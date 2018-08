Berlin, im September

Am 14. September, dem Tag, an dem der in Plötzensee erhängte Generaloberst Erich Hoepner siebzig Jahre alt geworden wäre, wurde das Charlottenburger Gymnasium in der Bayernallee in „Erich-Hoepner-Schule“ umbenannt. Zur Feier waren die Witwe des Generals sowie Vertreter des Abgeordnetenhauses und des Bezirksamts Charlottenburg gekommen. Innensenator Lipschitz sprach zu den Schülern von der aufrechten Haltung Hoepners, der bereits 1942 gegen Hitlers ausdrücklichen Befehl seine Panzerarmee aus einer vorgeschobenen Stellung vor Moskau zurückzog und sie damit vor der sicheren Vernichtung bewahrte – eine Tat, die ihm erst die militärische Karriere und später das Leben kosten sollte. Der Direktor des Gymnasiums, Oberstudiendirektor Rudolphi, wohnte der Feier nicht bei, in einem Nebensaal hörte er sich mitsamt den Schülern, die im Festraum keinen Platz mehr gefunden hatten, die Rede über Lautsprecher an.

Direktor Rudolphi hatte es abgelehnt, die Gedenkrede zu halten. Zusammen mit dem größten Teil des Lehrerkollegiums und der Elternschaft hatte er gegen die Umbenennung der Schule Stellung genommen, die im August von der Schuldeputation des Bezirks – der Bezirksverordnete und Vertreter der Bürgerschaft angehören – einstimmig beschlossen worden war. Die Ehrung des hingerichteten Generals durch Umtaufe eben dieser Schule lag nah: Seit seiner Kindheit hat Erich Hoepner in Charlottenburg gelebt, und am Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, das durch Zusammenlegung mit dem Mommsen-Gymnasium nach Kriegsende zum „Charlottenburger Gymnasium“ wurde, hat er vor fünfzig Jahren das Abitur gemacht.

Der Widerstand gegen die Umbenennung hatte verschiedene Gründe. Da gab es Eltern und Lehrer, die der Ansicht waren, „daß eine humanistische Bildungsanstalt den Namen eines hervorragenden Humanisten erhalten sollte“ und die den Namen „Mommsen“ im Schultitel gern wiedergesehen hätten. Andere waren der Meinung, daß der Umbenennungswunsch des Bezirksamtes Charlottenburg, der dem Beschluß der Schuldeputation folgte, das Mitbestimmungsrecht der Elternschaft nicht genügend beachtet und zu einer „Machtprobe“ zwischen Behörde und Elternvertretung geführt habe. Nach Meinung des Direktors und mancher Lehrer allerdings liegen die Argumente gegen die Ehrung in der Person Hoepners.

An politisch integrer Gesinnung mangelt es Dr. Rudolphi keineswegs: er gehört selbst zu den Opfern des Faschismus und hat aus eigenem Antrieb vor zwei Jahren eine Schulfeier zu Ehren des 20. Juli abgehalten. Seine Einwände gegen Hoepner verraten denn auch eine gründliche, wenngleich befremdlich angewandte Kenntnis der Vorgänge jener Zeit. Nach seiner dem Bezirksamt übermittelten Meinung hat Hoepner „eine wenig heroische Rolle“ gespielt (eine Version, die von Freisler persönlich stammt), im Gegensatz zu anderen Widerstandskämpfern, deren Verhalten „wesentlich beispielhafter für Schüler“ gewesen sei. Dabei bezieht sich der Direktor auf die angeblich „klägliche Rolle“, die Hoepner in der Verhandlung vor Freislers Tribunal am 6. August 1944 gespielt und in deren Verlauf sich der Generaloberst selbst einen Esel genannt habe. Die solcherart wörtlich genommene Selbstbezichtigung – die vieldeutig genug zu interpretieren wäre – gibt dem Direktor Anlaß zu einem gefährlichen Vergleich: Die englische Marine habe ihre Kriegsschiffe nach den Hilden der Antike benannt, ein Thersites aber – der Schwätzer und Prahler der klassischen Mythologie – befände sich darunter nicht! Jedenfalls lehnt der Schulmann die Umtaufe „auch aus pädagogischen Erwägungen“ ab, denn ein Namenspatron aus dem Komplex des 20. Juli, der „ohnehin den Schülern sehr problematisch“ sei, ein solcher Patron dürfe „nur ganz einwandfrei“ sein.

Die Hoepner-Interpretation der Charlottenburger Studienräte, von denen sich einer sogar zu einer Parallele Hoepner–Schörner verstieg, zeigt wieder einmal die Unsicherheit, die in der Deutung der jüngsten Vergangenheit auch bei denen herrscht, die zu sorgsamer Analyse berufen sein sollten. So waren die Charlottenburger Vorgänge wohl mit ein Anlaß zu einer Konferenz der Berliner Schulräte, auf der Kultussenator Tiburtius es zur Pflicht der Schulverwaltung erklärte, sich solcher Fälle wie dem der Ehrung Hoepners mit „geradezu seelsorgerischem Bemühen“ anzunehmen und die „zuverlässige Einsicht in die Tatsachen und deren gerechte Interpretation“ zu ermöglichen. S. L.