen der Heilkunde primitiver Völker (Die zweite Sendung, Mittwoch, 3. Oktober, 21 20 Uhr, beschäftigt sich mit der "Medizin auf der Spitze der Zivilisation" und untersucht die Stufen der hellenistischen, römischen und arabischen Heilkunde ) 20 00 Uhr vom SFB; Das Hörspiel von Kurt Adalbert nach dem gleichnamigen Bühnenstück von William Saroyan "Sam Egos Haus setzte Erich Köhler in Szene. Musik von Olaf Sieneu. 20 00 aus München: Aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz wird das erste Philharmonische Konzert der neuen Saison übertragen. Die Münchner Philharmoniker musizieren unter Fritz Rieger. Mit Kurt Bauer und Heidi Bung als Solisten kommt Mozarts Es Dur Konzert für zwei Klaviere und Orchester zum Vortrag. Esfolgt Brucfcners 8. Symphonie c Moll in der selten gespielten Erfassung. 23 00 Uhr aus Frankfurt: Dr. Herbert Eimert fuhrt; in die elektronische Musik ein und bringt Kompositionen von Karl Heinz Stockhausen, Ernst Krenek und aus dem eigenen Schaffen zu Gehör. 23 15 Uhr vom SFB: Die Parallelen zwischen gewissen Tendenzen der neuen Musik und dem Dadaismus und Surrealismus demonstriert HeUmut Kotschenreuther an vielen Beispielen.

Im Zeichen des Mozart Jahres wurde die Opera seria "Titus" neu für den Funk aufgenommen. Joseph Keilberth leitet die Aufnahme. Es spielt das Kölner Rundfunksinfonie Orchester 18 30 Uhr vom RIAS: DimitriSchostäkowitschs Sinfonie Nr. 10 e Moll", 20 00 Uhr ans Stuttgart und vom SFB: Dem unbekannten Ernst Reuter gilt die Würdigung des unvergessenen Berliner Bürgermeisters zur Wiederkehr seines dritten Todestages. Am II. Festival della Canzone 1956 in Venezia nahm auch das italienische, im Rundfunk sehr geschätzte Streich Orchester, unter der Leitung seines Dirigenten Armando Trovajoli teil. Sein Programm enthielt moderne Unterhaltungsmusik. Im Anschluß an die "Lieder am Lido" kamen vier Chansons zu Ehren Venedigs zum Vortrag, die auf der Schlußveranstaltung auf dem Markusplatz von jeder der teilnehmenden vier Nationen zu Gehör gebracht wurden. 16 90 Uhr vom NDR, 2. Programm: Den besonderen Schwierigkeiten der Schulraumnot geht Hans Joachim Reiche in der Hörfolge Gesucht werden 40 000 Klassenzimmer l" nach und unterbreitet Vorschlage für eine schnellere Lösung. 17 4$ Uhr aus Frankfurt, 2, Programm: Erwin Honauer berichtet, in der Reihe "Lebendiges Wissen über "Das Auto mit den Elektronenaugen. 20 00 Uhr aus Stuttgart: Deutsche von diesseits und jenseits der Zonengrenze geben Antwort auf die Frage "Was wissen wir noch voneinander?" 28 15 Uhr vom WDR, X Pror gramm: In vier Folgen, die in dreiwöchentlichem Abstand über den Äther gehen, führt der WDR seine Hörer in die Europäischen Salons des 19. Jahrhunderts. Als erstem Treffpunkt steht Petersburg auf dem Programm, hier begegnen wir Tschaikowskij, Borodin, Rimski Korsakow, Boris GodunoWund Möussorgskij. 22 10 Uhr vom WDR: Hans Rosbaud dirigiert, das Kölner Rundfunk Sinfonieorchester spielt Musik von Ravel. Der Bundespräsident Prof. Dr. Heuss spricht zur Eröffnung der "Mitteldeutschen Woche". Als erster deutscher Sender unternimmt es der Süddeutsche Rundfunk, nach cter im vorigen Winter erfolgreich durchgeführten "Berlin Woche", in diesem Jahr die Hauptsendungen inder Zeit vom 30. September bis 7. Oktober dem Ge_denken des abgetrennten Deutschlands zu widmen "Mitteldeutschland und die Entstehung der neuhochdeutschen Sprache" gilt bereits der Vortrag, den Prof. Dr. Wolfgang Baumgart um 10 00 Uhr hält. 13 20 Uhr faßt Peter Höfer "Sächsische Kostbarkeiten" für den Funk zusammen. 20 45 Uhr betrachtet der Lyriker Rudolf Hagelstange das kulturelle, Leben im Herzen Deutschlands "Kraft der Mitte".

17 00 Uhr vom NDR, 2. Programm: Erlebnisse und Beobachtungen seiner sibirischen Reise berichtet Klaus Mehnert in den beiden Sendungen Durch die weite Welt" (nächste Folge am 7. Oktober, 17 00 Uhr). 18 00 Uhr vom NDR: In den Gedanken zur Zeit spricht der Verleger Dr. Peter Suhrkamp über Die Aufgabe der Literatur. 18 45 Uhr au München: Die Wiener Philharmoniker unter Karl Bohm spielen Mozarts Unzer Symphonie". Im zweiten Teil des Konzerts interpretiert der belgische Meistergeiger Arthur Grumiaux das erst, vor zwei Jahren aufgefundene Violin Konzert d Moll von Paganini. Der Dirigent ist Franco Gallini. 20 00 Uhr vom SWF: Igor Strawlnskijs Oper The Rakes Progress". Chor und Orchester der Metropolitan Opera unter Stabführung des Komponisten. Montag, 1. Oktober, 20 35 Uhr aus Frankfurt: Das Hörspiel "Der Entzauberte" nach dem Roman von Budd Schulberg leitet eine neue Reihe in, die_im Zeichen des zeitgenössischen Romans steht. Die Hörspielfassung dieses Werkes, dessen Held Züge des früh verstorbenen amerikanischen Schriftstellers Francis S. Fitzgerald trägt, stammt von Karl Ebert, der auch Regte führt (Gemeinschaftsproduktion des Hessischen und des Süddeutschen Rundfunks. Stuttgart sendet die Aufnahme am Mittwoch, 3. Oktober, 20 30 Uhr ) 17 30 Uhr aus Stuttgart: In der Mitteldeutschen Woche ein Bericht über Vorpommern, überschattetes Land. 20 00 Uhr das Städteporträt Dresden — Glück und Unglück einer Stadt, eine Hörfolge von Hans Sattler. 23 00 Uhr gibt Lutz Best einen Überblick über die agitatorische Dramatik in der Sowjetzone Politik auf der Bühne. 10 30 Uhr vom NDR: Den Winter- i liehen Zyklus seiner öffentlichen Sinfoniekonzerte in der Hamburger Musikhalle eröffnet Hans Schmidt Isserstedt mit Paul Hlndemiths Konzertmusik für Streicher und Blechbläser", 22 30 Uhr vom SWF: Auf eine der verhängnisvollsten Entwicklungen weist das Nachtstudio hin: Das Zeitalter der Indiskretion".